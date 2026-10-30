Bắt sóng thị trường 30/10: VN-Index giảm về 1.755,61 điểm, dầu Brent vượt 114 USD/thùng | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đi ngang ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, về cùng mức giá trên. Với vàng nhẫn, SJC giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng; DOJI giảm 100.000 đồng/lượng, còn 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. PNJ và Phú Quý giữ nguyên giá.

Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay giảm 39 USD/ounce, xuống khoảng 4.021 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Áp lực đến từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và lo ngại lạm phát khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.644 đồng/USD, tăng 13 đồng. Tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 25.610 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm 0,33%, xuống 101,85 điểm. Đồng USD suy yếu sau dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng tốc trong tháng 9, dù kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn được duy trì.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu quay đầu giảm khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Dầu Brent giảm 0,38%, xuống 114,88 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,76%, còn 102 USD/thùng. Tuy nhiên, nguy cơ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng Saudi Arabia và những bất ổn quanh eo biển Hormuz tiếp tục hạn chế đà giảm của giá dầu.

Thị trường trong nước: Từ 15 giờ ngày 29/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 26.027 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.734 đồng/lít, dầu diesel 0.05S ở mức 30.246 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.596 đồng/kg. Diễn biến giá trong nước chịu ảnh hưởng từ biến động giá thành phẩm thế giới và những lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 29/10 tại 1.755,61 điểm, giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xóa toàn bộ mức tăng của phiên trước. Áp lực bán tập trung ở nhóm dầu khí, công nghệ, bất động sản và một số cổ phiếu tiêu dùng. Thanh khoản HOSE đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 459 tỷ đồng trên HOSE, phiên thứ năm liên tiếp, tập trung ở TCB, FPT, SSI và VHM. Ở chiều ngược lại, HPG tăng 2,17%, GVR tăng 1,43%, trở thành những điểm sáng hiếm hoi của thị trường.

Thị trường thế giới: Phố Wall khép phiên 28/10 trong sắc xanh sau khi Fed giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75 - 4%. Dow Jones tăng 0,19%, lên 52.475,10 điểm; S&P 500 tăng 0,28%, đạt 7.743,98 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,27%, lên 26.549,85 điểm. Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố gây chú ý khi lạm phát Mỹ còn cao và thị trường tiếp tục theo dõi khả năng Fed điều chỉnh lãi suất vào tháng 12. Trong khi đó, giá dầu Brent duy trì quanh vùng 114 - 115 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, phiên 29/10 cho thấy VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm dầu khí, công nghệ và bất động sản đồng loạt suy yếu. Chỉ số giảm 11,04 điểm xuống 1.755,61 điểm, với 215 mã giảm so với 97 mã tăng trên HOSE. Thanh khoản hơn 14.000 tỷ đồng cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại phiên thứ năm liên tiếp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Dù vậy, chỉ số vẫn giữ được vùng hỗ trợ gần 1.750 điểm, trong khi HPG và GVR ghi nhận diễn biến tích cực.

Về quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không nên giải ngân mạnh khi VN-Index chưa vượt được vùng kháng cự 1.765 - 1.780 điểm. Cần hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi phục kỹ thuật, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư chỉ nên giải ngân thăm dò khi chỉ số giữ vững vùng 1.750 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện; đồng thời cần có ngưỡng cắt lỗ rõ ràng nếu thị trường lùi dưới vùng hỗ trợ 1.740 - 1.750 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia, dòng tiền đang phân hóa mạnh. Nhóm dầu khí và công nghệ chịu áp lực bán đáng kể, trong khi nhóm vật liệu cơ bản ghi nhận tín hiệu tích cực với HPG và GVR tăng giá. Một số cổ phiếu ngân hàng như VPB, SHB cũng được khối ngoại mua ròng. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát các doanh nghiệp có nền tảng tốt, dòng tiền ổn định, đồng thời thận trọng với cổ phiếu bị bán ròng liên tục và các nhóm ngành nhạy cảm với biến động lãi suất, giá năng lượng.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Nhà đầu tư cần xác định trước ngưỡng cắt lỗ, chốt lời và tuân thủ kỷ luật quản trị danh mục để tránh quyết định theo cảm xúc. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất định, bảo toàn vốn và kiểm soát tỉ trọng đầu tư nên được ưu tiên.

Trong phiên 30/10, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.740 - 1.770 điểm. Nếu giữ vững vùng hỗ trợ 1.750 điểm và thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hồi phục về vùng 1.765 - 1.778 điểm. Ngược lại, nếu mất mốc 1.750 điểm, thị trường có thể lùi về vùng 1.740 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi giao dịch của khối ngoại, diễn biến nhóm dầu khí và công nghệ, cùng dữ liệu lạm phát Mỹ, quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương và giá dầu thế giới.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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