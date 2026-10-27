Bắt sóng thị trường ngày 27/10/2026: Vàng thế giới phục hồi, giá dầu hạ nhiệt | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 27/10, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục đi ngang sau đợt giảm trước đó. SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138,7–141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với phiên trước. Riêng DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 138,7–141,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 136,8–141,7 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng giao dịch ở mức 140,2–141,7 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn diễn biến trái chiều. Vàng nhẫn SJC giữ nguyên ở mức 135,0 –139,0 triệu đồng/lượng; DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 137,1–141,1 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 137,7–140,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 136,8–140,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước.

Vàng thế giới: Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4.002 USD/ounce, tăng 0,1% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.947 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau khi giảm hơn 4% trong tuần trước, hiện dao động gần vùng thấp nhất trong khoảng ba tháng. Theo chuyên gia hàng hóa Roukaya Ibrahim của BCA Research, đợt bán tháo vừa qua chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm sâu hơn và các chỉ báo kỹ thuật đang nghiêng về khả năng phục hồi. Tuy nhiên, đồng USD mạnh và áp lực lạm phát dai dẳng vẫn hạn chế triển vọnge34r tăng giá của kim loại quý. Trong khi đó, Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng căng thẳng Iran, giá dầu và triển vọng lãi suất của Fed tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 26/10 ở mức 25.627 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên cuối tuần trước; với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.908 đồng/USD và sàn là 24.346 đồng/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD niêm yết 24.396 – 26.858 đồng/USD (mua vào – bán ra). Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết 25.610 – 26.020 đồng/USD (mua vào – bán ra); BIDV niêm yết 25.640 – 26.020 đồng/USD; VietinBank niêm yết 25.475 – 26.015 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY dao động quanh 101,6 – 101,8 điểm, trong khi thị trường theo dõi cuộc họp Fed ngày 27 – 28/10 và quyết định chính sách của ECB ngày 29/10.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Ngày 27/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15h ngày 22/10. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel 0.05S có giá tối đa 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg.

Giá dầu thế giới: Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 26/10, sau khi tăng mạnh trong tuần trước và chạm mức cao nhất gần 6 tháng. Theo dữ liệu được đề cập trong bản tin, dầu Brent giảm 1,49 USD/thùng, tương đương 1,28%, xuống còn 115,23 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 1,76 USD/thùng, tương đương 1,7%, xuống còn 101,51 USD/thùng.

Đà giảm của giá dầu xuất phát từ kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể hạ nhiệt, sau khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang xung đột được thúc đẩy. Ngày 25/10, các nhà trung gian hòa giải của Qatar đã đến Tehran trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, những cuộc tấn công tiếp diễn nhằm vào Saudi Arabia vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo nhận định của Vandana Hari, nhà sáng lập công ty phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, những lo ngại về khả năng xung đột quân sự tái diễn tại Trung Đông đã dịu bớt trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng sự lắng dịu này có thể chỉ mang tính tạm thời. Do đó, thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn biến động mạnh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết triệt để.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,60 điểm (-0,6%), chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp. Chỉ số chạm đỉnh ngày 1.781,45 điểm ở phiên sáng nhưng áp lực chốt lời khiến chỉ số đi xuống, có lúc về đáy 1.759,84 điểm trong phiên chiều. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm với 106 mã tăng, 205 mã giảm trên HOSE; HNX-Index giảm 1,29% xuống 259,32 điểm, UPCoM-Index tăng 0,02% lên 126,28 điểm. Thanh khoản HOSE đạt hơn 13.500 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với phiên 23/10. Nhóm tài chính chịu áp lực lớn nhất với EIB giảm 3,92%, LPB giảm 2,48%, VPB giảm 2,07%, trong khi VIC tăng 0,21%; FPT giảm 1,75%, còn GVR tăng 8,94%. Khối ngoại bán ròng hơn 890 tỷ đồng, tập trung bán FPT (258 tỷ đồng), HDB (80 tỷ đồng), VPL (70 tỷ đồng), trong khi mua ròng MSN, TCB và VIC. Về kỹ thuật, hỗ trợ gần nằm tại 1.760 – 1.769 điểm, kháng cự 1.780 – 1.800 điểm.

Ngoài nước: Phố Wall khép phiên 23/10 (giờ Mỹ), phiên chốt gần nhất, trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng và giá dầu Mỹ vượt 100 USD/thùng: Dow Jones giảm 652,82 điểm (-1,23%) xuống 52.215,16 điểm, S&P 500 giảm 0,52% xuống 7.623,68 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,21% xuống 25.955,34 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq giảm 0,7%, trong khi Dow Jones tăng 0,4%. Sang phiên 26/10, chứng khoán châu Á phân hóa: Nikkei 225 giảm 0,8% xuống 62.189,65 điểm, KOSPI giảm 1,46% xuống 5.469,47 điểm, trong khi Hang Seng tăng 0,5% và Shanghai Composite tăng 0,2%. Giá dầu Brent chốt phiên 23/10 ở 116,72 USD/thùng (+3,14%), cao nhất kể từ ngày 29/4 do căng thẳng Trung Đông, nhưng đã hạ nhiệt trong phiên 26/10. Thị trường toàn cầu thận trọng trước báo cáo lợi nhuận quý III của Alphabet, Microsoft, Amazon, cuộc họp Fed ngày 27 – 28/10 và quyết định của ECB ngày 29/10, khi giá dầu cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Đánh giá xu hướng & khuyến nghị

