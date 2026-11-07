Bắt sóng thị trường 7/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh, giá dầu thế giới tăng

Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 7/11, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, xuống còn 138–141 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 136,5–141 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng ở chiều bán ra. Tại Phú Quý, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, còn 137,5–141 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139–140,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 cũng lao dốc tại nhiều thương hiệu. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K ở mức 136,7–140,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở mức 136,7–140,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 136,5–140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng mỗi chiều. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC ở mức 136,5–140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý ở mức 137,5–140,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào – bán ra của vàng miếng tại các thương hiệu được khảo sát dao động từ 1,5–4,5 triệu đồng/lượng; với vàng nhẫn, mức chênh lệch phổ biến khoảng 3–4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.060 USD/ounce, giảm 1% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do ở mức 25.850 đồng/USD, vàng thế giới có giá khoảng 126,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm do áp lực bán ra của nhà đầu tư, dù đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm vẫn là những yếu tố hỗ trợ kim loại quý. Bên cạnh đó, giá dầu hạ nhiệt góp phần giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó tác động đến kỳ vọng lãi suất trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép khi kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ chưa nghiêng về hướng nới lỏng. Áp lực lạm phát kéo dài có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME, thị trường đang đặt cược khoảng 68,4% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Đáng chú ý, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 4.650 USD xuống 4.150 USD/ounce, phản ánh lo ngại về lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Sáng 7/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào – bán ra lần lượt ở mức 24.385 – 26.845 đồng/USD. Trong các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.370 – 25.780 đồng/USD; VietinBank ở mức 25.225 – 25.765 đồng/USD; BIDV ở mức 25.395 – 25.775 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 27.301 – 30.174 đồng; tại Vietcombank là 27.861 – 29.332 đồng. Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức 154 – 170 đồng; tại Vietcombank niêm yết 155,67 – 166,4 đồng/yên.

Trên thị trường thế giới: Đồng USD tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hướng tới mức tăng trong ngày lớn nhất gần 5 tháng. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,72%, lên 102,28 điểm. Động lực chính đến từ báo cáo việc làm Mỹ tích cực hơn dự báo: số việc làm phi nông nghiệp tăng 165.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%.

Dữ liệu việc làm khả quan củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 đã tăng lên gần 80%. Những phát biểu của một số quan chức Fed cũng cho thấy lo ngại lạm phát vẫn hiện hữu và việc đưa lạm phát về mục tiêu 2% tiếp tục là ưu tiên.

Đồng USD tăng giá gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng EUR giảm 0,67%, xuống 1,11437 USD; bảng Anh giảm 0,71%, xuống 1,3355 USD. Đồng yên Nhật cũng giảm 0,47%, còn 158,43 yên đổi 1 USD. Nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo bị bán tháo trên diện rộng cũng góp phần hỗ trợ đồng bạc xanh.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Ngày 7/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 5/11. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Giá dầu thế giới: Chốt phiên giao dịch ngày 6/11, giá dầu Brent tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên 98,32 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 31 cent, tương đương 0,34%, lên 90,83 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ trước lo ngại Mỹ có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tâm lý thị trường trở nên thận trọng sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sắp lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận hòa bình và phá hủy những gì còn lại của Iran. Bên cạnh đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tuy nhiên, dù phục hồi trong phiên cuối tuần, cả hai loại dầu chủ chốt vẫn hướng tới mức giảm mạnh tính chung cả tuần. Dầu Brent có thể giảm khoảng 17%, trong khi dầu WTI giảm khoảng 13%, do kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và triển vọng nguồn cung được cải thiện.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo thống kê ngày 25/10/2026, thanh khoản thấp hơn 63,6% so với cùng kỳ. Theo tính toán của Kafi Research, dư nợ margin hiện gấp khoảng 31 lần giá trị giao dịch một phiên, nên khi nhiều lệnh bán giải chấp cùng xuất hiện, thị trường khó hấp thụ nổi.

Nợ xấu nuôi chi tiêu, nợ tốt phải đủ ba điều kiện

Ranh giới giữa hai loại nợ nằm ở một câu hỏi: khoản vay tạo ra dòng tiền hay chỉ tạo ra chi tiêu. Nợ tiêu dùng, từ mua điện thoại, du lịch đến thẻ tín dụng, không sinh thêm thu nhập nên mọi đồng lãi đều là chi phí thuần. Với lãi suất hiệu dụng giả định 30%/năm, khoản vay 50 triệu đồng tốn 15 triệu đồng lãi mỗi năm, mức sinh lời không tài sản nào duy trì nổi.

Quy mô của loại nợ này không nhỏ. Đến tháng 8/2026, dư nợ cho vay phục vụ đời sống và tín dụng thẻ đạt khoảng 4,62 triệu tỷ đồng, tăng 21,75% so với cùng kỳ và chiếm 22,56% tổng dư nợ tín dụng. Ba dấu hiệu cho thấy nợ cá nhân đã thành nợ xấu có thể kể ra như sau: tiền trả nợ hàng tháng vượt khoảng 35% thu nhập ròng (ngưỡng tham khảo), chỉ trả mức tối thiểu của thẻ nhiều tháng liền, và vay khoản mới để trả khoản cũ.

