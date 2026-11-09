Bắt sóng thị trường 9/11: Vàng SJC đi ngang, giá dầu nhích tăng, VN-Index giảm hơn 15 điểm | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 9/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn tiếp tục đi ngang, không ghi nhận biến động mới so với sáng 8/11. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý duy trì mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào. Thị trường vàng nhẫn cũng ổn định, trong đó SJC và DOJI giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, giá vàng trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau đợt điều chỉnh giảm mạnh trước đó.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 9/11 được niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce, tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. Dù phục hồi trong tuần qua, triển vọng giá vàng vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Theo khảo sát của Kitco News được Báo Quân đội nhân dân dẫn lại, 68% nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, trong khi giới chuyên gia Phố Wall vẫn thận trọng trước những bất ổn về chính sách tiền tệ Mỹ và tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu.

Tỷ giá trong nước: Sáng 9/11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra duy trì ở mức 24.385 - 26.845 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.370 - 25.780 đồng/USD, VietinBank 25.225 - 25.765 đồng/USD và BIDV 25.395 - 25.775 đồng/USD. Nhìn chung, tỷ giá USD trong nước tiếp tục ổn định khi bước vào tuần giao dịch mới.

Tỷ giá thế giới: Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY duy trì ở mức 102,28 điểm, sau khi đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp. Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ với 165.000 việc làm mới, vượt xa dự báo, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn trước biến động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, xu hướng đồng USD trong tuần này sẽ tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu lạm phát Mỹ, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).





Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 9/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ ngày 5/11, với các mặt hàng đồng loạt giảm. Xăng E5RON92 được niêm yết không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức tối đa 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg. Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, góp phần hạ nhiệt mặt bằng giá nhiên liệu trong nước.

Giá dầu thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá dầu có xu hướng tăng khi bước vào tuần giao dịch mới, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Theo Oilprice, lúc 5 giờ 15 phút ngày 9/11 (giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 0,03% lên 98,32 USD/thùng, trong khi WTI tăng 0,34% lên 90,83 USD/thùng. Dù vừa trải qua một tuần giảm sâu, thị trường dầu mỏ vẫn nhạy cảm với diễn biến xung đột Mỹ - Iran và những tín hiệu ngoại giao liên quan đến khu vực Trung Đông.





Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại trở lại mua ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 6/11 trong sắc đỏ. VN-Index giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống còn 1.725,36 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng liên tiếp và lùi xuống dưới mốc 1.730 điểm.

Trong phiên, chỉ số mở cửa quanh 1.720 điểm, có thời điểm phục hồi lên sát 1.734 điểm nhờ lực cầu gia tăng sau 13 giờ. Tuy nhiên, áp lực bán về cuối phiên khiến đà hồi phục không được duy trì. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 212 mã giảm và 101 mã tăng trên HOSE.

Áp lực bán tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VIC giảm 1,47%, VHM giảm khoảng 1,9%, FPT giảm 3,97% và VCB giảm 1,11%. Ngược lại, một số cổ phiếu như MSN, CTG, STB và VPB vẫn duy trì sắc xanh, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 18.800 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh khoảng 15.152 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 378 tỷ đồng trên HOSE, đánh dấu phiên mua ròng đầu tiên sau 10 phiên bán ròng liên tiếp. Dòng vốn ngoại tập trung vào KDH, VND và VIX, trong khi FPT, VCB và MBB tiếp tục chịu áp lực bán.

Bên cạnh diễn biến chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước triển khai nghiệp vụ hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD và ngày giá trị 9/11. Nghiệp vụ này có thể cung ứng gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng nếu được thực hiện toàn bộ, qua đó góp phần hỗ trợ thanh khoản.

Caption: VN-Index giảm 15,37 điểm (-0,88%), đóng cửa phiên 6/11 tại 1.725,36 điểm

Thị trường thế giới

Phố Wall khép lại phiên giao dịch ngày 6/11 với diễn biến trái chiều sau đợt bán tháo mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ. S&P 500 tăng 0,3% lên 7.376,86 điểm, Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 24.579,42 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,5% xuống 51.285,73 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo phục hồi, góp phần hỗ trợ Nasdaq sau phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, các chỉ số lớn của Mỹ vẫn suy yếu khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến lợi suất trái phiếu và những rủi ro đối với nhóm công nghệ.

Về mặt kỹ thuật, theo dữ liệu Kafi cung cấp, VN-Index đang có vùng hỗ trợ gần tại 1.715 - 1.720 điểm và vùng kháng cự tại 1.735 - 1.750 điểm. Diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng vốn ngoại và thanh khoản sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong phiên giao dịch đầu tuần 9/11.

