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Kinh tế

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney

ĐỨC PHONG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
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(HTV) - Sáng 24/10, vàng SJC giảm còn 139 - 142 triệu đồng/lượng, vàng thế giới rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce; trong nước, giá xăng đã giảm mạnh từ kỳ điều hành 22/10, trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng, Brent lên 116,72 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 1.

Thị trường vàng hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 24/10, giá vàng miếng tiếp tục giảm tại hầu hết thương hiệu lớn. SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 23/10. Riêng Phú Quý SJC ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 2.

Vàng nhẫn cũng giảm mạnh, trong đó vàng nhẫn SJC lùi về 135 - 139 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; DOJI ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ và Phú Quý cùng ở 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Giá vàng rạng sáng 24/10 ở mức 3.996,9 USD/ounce, rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce và giảm hơn 4% so với đầu tuần. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 3.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên tối đa 29.550 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, lên 23.373 đồng/kg.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 4.

Giá dầu thế giới: Kết thúc phiên 23/10, giá dầu tăng mạnh hơn 3 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Dầu Brent tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%, lên 116,72 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,80 USD, tương đương 3,8%, lên 103,27 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của Brent kể từ cuối tháng 4. Tính chung cả tuần, Brent tăng 6% và WTI tăng 2,3%.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 5.


Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Sáng 24/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, USD được niêm yết ở mức 24.396 - 26.858 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở 25.610 - 26.020 đồng/USD, VietinBank ở 25.475 - 26.015 đồng/USD, còn BIDV ở 25.640 - 26.020 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm về 27.313 - 30.188 đồng/EUR. Vietcombank niêm yết EUR ở 28.219 - 29.707 đồng/EUR, trong khi BIDV ở 28.388 - 29.760 đồng/EUR. Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên 156 - 172 đồng/JPY; tại Vietcombank, đồng yên được giao dịch ở 158,33 - 169,24 đồng/JPY.

Bắt sóng thị trường 24/10: Vàng SJC giảm, giá xăng giảm mạnh trong khi dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng | NewZMoney - Ảnh 6.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,14% lên 101,75 điểm, cho thấy đồng bạc xanh nhích lên so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt. Đồng USD được hỗ trợ nhẹ nhưng vẫn chịu sức ép khi nhà đầu tư thận trọng trước biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ. Đồng EUR giảm 0,21% xuống 1,1191 USD/EUR, trong khi đồng yên Nhật vẫn hướng tới một tuần tăng giá so với USD nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Thị trường hiện tập trung vào các cuộc họp chính sách sắp tới của Fed, ECB và BOJ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 chiều Thứ 7 hàng tuần trên HTV9.

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