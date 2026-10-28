Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Sáng 28/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm đạt khoảng 4.073,5 USD/ounce vào sáng 28/10, tăng hơn 1% so với ngày trước đó. Theo Reuters, giá vàng phục hồi trong phiên 27/10 khi giá dầu giảm giúp hạ bớt lo ngại về áp lực lạm phát, trong bối cảnh thị trường chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng thời gian tới vẫn phụ thuộc vào chính sách lãi suất, sức mạnh đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tình hình địa chính trị. Nhà đầu tư cần theo dõi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời cân nhắc rủi ro biến động trước khi quyết định mua bán.

Tỉ giá: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 27/10 ở mức 25.633 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết quanh mức 25.610 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra. Thị trường ngoại hối tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD và quyết định chính sách của Fed trong tuần này.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S có giá bán lẻ tối đa 29.550 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 444 đồng/lít. Đây là mức giá đang được áp dụng trong nước tính đến sáng 28/10.

Giá dầu thế giới: Sáng 28/10, giá dầu thô tiếp tục hạ nhiệt. Dầu Brent giao dịch quanh mức 109,61 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 100,04 USD/thùng theo dữ liệu cập nhật đầu ngày.

Giá dầu chịu tác động từ triển vọng cung cầu năng lượng, diễn biến địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Nếu giá dầu duy trì xu hướng giảm, áp lực chi phí đầu vào đối với doanh nghiệp vận tải và sản xuất có thể được giảm bớt. Tuy nhiên, những biến động bất ngờ về nguồn cung vẫn có thể khiến thị trường đảo chiều.

Thị trường chứng khoán: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền còn thận trọng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10, VN-Index giảm 1,68 điểm, tương đương 0,1%, xuống 1.761,87 điểm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 13.922 tỷ đồng. Sắc đỏ chiếm ưu thế khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo dữ liệu thị trường, thanh khoản vẫn ở mức thấp so với những phiên phục hồi mạnh trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE, với giá trị khoảng 441,5 tỷ đồng theo thống kê của VNDIRECT. Diễn biến này cho thấy thị trường chưa có sự đồng thuận rõ ràng về dòng tiền, dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục dao động khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến dòng tiền, kết quả kinh doanh doanh nghiệp và các thông tin kinh tế quốc tế. Việc chỉ số giảm nhẹ không đồng nghĩa xu hướng phục hồi đã chấm dứt, nhưng thị trường vẫn cần thêm tín hiệu tích cực về thanh khoản và độ rộng tăng giá.

Đánh giá xu hướng và khuyến nghị

Thị trường ngày 28/10 chịu tác động đan xen từ giá vàng phục hồi, giá dầu hạ nhiệt và tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán. Cuộc họp Fed cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến đồng USD, giá hàng hóa và dòng vốn quốc tế.

Đối với chứng khoán, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi khi xu hướng chưa rõ ràng, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt và triển vọng kinh doanh phù hợp. Việc giải ngân nên được thực hiện từng phần, đi kèm ngưỡng kiểm soát rủi ro và tỷ trọng danh mục phù hợp.

Với vàng và ngoại tệ, cần theo dõi sát diễn biến quốc tế cũng như chênh lệch giá trong nước. Đối với thị trường năng lượng, mức giá dầu hiện tại có thể thay đổi nhanh theo thông tin về nguồn cung và địa chính trị, do đó doanh nghiệp và nhà đầu tư cần cập nhật thường xuyên trước khi đưa ra quyết định.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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