Chuyên gia Kafi: VN-Index chịu áp lực bán, rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu

Theo các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, VN-Index giảm 15,37 điểm (-0,88%) xuống 1.725,36 điểm trong phiên 6/11, chấm dứt hai phiên hồi phục liên tiếp. Chỉ số chịu áp lực bán khi tiến gần vùng kháng cự 1.745 - 1.760 điểm, song vẫn duy trì trên mốc tâm lý 1.700 điểm.

Diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán quốc tế, đặc biệt tại nhóm công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), phần nào ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, FPT và VCB. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 212 mã giảm so với 101 mã tăng trên HOSE, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Điểm sáng là khối ngoại mua ròng khoảng 378 tỷ đồng trên HOSE, đánh dấu phiên mua ròng đầu tiên sau 10 phiên bán ròng liên tiếp. Dòng tiền có xu hướng chọn lọc tại một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán như KDH, VND. Tuy nhiên, Kafi cho rằng thị trường cần thêm những phiên mua ròng liên tiếp để xác nhận sự trở lại bền vững của dòng vốn ngoại.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.715 - 1.720 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.735 - 1.750 điểm là vùng kháng cự cần vượt qua. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ, VN-Index có nguy cơ tiếp tục điều chỉnh về mốc 1.700 điểm hoặc thấp hơn.

Dự báo đầu tư: Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi hoặc bắt đáy khi VN-Index chưa xác nhận trạng thái cân bằng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.

Nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của dòng tiền tại vùng hỗ trợ 1.715 - 1.720 điểm, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần khi chỉ số phục hồi vượt vùng 1.735 điểm với thanh khoản được duy trì.

Đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh như KDH, VND, VIX và một số mã thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản, Kafi khuyến nghị cân nhắc chốt lời từng phần, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn.

Trong khi đó, nhóm công nghệ, đặc biệt là FPT, cùng các cổ phiếu đang chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại như VCB và MBB, cần được theo dõi thận trọng trước khi gia tăng tỷ trọng.

Dòng tiền phân hóa, nhóm chứng khoán và bất động sản có điểm sáng

Theo Kafi, dòng tiền trong phiên 6/11 ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Dù bất động sản giảm khoảng 1,30%, một số cổ phiếu vẫn thu hút lực cầu như KDH tăng 5,23%, TCH tăng 3,85%, DXG tăng 2,33%, PDR tăng 1,73% và CEO tăng 1,65%.

Nhóm chứng khoán - tài chính tăng nhẹ khoảng 0,29%, nổi bật với VND tăng 5,28%, CTS tăng 2,41%, VIX tăng 1,91% và SHS tăng 1,5%. Trong khi đó, ngân hàng tiếp tục phân hóa khi CTG, STB và VPB duy trì sắc xanh, còn LPB, TCB, MBB và VCB giảm điểm.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin giảm khoảng 3,45%, chủ yếu do FPT mất 3,97%; viễn thông giảm 2,40% và hóa chất giảm 1,88%.

Kafi cho rằng nhà đầu tư có thể ưu tiên theo dõi những nhóm đang được dòng tiền hỗ trợ như chứng khoán có thanh khoản tốt, bất động sản có yếu tố tăng trưởng riêng và một số cổ phiếu ngân hàng như CTG, STB. Ngược lại, cần thận trọng với nhóm công nghệ, viễn thông và các mã đang chịu áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại.

Tài chính cho người trẻ: Đặt ngưỡng trước khi xuống tiền

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư trẻ nên xác định rõ ngưỡng cắt lỗ và mức chốt lời ngay từ đầu. Việc xây dựng kỷ luật giao dịch giúp hạn chế những quyết định cảm tính khi thị trường biến động mạnh, đồng thời hỗ trợ kiểm soát rủi ro và bảo vệ nguồn vốn.

VN-Index được dự báo giằng co trong vùng 1.700 - 1.750 điểm

Theo Kafi, trong phiên giao dịch đầu tuần 9/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.700 - 1.750 điểm.

Nếu lực cầu được duy trì tại vùng hỗ trợ 1.715 - 1.720 điểm với thanh khoản tích cực, chỉ số có thể phục hồi để kiểm định vùng kháng cự 1.735 - 1.750 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, thị trường có nguy cơ điều chỉnh về mốc 1.700 điểm hoặc thấp hơn.

Diễn biến dòng vốn ngoại sau phiên mua ròng trở lại, sự phân hóa giữa các nhóm bất động sản, chứng khoán và ngân hàng, cùng những biến động của thị trường quốc tế sẽ tiếp tục là các yếu tố đáng chú ý. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần theo dõi tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ, diễn biến nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu và nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước trong ngày 9/11.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng chiều thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.



