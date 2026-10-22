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Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney

Kinh tế 00:02:04.97
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Cập nhật thị trường ngày 22/10: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, trong khi giá dầu thế giới đi ngang sau những phiên biến động mạnh. Trên thị trường chứng khoán, VN-Index tăng gần 47 điểm trong phiên 21/10, lấy lại mốc 1.700 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá hàng hóa, tỷ giá và dòng tiền trên thị trường.

Bắt sóng thị trường 22/10: VN-Index phục hồi mạnh, giá vàng tiếp tục giảm | NewZMoney - Ảnh 1.

Giá vàng ngày 22/10 tiếp tục xu hướng giảm. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng trong nước và quốc tế. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biến động đồng USD và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới đi ngang trong ngày 22/10. Diễn biến nguồn cung, tình hình địa chính trị và triển vọng nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu. Trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10, trong khi thị trường chờ thông tin điều chỉnh mới.

Ở thị trường chứng khoán, VN-Index đóng cửa phiên 21/10 tại 1.738,67 điểm, tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%, lấy lại mốc 1.700 điểm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 20.291 tỷ đồng, khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng. Đà phục hồi cải thiện tâm lý thị trường, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần theo dõi thanh khoản và khả năng duy trì xu hướng tăng.

Trong bối cảnh thị trường còn biến động, nhà đầu tư nên kiểm soát tỷ trọng danh mục, hạn chế mua đuổi và xác định rõ ngưỡng cắt lỗ, chốt lời trước khi giải ngân.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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https://youtu.be/W0fJSKgsZk0?si=MKQ2ZbmvGA7nPCCm

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Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng | NewZMoney

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Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 18/10/2026

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Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh

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Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh | NewZMoney

Kinh tế 09:10 16/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.

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