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Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

Kinh doanh 00:01:27.77
ĐỨC PHONG

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

VN-Index tiếp tục phục hồi: Chỉ số đóng cửa phiên 23/10 tại 1.774,15 điểm, tăng 13,52 điểm (+0,77%), tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Vàng SJC đi ngang: Giá vàng miếng quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá xăng vẫn ở mức thấp sau kỳ điều hành: E5RON92 ở 25.361 đồng/lít, E10RON95-III ở 25.213 đồng/lít.

Dầu thế giới quay đầu giảm: WTI còn 101,80 USD/thùng, Brent ở 115,40 USD/thùng; tỷ giá trung tâm giữ ở 25.627 đồng/USD.

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 10:30 26/10/2026

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 25/10/2026

(HTV) - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu. Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Bắt sóng thị trường 25/10/2026: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, giá dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 25/10/2026: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, giá dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 25/10/2026

(HTV) - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu. Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 10:43 24/10/2026

(HTV) - Sáng 24/10, vàng SJC giảm còn 139 - 142 triệu đồng/lượng, vàng thế giới rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce; trong nước, giá xăng đã giảm mạnh từ kỳ điều hành 22/10, trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng, Brent lên 116,72 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Kinh tế 08:00 23/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 23/10: VN-Index bứt phá hơn 21 điểm lên mức 1.760,63 điểm nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và năng lượng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, giá xăng trong nước đồng loạt giảm sâu hơn 1.600 đồng/lít.

Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Kinh tế 08:05 22/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường ngày 22/10: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, trong khi giá dầu thế giới đi ngang sau những phiên biến động mạnh. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên 21/10, lấy lại mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá hàng hóa, tỷ giá và dòng tiền trên thị trường.

Bắt sóng thị trường 22/10/2026: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 22/10/2026: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Kinh tế 08:00 22/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường ngày 22/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đi ngang sau những phiên biến động mạnh. Trong khi đó, VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên 21/10, lấy lại mốc 1.700 điểm.

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 20/10/2026

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 20/10 ghi nhận nhiều biến động khi VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm, giá vàng trong nước tiếp tục giảm và thị trường dầu mỏ diễn biến trái chiều trước những bất ổn địa chính trị.

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 20/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 20/10: VN-Index giảm hơn 16 điểm, xuống khoảng 1.689 điểm trong phiên 19/10, đánh mất mốc 1.700 điểm. Giá vàng miếng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi dầu Brent lùi nhẹ về 109,55 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 19/10: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, vàng SJC đi ngang

Kinh doanh 08:19 19/10/2026

(HTV) - Sáng 19/10, vàng SJC giữ ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.637 đồng/USD và giá dầu thế giới giảm nhẹ; trong khi VN-Index khép phiên 16/10 tại 1.705,91 điểm, tăng 0,45% và chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

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