Bắt sóng thị trường 28/10: Giá vàng phục hồi, VN-Index tiếp tục điều chỉnh | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ

Sáng 28/10, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 135 triệu đồng/lượng mua vào và 139,1 triệu đồng/lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có thời điểm đạt khoảng 4.073,5 USD/ounce. Diễn biến giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ sức mạnh đồng USD, kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình địa chính trị. Tỷ giá trung tâm ngày 27/10 ở mức 25.633 đồng/USD.

Thị trường xăng dầu: Giá dầu thế giới hạ nhiệt

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều hành từ ngày 22/10. Xăng E5RON92 có giá tối đa 25.361 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, trong khi dầu diesel là 29.550 đồng/lít. Trên thị trường thế giới, dầu Brent giao dịch quanh 109,61 USD/thùng và dầu WTI ở mức khoảng 100,04 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt có thể góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, song vẫn chịu tác động từ cung cầu và diễn biến địa chính trị.

Thị trường chứng khoán: VN-Index giảm nhẹ

VN-Index kết thúc phiên 27/10 tại 1.761,87 điểm, giảm 1,68 điểm, tương đương 0,1%. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 13.922 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng khoảng 441,5 tỷ đồng. Dòng tiền chưa cho thấy sự đồng thuận rõ rệt, khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Đánh giá xu hướng và khuyến nghị

Trong bối cảnh các thị trường biến động đan xen, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, ưu tiên quản trị rủi ro và cân nhắc giải ngân theo từng giai đoạn. Với vàng và ngoại tệ, cần chú ý diễn biến đồng USD và chính sách lãi suất; với chứng khoán, nên ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, tránh mua đuổi khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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