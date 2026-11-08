Bắt sóng thị trường 8/11/2026: Giá vàng SJC đi ngang, dầu thế giới giảm sâu, đồng USD biến động trái chiều | NewZMoney

Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 8/11, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn đồng loạt đi ngang sau phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với sáng 7/11. Riêng Phú Quý duy trì mức mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến ổn định, trong đó SJC và DOJI giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý niêm yết 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, mặt bằng giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới sau đợt điều chỉnh giảm ngày 7/11.

Vàng thế giới: Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 8/11 được niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce, tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. Theo nhận định được Báo Quân đội nhân dân dẫn lại, vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn đối mặt với nguy cơ chịu áp lực bán ngắn hạn khi một số nhà đầu tư phải thanh lý tài sản để huy động tiền mặt trước những biến động trên thị trường chứng khoán.

Tỷ giá trong nước: Sáng 8/11, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào - bán ra duy trì ở mức 24.385 - 26.845 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.370 - 25.780 đồng/USD, VietinBank 25.225 - 25.765 đồng/USD và BIDV 25.395 - 25.775 đồng/USD. Nhìn chung, tỷ giá USD trong nước tiếp tục ổn định trong phiên cuối tuần.

Tỷ giá thế giới: Trên thị trường quốc tế, đồng USD trải qua một tuần biến động trái chiều, với chỉ số DXY tăng 0,39% trong tuần, lên 102,28 điểm. Đồng bạc xanh chịu áp lực trong những phiên đầu tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, trước khi phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn và dữ liệu việc làm Mỹ tích cực. Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm, vượt xa dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 8/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ ngày 5/11, với các mặt hàng đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5RON92 được niêm yết không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S ở mức tối đa 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít, còn dầu mazut không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg. Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, giúp mặt bằng giá bán lẻ trong nước hạ nhiệt.

Giá dầu thế giới: Thị trường dầu mỏ trải qua một tuần biến động mạnh với ba phiên giảm và hai phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, trong khi WTI giảm khoảng 13%, chịu tác động từ những tín hiệu ngoại giao liên quan đến xung đột tại Trung Đông và triển vọng ổn định nguồn cung. Dù giá dầu phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần do lo ngại về các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, xu hướng chung vẫn là giảm sâu. Diễn biến này cho thấy thị trường năng lượng tiếp tục nhạy cảm với tình hình địa chính trị và những thay đổi trong triển vọng cung ứng dầu toàn cầu.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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