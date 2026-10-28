CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Bắt sóng thị trường 28/10: Vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Kinh tế
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi hơn 1% trong phiên 27/10, kéo giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu thế giới hạ nhiệt, trong khi xăng dầu trong nước áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ khi dòng tiền vẫn thận trọng.

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney - Ảnh 1.

 Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ

Sáng 28/10, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139,1 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm đạt khoảng 4.073,5 USD/ounce. Diễn biến giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sức mạnh đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình địa chính trị. Tỷ giá trung tâm ngày 27/10 ở mức 25.633 đồng/USD.

Thị trường xăng dầu: Giá dầu thế giới hạ nhiệt

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều hành từ ngày 22/10. Xăng E5RON92 có giá tối đa 25.361 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, trong khi dầu diesel là 29.550 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, dầu Brent giao dịch quanh 109,61 USD/thùng và dầu WTI ở mức khoảng 100,04 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt có thể góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, song vẫn chịu tác động từ cung cầu và diễn biến địa chính trị.

Thị trường chứng khoán: VN-Index giảm nhẹ

VN-Index kết thúc phiên 27/10 tại 1.761,87 điểm, giảm 1,68 điểm, tương đương 0,1%. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 13.922 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng khoảng 441,5 tỷ đồng. Dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận rõ rệt, khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Đánh giá xu hướng và khuyến nghị

Trong bối cảnh các thị trường biến động đan xen, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, ưu tiên quản trị rủi ro và cân nhắc giải ngân theo từng giai đoạn. Với vàng và ngoại tệ, cần chú ý diễn biến đồng USD và chính sách lãi suất; với chứng khoán, nên ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, tránh mua đuổi khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hằng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 thứ Bảy hằng tuần trên HTV9.

Danh sách tập

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Kinh tế 08:34 28/10/2026

(HTV) - Giá vàng thế giới phục hồi, giá vàng trong nước duy trì ở mức cao. Giá dầu hạ nhiệt, trong khi thị trường xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá từ kỳ điều hành ngày 22/10. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm nhẹ trong phiên 27/10, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10: Vàng nhẫn trong nước giảm, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Kinh doanh 08:09 27/10/2026

(HTV) - Sáng 27/10, giá vàng nhẫn DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Kinh tế 08:09 27/10/2026

(HTV) - Sáng 27/10, vàng SJC duy trì ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD, trong khi giá dầu Brent giảm còn 115,81 USD/thùng. Trước đó, VN-Index chốt phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng

Kinh doanh 10:31 26/10/2026

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 10:30 26/10/2026

(HTV) - Sáng 26/10, VN-Index duy trì đà phục hồi lên 1.774,15 điểm, trong khi vàng SJC quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.627 đồng/USD và dầu Brent giảm nhẹ còn 115,40 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 25/10: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, SJC mất 1,9 triệu đồng | NewZMoney

Kinh doanh 08:00 25/10/2026

(HTV) - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu. Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Bắt sóng thị trường 25/10/2026: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, giá dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 25/10/2026: Giá vàng trong nước liên tiếp giảm, giá dầu thế giới ghi nhận biến động mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 25/10/2026

(HTV) - Sáng nay (25/10), giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau đợt giảm sâu. Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney

Kinh tế 10:43 24/10/2026

(HTV) - Sáng 24/10, vàng SJC giảm còn 139 - 142 triệu đồng/lượng, vàng thế giới rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce; trong nước, giá xăng đã giảm mạnh từ kỳ điều hành 22/10, trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng, Brent lên 116,72 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Kinh tế 08:00 23/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 23/10: VN-Index bứt phá hơn 21 điểm lên mức 1.760,63 điểm nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và năng lượng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, giá xăng trong nước đồng loạt giảm sâu hơn 1.600 đồng/lít.

Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Kinh tế 08:05 22/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường ngày 22/10: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, trong khi giá dầu thế giới đi ngang sau những phiên biến động mạnh. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên 21/10, lấy lại mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá hàng hóa, tỷ giá và dòng tiền trên thị trường.

Các chương trình khác