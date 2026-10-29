Bắt sóng thị trường 29/10/2026: Vàng miếng chạm 143 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 29/10, giá vàng miếng tiếp tục tăng tại hầu hết thương hiệu lớn. SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 139,7–142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 140–143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 137,4–142,7 triệu đồng/lượng, với giá mua vào tăng 400.000 đồng và giá bán ra tăng 700.000 đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá vàng miếng ở mức 138,2–142,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 700.000 đồng và 1 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết ở mức 140,7–142,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn cũng tăng tại nhiều thương hiệu. Vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 137,6–141,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng mỗi chiều; Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,4–141,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giao dịch ở mức 135,5–139,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tại Phú Quý, vàng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 138,2–141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng mỗi chiều. Ngược lại, vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 137,4–141,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào – bán ra tại nhiều thương hiệu vẫn ở mức cao, khoảng 3–5,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.041 USD/ounce, giảm 0,5% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.950 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 142,7 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi thị trường chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ và những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá vàng quay đầu xuống dưới ngưỡng 4.050 USD/ounce. Nếu Fed duy trì quan điểm cứng rắn, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể được hỗ trợ, qua đó gia tăng sức ép lên vàng – tài sản không mang lại lãi suất.

Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, dao động quanh vùng 4.000–4.010 USD/ounce. Vùng 3.970–3.980 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ gần, trong khi vùng 4.100–4.136 USD/ounce là kháng cự. Nhà đầu tư vẫn thận trọng với chiến lược bắt đáy và chờ thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ cũng như dữ liệu lạm phát.

Tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 28/10 ở mức 25.631 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên 27/10; với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.913 đồng/USD và sàn là 24.349 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào – bán ra); BIDV niêm yết 25.645 – 26.025 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY tăng khoảng 0,3% lên quanh 102,36 điểm, trong khi thị trường chờ quyết định chính sách của Fed (công bố khoảng 1h sáng 29/10 giờ Việt Nam) và ECB ngày 29/10.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Ngày 29/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn áp dụng mức điều hành từ 15h ngày 22/10. Cụ thể, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg. Trong kỳ điều hành gần nhất, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít; ngược lại, dầu diesel tăng 444 đồng/lít và dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng trong kỳ điều hành tuần này khi giá dầu thế giới đảo chiều đi lên. Mức điều chỉnh chính thức sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính.

Giá dầu thế giới: Chốt phiên giao dịch ngày 28/10, giá dầu Brent tăng 1,44 USD/thùng, tương đương 1%, lên 115,32 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,88 USD/thùng, tương đương 3%, lên 102,78 USD/thùng.

Giá dầu tăng trước lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông, trong bối cảnh giao tranh ở Yemen leo thang và thông tin về vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia. Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/10, cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần này. Theo các nguồn tin trong ngành được Báo Quân đội nhân dân dẫn lại, nhóm sản xuất dầu này dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12. Những diễn biến địa chính trị và triển vọng nguồn cung tiếp tục là các yếu tố chi phối giá dầu trong ngắn hạn.

Thị trường tài chính, chứng khoán

Trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 28/10 tại 1.766,65 điểm, tăng 4,78 điểm (+0,27%), chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp. Chỉ số mở cửa ở 1.762,64 điểm, có lúc lùi về 1.753,95 điểm do áp lực bán, song lực cầu tại nhóm vốn hóa lớn xuất hiện vào cuối phiên giúp chỉ số bật tăng lên sát mức cao nhất ngày 1.767,48 điểm. Độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm với 124 mã tăng, 176 mã giảm trên HOSE; HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,1%) lên 259,86 điểm, UPCoM-Index giảm 0,35 điểm (-0,3%) xuống 125,74 điểm. Thanh khoản HOSE đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với phiên 27/10. Nhóm ngân hàng giữ nhịp thị trường với VCB tăng 2,5% (đóng góp hơn 2,4 điểm cho VN-Index), HDB tăng 3,9%, VPB tăng 1,3%, CTG tăng 1,2%; chỉ số nhóm tài chính tăng 0,74%, còn VIC đóng góp thêm khoảng 1,3 điểm. Ngược lại, nhóm công nghệ chịu áp lực khi chỉ số ngành giảm 1,91%, FPT bị bán mạnh và lùi về vùng đáy 3 năm, nhóm bất động sản và hàng không cũng còn áp lực bán. Khối ngoại bán ròng khoảng 267 tỷ đồng trên HOSE, phiên thứ tư liên tiếp, tập trung bán FPT (khoảng 260 tỷ đồng), VPL và GMD (mỗi mã khoảng 118 tỷ đồng), trong khi mua ròng TCB (khoảng 172 tỷ đồng), MSN (90 tỷ đồng) và VCB (78 tỷ đồng). Về thông tin, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc với MSCI để tiếp tục đánh giá và xếp hạng thị trường. Về kỹ thuật, hỗ trợ gần nằm tại 1.755 – 1.760 điểm, kháng cự 1.775 – 1.800 điểm.

