Bắt sóng thị trường 26/10: Vàng SJC quanh 141,7 triệu đồng/lượng, dầu Brent vẫn trên 115 USD/thùng | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Giá vàng trong nước: Sáng 26/10, thị trường vàng trong nước nhìn chung đi ngang so với cuối tuần. Vàng miếng SJC được niêm yết quanh 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). DOJI giữ ở 139 - 142 triệu đồng/lượng; một số thương hiệu khác cũng duy trì mức giá gần cuối tuần trước.

Giá vàng thế giới: Giá vàng giao ngay tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, ở khoảng 3.996,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng. Thị trường đang thận trọng trước tuần có nhiều sự kiện tiền tệ quan trọng, đặc biệt là quyết định lãi suất của Fed cùng các số liệu GDP và lạm phát PCE của Mỹ.

Tỷ giá: Sáng 26/10, tỷ giá trung tâm được giữ ở mức 25.627 đồng/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, USD được niêm yết 24.396 - 26.858 đồng/USD. Ở các ngân hàng thương mại, Vietcombank giao dịch quanh 25.610 - 26.020 đồng/USD, BIDV 25.640 - 26.020 đồng/USD, còn VietinBank ở 25.475 - 26.015 đồng/USD. So với cuối tuần trước, mặt bằng giá USD tại nhiều ngân hàng đã hạ nhiệt.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY ở mức khoảng 101,81 điểm, vẫn dưới ngưỡng 102 điểm. Đồng USD bước vào tuần mới với áp lực khá lớn khi thị trường chờ cuộc họp Fed ngày 27 - 28/10; lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng làm giảm phần nào sức hấp dẫn của đồng bạc xanh, dù kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt vào cuối năm vẫn là yếu tố hỗ trợ.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 26/10, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 22/10. Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức tối đa 23.373 đồng/kg. Trong kỳ điều hành gần nhất, E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít; ngược lại, dầu diesel tăng 444 đồng/lít và dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg.

Giá dầu thế giới: Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu quay đầu giảm nhưng vẫn duy trì ở vùng cao do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Lúc 5 giờ 15 phút ngày 26/10, dầu Brent giảm 1,36 USD, tương đương 1,17%, xuống 115,40 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,48 USD, tương đương 1,43%, còn 101,80 USD/thùng. Các diễn biến liên quan đến Saudi Arabia, eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục là những yếu tố chính chi phối thị trường năng lượng.





Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 23/10 tại 1.774,15 điểm, tăng 13,52 điểm (+0,77%), kéo dài đà phục hồi và kết tuần tăng 68,24 điểm, tương đương 4%. Trong phiên, chỉ số có lúc lùi về 1.750,83 điểm trước khi lực cầu gia tăng trong phiên chiều, đưa VN-Index lên sát mức cao nhất ngày 1.775,19 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 16.942 tỷ đồng, với 144 mã tăng, 156 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi STB tăng 6,9%, ACB tăng gần 4%, SSB tăng 3,7% và LPB tăng 3,6%. VIC tăng 1,6% cũng hỗ trợ đáng kể cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, PNJ giảm mạnh 6,2%, trong khi một số cổ phiếu như SSI, VRE, HPG và TCX chịu áp lực điều chỉnh.

Khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 478 tỷ đồng trên HOSE, sau hai phiên mua ròng trước đó. Áp lực bán tập trung tại ACB, FPT, PNJ và STB, trong khi TCB, MSN và CTG được mua ròng.

Về kỹ thuật, VN-Index đã vượt vùng 1.770 điểm và tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Sau ba phiên tăng mạnh liên tiếp, khả năng rung lắc và phân hóa có thể gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng cản này. Nhà đầu tư cần theo dõi khả năng duy trì thanh khoản và dòng tiền ở nhóm dẫn dắt; vùng 1.760 - 1.770 điểm có thể đóng vai trò hỗ trợ gần trong trường hợp thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Ngoài nước: Phố Wall tiếp tục chịu áp lực trong phiên 23/10, phiên giao dịch gần nhất trước ngày 26/10, khi giá dầu tăng mạnh và nhà đầu tư vẫn thận trọng với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI. Dow Jones giảm 652,82 điểm (-1,23%) xuống 52.215,16 điểm; S&P 500 giảm 39,75 điểm (-0,52%) xuống 7.623,68 điểm; Nasdaq Composite giảm 53,52 điểm (-0,21%) xuống 25.955,34 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,7%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 0,4%. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó Alphabet, Microsoft và Amazon được theo dõi sát để đánh giá hiệu quả của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên 23/10. Brent chốt ở 116,72 USD/thùng, WTI ở 103,27 USD/thùng, khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên quanh 4,99%, tiếp tục gây sức ép lên định giá tài sản rủi ro.

Đánh giá xu hướng & khuyến nghị

Đánh giá xu hướng: Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, phiên 23/10 cho thấy VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi, đóng cửa tại 1.774,15 điểm, tăng 0,77% và kết tuần tăng khoảng 4%, chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, thị trường vẫn có sự phân hóa khi số mã giảm nhỉnh hơn số mã tăng, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 478 tỷ đồng trên HOSE. VN-Index hiện tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.780 - 1.800 điểm, vì vậy khả năng xuất hiện rung lắc trong ngắn hạn cần được lưu ý.

Quản trị rủi ro: Nhà đầu tư không nên mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng 1.780 - 1.800 điểm. Có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên giải ngân từng phần vào các mã đầu ngành đã xác nhận xu hướng tăng nếu chỉ số giữ được vùng 1.740 - 1.750 điểm. Cần kiểm soát tỷ lệ sử dụng đòn bẩy và đặt ngưỡng cắt lỗ rõ ràng nếu thị trường suy yếu trở lại. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cuộc họp Fed ngày 27 - 28/10, giá dầu và dòng vốn ngoại.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền đang tập trung vào nhóm ngân hàng, với STB tăng kịch trần, ACB, SSB và LPB cùng tăng mạnh; VIC tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số. Một số cổ phiếu vừa và nhỏ như VPI, SZC, VSC, OCB và EIB cũng ghi nhận thanh khoản tích cực. Nhà đầu tư có thể ưu tiên các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản đầu ngành hoặc những mã được khối ngoại mua ròng như TCB, MSN, CTG, đồng thời hạn chế gia tăng vị thế ở các cổ phiếu đang chịu áp lực chốt lời hoặc bị khối ngoại bán ròng liên tục.

Tài chính cho người trẻ

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư trẻ nên xác định rõ mức cắt lỗ và chốt lời ngay từ đầu, tránh ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh.

Dự báo phiên 26/10

VN-Index được dự báo có thể xuất hiện các nhịp rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm sau chuỗi phục hồi mạnh. Thanh khoản và dòng vốn khối ngoại sẽ là những yếu tố quan trọng để xác nhận khả năng duy trì xu hướng tăng. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến nhóm ngân hàng và VIC, áp lực chốt lời tại các cổ phiếu đã tăng mạnh, cùng tác động từ cuộc họp Fed, biến động Phố Wall và giá dầu thế giới.

Nội dung được thực hiện với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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