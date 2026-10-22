Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Giá vàng ngày 22/10 tiếp tục xu hướng giảm. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng trong nước và quốc tế. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biến động đồng USD và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đi ngang trong ngày 22/10. Diễn biến nguồn cung, tình hình địa chính trị và triển vọng nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu. Trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10, trong khi thị trường chờ thông tin điều chỉnh mới.

Ở thị trường chứng khoán, VN-Index đóng cửa phiên 21/10 tại 1.738,67 điểm, tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%, lấy lại mốc 1.700 điểm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 20.291 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng. Đà phục hồi cải thiện tâm lý thị trường, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần theo dõi thanh khoản và khả năng duy trì xu hướng tăng.

Trong bối cảnh thị trường còn biến động, nhà đầu tư nên kiểm soát tỷ trọng danh mục, hạn chế mua đuổi và xác định rõ ngưỡng cắt lỗ, chốt lời trước khi giải ngân.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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