Ngoài nước: Phố Wall khép phiên 27/10 (giờ Mỹ), phiên chốt gần nhất, trong sắc xanh nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn, công nghệ tiếp tục phục hồi và giá dầu hạ nhiệt: Dow Jones tăng 15,99 điểm (+0,03%) lên 52.377,57 điểm, S&P 500 tăng 0,60% lên 7.722,60 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,18% lên 26.477,81 điểm; Broadcom tăng khoảng 4% sau thông tin về gói tài trợ 63 tỷ USD liên quan đến Anthropic. Sang phiên 28/10, chứng khoán châu Á tiếp tục khởi sắc nhờ kết quả kinh doanh quý III kỷ lục của SK Hynix: KOSPI tăng 6,63% lên 6.012,44 điểm, vượt mốc 6.000 điểm, Nikkei 225 tăng 1,08% lên khoảng 63.954 điểm. Giá dầu Brent chốt phiên 27/10 ở 113,88 USD/thùng (-1,67%) nhưng quay đầu tăng trong phiên 28/10, vượt 115 USD/thùng (115,98 USD/thùng lúc 14h47, +1,84%) sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia. Thị trường toàn cầu thận trọng trước quyết định lãi suất của Fed (dự kiến công bố khoảng 1h sáng 29/10 giờ Việt Nam; thị trường kỳ vọng giữ nguyên lãi suất nhưng công cụ FedWatch của CME định giá khoảng 84% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12), quyết định của ECB và dữ liệu PCE của Mỹ cùng ngày 29/10, báo cáo lợi nhuận quý III của Alphabet, Microsoft, Amazon, khi giá dầu cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Đánh giá xu hướng & khuyến nghị

Đánh giá xu hướng: Các chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định phiên 28/10 VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,27%) lên 1.766,65 điểm, bật tăng về cuối phiên sau hai phiên giảm liên tiếp nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng (VCB, HDB, VPB, CTG) và VIC. Tuy nhiên, độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm (124 mã tăng, 176 mã giảm), nhóm công nghệ chịu áp lực với chỉ số ngành giảm 1,91% và khối ngoại bán ròng khoảng 267 tỷ đồng, phiên thứ tư liên tiếp, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đều; điểm tích cực là thanh khoản HOSE cải thiện lên hơn 15.300 tỷ đồng (+10%) và lực cầu xuất hiện trở lại ở vùng đáy 1.753,95 điểm. Trong bối cảnh thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed rạng sáng 29/10, dữ liệu PCE, quyết định của ECB và mùa báo cáo lợi nhuận của nhóm công nghệ lớn, cùng giá dầu Brent quay đầu tăng lên trên 115 USD/thùng làm gia tăng lo ngại lạm phát, khẩu vị rủi ro có thể tiếp tục thận trọng; nhịp rung lắc hiện tại nhiều khả năng là phép thử cung cầu quanh vùng 1.755 – 1.780 điểm, trong đó vùng 1.765 – 1.778 điểm (quanh đường MA50) là ngưỡng cản đầu tiên.

Quản trị rủi ro: Không nên giải ngân mạnh khi VN-Index còn đang kiểm định vùng kháng cự 1.775 – 1.800 điểm, độ rộng nghiêng về phía giảm và khối ngoại bán ròng bốn phiên liên tiếp. Hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, chỉ giải ngân thăm dò từng phần vào các mã đầu ngành đã xác nhận dòng tiền khi chỉ số giữ vững vùng 1.755 – 1.760 điểm kèm thanh khoản duy trì ở mức cao. Tiếp tục kiểm soát tỷ lệ sử dụng đòn bẩy, thu hẹp vị thế ở nhóm cổ phiếu có hệ số beta cao và đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số thủng vùng hỗ trợ 1.740 – 1.750 điểm. Thận trọng với các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh như FPT, VPL, GMD và nhóm công nghệ đang chịu áp lực, đồng thời lưu ý rủi ro biến động khi Fed công bố quyết định lãi suất rạng sáng 29/10 và giá dầu ở vùng cao.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền phiên 28/10 phân hóa: nhóm tài chính là điểm sáng khi chỉ số ngành tăng 0,74% với VCB (+2,5%), HDB (+3,9%), VPB (+1,3%), CTG (+1,2%) và có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, khoảng 5.487 tỷ đồng; VIC tiếp tục hỗ trợ chỉ số. Ngược lại, nhóm công nghệ chịu áp lực bán mạnh (chỉ số ngành -1,91%, FPT lùi về vùng đáy 3 năm), trong khi bất động sản và hàng không còn áp lực. Về dòng vốn ngoại, TCB (khoảng 172 tỷ đồng), MSN (90 tỷ đồng) và VCB (78 tỷ đồng) được mua ròng, trong khi FPT, VPL, GMD bị bán ròng mạnh. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát nhóm ngân hàng còn thu hút dòng tiền và các mã được khối ngoại mua ròng như TCB, VCB, MSN, đồng thời tạm thời hạn chế gia tăng vị thế ở những mã chịu áp lực chốt lời hoặc bị khối ngoại bán ròng liên tục.

Công nghệ, tài chính cho người trẻ

Trước khi xuống tiền, nên đặt ngưỡng cắt lỗ và chốt lời rõ ràng ngay từ đầu để tránh ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh.

Phiên 29/10, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co, kiểm tra cung cầu quanh vùng 1.765 – 1.780 điểm sau phiên tăng 4,78 điểm (+0,27%) ngày 28/10 (đóng cửa 1.766,65 điểm); nếu vượt ổn định vùng 1.780 điểm với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.790 – 1.800 điểm, ngược lại nếu thủng vùng hỗ trợ 1.755 – 1.760 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng 1.740 – 1.750 điểm. Thanh khoản và dòng vốn khối ngoại, diễn biến của nhóm ngân hàng và công nghệ, quyết định lãi suất của Fed rạng sáng 29/10, dữ liệu PCE của Mỹ, quyết định của ECB, kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 29/10 và giá dầu Brent quanh 115 USD/thùng sẽ là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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