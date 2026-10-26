Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

VN-Index tiếp tục phục hồi: Chỉ số đóng cửa phiên 23/10 tại 1.774,15 điểm, tăng 13,52 điểm (+0,77%), tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Vàng SJC đi ngang: Giá vàng miếng quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá xăng vẫn ở mức thấp sau kỳ điều hành: E5RON92 ở 25.361 đồng/lít, E10RON95-III ở 25.213 đồng/lít.

Dầu thế giới quay đầu giảm: WTI còn 101,80 USD/thùng, Brent ở 115,40 USD/thùng; tỷ giá trung tâm giữ ở 25.627 đồng/USD.