Đánh giá xu hướng: Các chuyên gia phân tích tài chính nhận định phiên 26/10 VN-Index điều chỉnh giảm 10,60 điểm (-0,6%) xuống 1.763,55 điểm sau bốn phiên tăng liên tiếp, khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 1.780 điểm (đỉnh ngày 1.781,45 điểm) thì áp lực chốt lời xuất hiện. Diễn biến phiên chiều cho thấy lực cầu còn yếu: chỉ số đi xuống liên tục tới đáy 1.759,84 điểm và chỉ hồi nhẹ nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên; nhóm tài chính (EIB, LPB, VPB, SHB, BID, VCB, TCB giảm 1,2 – 3,9%) là tâm điểm chịu áp lực, trong khi VIC chỉ tăng nhẹ 0,21% nên không còn đủ sức gánh chỉ số như tuần trước. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm (106 mã tăng, 205 mã giảm) và thanh khoản giảm khoảng 20% so với phiên 23/10. Khối ngoại bán ròng hơn 890 tỷ đồng, gần gấp đôi phiên 23/10 và tập trung ở FPT (258 tỷ đồng), HDB và VPL, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn là yếu tố gây áp lực lên tâm lý. Trong bối cảnh Phố Wall giảm điểm đồng loạt phiên 23/10, Nikkei giảm 0,8% phiên 26/10, giá dầu Brent vẫn quanh 115 USD/thùng và thị trường chờ cuộc họp Fed ngày 27 – 28/10 cùng mùa báo cáo lợi nhuận của nhóm công nghệ lớn, khẩu vị rủi ro có thể tiếp tục thận trọng; nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng là phép thử cung cầu quanh vùng 1.760 – 1.770 điểm sau tuần tăng nóng 4%.

Quản trị rủi ro:Không nên giải ngân mạnh khi VN-Index vừa lùi từ vùng kháng cự 1.780 – 1.800 điểm và khối ngoại bán ròng mạnh. Hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn. Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, chỉ giải ngân thăm dò từng phần vào các mã đầu ngành đã xác nhận dòng tiền khi chỉ số giữ vững vùng 1.760 điểm kèm thanh khoản cải thiện. Tiếp tục kiểm soát tỷ lệ sử dụng đòn bẩy, thu hẹp vị thế ở nhóm cổ phiếu có hệ số beta cao và đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số thủng vùng hỗ trợ 1.740 – 1.750 điểm. Thận trọng với các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh như FPT, HDB, VPL và nhóm ngân hàng đang điều chỉnh, đồng thời lưu ý rủi ro biến động khi Fed họp ngày 27 – 28/10 và giá dầu ở vùng cao.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền phiên 26/10 phân hóa và nghiêng về phía bán: nhóm tài chính chịu áp lực lớn nhất (EIB -3,92%, LPB -2,48%, VPB -2,07%), bất động sản phân hóa (VIC +0,21%, CEO +0,87%; PDR, DXG giảm 3,4 – 3,7%), công nghiệp điều chỉnh sâu (GEX, VSC, GMD giảm 3 – 4%). Điểm sáng gồm GVR tăng 8,94%, VGC tăng 4,04%, VJC tăng 1,77% và nhóm năng lượng (BSR +1,2%, PLX +0,56%, PVD +0,27%). Về dòng vốn ngoại, MSN (72 tỷ đồng), TCB (64 tỷ đồng) và VIC (46 tỷ đồng) được mua ròng, trong khi FPT, HDB, VPL bị bán ròng mạnh. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát các nhóm còn thu hút dòng tiền như cổ phiếu đầu ngành năng lượng (hưởng lợi từ giá dầu ở vùng cao) và các mã được khối ngoại mua ròng như MSN, TCB, VIC, đồng thời tạm thời hạn chế gia tăng vị thế ở những mã chịu áp lực chốt lời hoặc bị khối ngoại bán ròng liên tục.

Tài chính cho người trẻ

Trước khi xuống tiền, nên đặt ngưỡng cắt lỗ và chốt lời rõ ràng ngay từ đầu để tránh ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh.

Dự báo phiên 27/10

Phiên 27/10, VN-Index được dự báo tiếp tục rung lắc, kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1.760 – 1.769 điểm sau phiên giảm 10,60 điểm (-0,6%) ngày 26/10 (đóng cửa 1.763,55 điểm); nếu thủng 1.760 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng 1.746 – 1.753 điểm, ngược lại cần lấy lại vùng 1.770 – 1.780 điểm để củng cố đà hồi phục. Thanh khoản và dòng vốn khối ngoại, diễn biến của nhóm ngân hàng và VIC, kết quả kinh doanh quý III của nhóm công nghệ lớn (Alphabet, Microsoft, Amazon), cuộc họp của Fed ngày 27 – 28/10, quyết định của ECB ngày 29/10 và giá dầu Brent quanh 115 USD/thùng sẽ là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.