Ngược lại, nợ chỉ được coi là tốt khi cả ba điều kiện cùng thỏa mãn: lợi suất kỳ vọng vượt chi phí vay với biên an toàn; nguồn trả nợ, như lương, tiền thuê hay dòng tiền kinh doanh, độc lập với giá tài sản; và người vay không bị thanh lý cưỡng bức khi thu nhập chậm lại. Vay mua nhà hay vay vốn kinh doanh đã kiểm chứng có thể đạt cả ba. Margin thường đạt điều kiện đầu khi thị trường tăng, nhưng khó đạt hai điều kiện còn lại.

Với đòn bẩy 1:1, giá giảm 28,6% là đủ để mất khoảng 57% vốn

Margin là giao dịch mua chứng khoán bằng tiền vay của công ty chứng khoán, lấy chính chứng khoán làm tài sản bảo đảm theo Thông tư 120/2020/TT-BTC. Tỷ lệ ký quỹ bằng giá trị chứng khoán trừ nợ, chia cho giá trị chứng khoán. Khi tỷ lệ này xuống dưới mức duy trì, nhà đầu tư bị gọi nộp thêm tiền hoặc chứng khoán. Nếu không bổ sung kịp, công ty chứng khoán được bán giải chấp mà không cần sự đồng ý của người vay.

Chi phí cũng không nhẹ. Đầu tháng 9/2026, lãi margin chuẩn tại các công ty chứng khoán lớn khoảng 13–14%/năm, còn các gói ưu đãi 6,8–9,9% thường chỉ áp dụng cho hạn mức nhỏ hoặc vài tháng. Với lãi 13,5%/năm, 500 triệu đồng nợ tốn 67,5 triệu đồng, tương đương 6,75% giá trị danh mục: cổ phiếu phải tăng ít nhất mức đó trong năm chỉ để hòa vốn lãi vay.

Hãy hình dung nhà đầu tư có 500 triệu đồng, vay thêm 500 triệu đồng để mua 1 tỷ đồng cổ phiếu, với ngưỡng call margin 40% và ngưỡng bán giải chấp 30% (giả định, mỗi công ty một khác). Khi giá giảm 16,7%, tỷ lệ ký quỹ chạm 40% và tài khoản bị gọi ký quỹ, trong khi vốn đã mất 33%. Khi giá giảm 28,6%, tỷ lệ còn 30%, tài khoản bị bán giải chấp và vốn mất khoảng 57%, chưa tính lãi vay. Khoản 214 triệu đồng còn lại phải tăng khoảng 133% mới về lại 500 triệu đồng ban đầu.

Khoảng cách tới ngưỡng ngắn hơn cảm nhận: ba phiên giảm sàn liên tiếp (biên độ ±7% mỗi phiên trên HOSE) làm danh mục mất khoảng 19,6%, đủ vượt ngưỡng call giả định. Ngày 9/3, thanh khoản cạn còn khiến lệnh bán chưa chắc khớp được.

Trả nợ xấu trước, chỉ dùng margin khi chịu được kịch bản xấu nhất

Năm nguyên tắc tham khảo:

• Trả nợ tiêu dùng lãi cao trước và không mở margin khi còn loại nợ này.

• Giữ tổng tiền trả nợ hàng tháng không quá 30–35% thu nhập ròng và có quỹ khẩn cấp tương đương 3–6 tháng chi tiêu.

• Đặt trần đòn bẩy theo khả năng chịu lỗ: giữ tỷ lệ ký quỹ cao hơn ngưỡng call ít nhất 20 điểm phần trăm.

• Chỉ vay để mua cổ phiếu hiểu rõ và có thanh khoản tốt, không vay thêm để bình quân giá xuống.

• Viết sẵn kịch bản cắt lỗ và nguồn tiền bổ sung ký quỹ, đồng thời đọc kỹ lãi sau ưu đãi, lãi quá hạn, ngưỡng call và thời hạn bổ sung trong hợp đồng.

Trước khi mở margin, nhà đầu tư nên trả lời chắc chắn ba câu hỏi: cổ phiếu giảm bao nhiêu phần trăm thì mình bị call; mỗi ngày trả bao nhiêu lãi và giá phải tăng bao nhiêu để hòa vốn; nếu giảm sàn ba phiên liên tiếp mà không bán được thì còn bao nhiêu vốn và lấy tiền đâu để bổ sung.

Nợ không phải kẻ thù, nợ mà người vay không hiểu mới là kẻ thù. Với dư nợ kỷ lục và thanh khoản thấp, bài học lớn nhất là dùng đòn bẩy với biên an toàn rộng, thay vì dùng hết hạn mức được cấp.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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