Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC ghi nhận một phiên giao dịch biến động mạnh. Sau khi tăng vọt lên 144,5 triệu đồng/lượng vào đầu phiên, giá đã điều chỉnh giảm và chốt ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đối với vàng nhẫn SJC 9999, giá giao dịch neo ở mức 138,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp đà bứt phá, vượt mốc 4.100 USD/ounce và có thời điểm vọt lên 4.137 USD/ounce. Động lực tăng giá chủ yếu đến từ việc đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, cùng kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, giảm 4 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD quanh mức 25.480 - 25.890 đồng/USD, tiếp tục duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY lùi về quanh 101,3 điểm khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động từ chính trường Mỹ, dù kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức cao.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu tiếp tục xu hướng lao dốc mạnh. Dầu Brent chốt phiên giảm 8,7% xuống 94,62 USD/thùng, trong khi WTI giảm 8,3% xuống 88,12 USD/thùng. Thị trường đang chuyển từ trạng thái lo ngại thiếu hụt sang kỳ vọng dư cung khi hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi, kết hợp với các động thái địa chính trị mới từ Mỹ.

Thị trường trong nước: Theo quyết định điều hành mới nhất, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp trong tháng. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm nhẹ 180 đồng/lít, neo ở mức 28.696 đồng/lít.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, cộng thêm 7,71 điểm (+0,44%) lên 1.740,73 điểm. Đà tăng được nâng đỡ chủ yếu bởi VIC (+1,71%) cùng nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng (CTG, STB, MBB). Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 168 mã tăng so với 139 mã giảm. Dù vậy, thanh khoản trên HOSE sụt giảm so với phiên trước, đạt khoảng 15.830 tỉ đồng. Điểm trừ lớn là khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp với giá trị 239 tỉ đồng, tập trung xả VCB, VHM, VPB và MSN.

Thị trường thế giới: Phố Wall bứt phá mạnh mẽ sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với Dow Jones tăng 3,03%, S&P 500 tăng 1,58% và Nasdaq tăng 1,44%. Trái ngược với sắc xanh của Mỹ, chứng khoán Châu Á phân hóa sâu sắc. Trong khi Hang Seng tăng 3,67%, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc lại giảm sốc 5,28% do làn sóng bán tháo cổ phiếu chip và trí tuệ nhân tạo (A.I.) trước những lo ngại về quy định siết chặt đầu tư.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, VN-Index đang nối dài nhịp hồi phục và giữ vững mốc tâm lý 1.700 điểm, song đà tăng đã chậm lại rõ rệt khi tiếp cận vùng cản 1.745 - 1.760 điểm. Việc thanh khoản sụt giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa, thị trường vẫn đang phân hóa mạnh. Điểm sáng là áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ sự suy yếu của đồng USD và giá xăng dầu giảm sâu, tạo tâm lý hỗ trợ tích cực. Tuy nhiên, rủi ro bán tháo từ nhóm công nghệ Châu Á và các dữ liệu việc làm sắp công bố của Mỹ vẫn là những ẩn số cần đặc biệt lưu tâm.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự. Chiến lược hợp lý lúc này là ưu tiên giải ngân từng phần khi chỉ số điều chỉnh về các vùng hỗ trợ 1.730 - 1.733 điểm đi kèm thanh khoản tốt. Đồng thời, chủ động chốt lời từng phần ở các mã tăng nóng (chứng khoán, bất động sản), tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy cao. Cần thận trọng với nhóm cổ phiếu đang bị khối ngoại rút vốn liên tục và nhóm công nghệ có khả năng chịu ảnh hưởng từ liên đới quốc tế.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên thiết lập ngưỡng cắt lỗ và chốt lời kỷ luật ngay từ đầu để tránh đưa ra các quyết định cảm xúc khi thị trường giằng co mạnh. Việc bảo toàn vốn trong giai đoạn nhạy cảm này là ưu tiên hàng đầu; đặc biệt, cần tuân thủ kỷ luật cắt lỗ nếu chỉ số đóng cửa xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.700 điểm.

Trong phiên giao dịch tới, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong vùng 1.720 - 1.770 điểm. Nếu lực cầu duy trì tốt, chỉ số có thể tiến lên kiểm định mốc 1.750 điểm. Diễn biến của khối ngoại, thanh khoản tại nhóm bất động sản - ngân hàng, cùng số liệu việc làm của Mỹ và phản ứng của nhóm cổ phiếu công nghệ Châu Á sẽ là những biến số quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang

NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 chiều Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.



