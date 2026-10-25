Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 25/10, giá vàng miếng duy trì ở mức thấp sau đợt giảm trước đó. SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138,7–141,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), trong khi Phú Quý giao dịch ở mức 137,7–141,7 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI giữ giá cao hơn, ở mức 139–142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 137,1–141,7 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng giao dịch ở mức 140,2–141,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào – bán ra dao động từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Vàng nhẫn ghi nhận mức giá khác nhau giữa các doanh nghiệp. Vàng nhẫn SJC ở mức 135–139 triệu đồng/lượng, sau đợt giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên trước. Vàng nhẫn DOJI giao dịch quanh 137,5–141,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn PNJ ở mức 138–141 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có thể khác nhau tùy thương hiệu và dòng sản phẩm.

Vàng thế giới: Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3.995 USD/ounce, giảm 1,21% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.957 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 125 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141,7 triệu đồng/lượng đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khoảng 4% trong tuần, ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026. So với mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce hồi tháng 1/2026, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 26%.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Ngày 25/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15h ngày 22/10. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III ở mức 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, lên 23.373 đồng/kg.

Giá dầu thế giới: Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/10, khép lại một tuần đi lên. Dầu Brent tăng 3,55 USD/thùng, tương đương 3,14%, lên 116,72 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,80 USD/thùng, tương đương khoảng 3,8%, lên 103,27 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 6%, trong khi dầu WTI tăng 2,3%.

Đà tăng của giá dầu xuất phát từ lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và những sự cố liên quan đến tàu chở dầu tại khu vực Eo biển Hormuz. Thông tin về sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng làm gia tăng quan ngại về an ninh năng lượng. Những diễn biến này tiếp tục hỗ trợ giá dầu, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát nguy cơ xung đột khu vực leo thang.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ trong nước: Sáng 25/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.627 đồng/USD, giữ nguyên so với mức công bố trước đó. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá USD mua vào – bán ra duy trì ở mức 24.396–26.858 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.610 đồng/USD mua vào và 26.020 đồng/USD bán ra. VietinBank giao dịch ở mức 25.475–26.015 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết ở mức 25.640–26.020 đồng/USD.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 27.313–30.188 đồng/EUR. Tại Vietcombank, EUR được mua vào ở mức 28.219 đồng/EUR và bán ra 29.707 đồng/EUR. VietinBank niêm yết ở mức 28.073–29.793 đồng/EUR, còn BIDV giao dịch ở mức 28.388–29.760 đồng/EUR.

Với đồng yên Nhật, tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 156–172 đồng/JPY. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết yên Nhật ở mức 158,33–169,24 đồng/JPY; VietinBank ở mức 159,18–170,68 đồng/JPY; BIDV ở mức 159,97–169,99 đồng/JPY.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới: Đồng USD trải qua một tuần giao dịch giằng co dưới tác động trái chiều từ căng thẳng địa chính trị, biến động trên thị trường công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chốt tuần, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm 0,08%, xuống 101,75 điểm.

Trong những phiên đầu tuần, đồng USD chịu sức ép khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm, trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường thận trọng. Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Fed duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn.

Bên cạnh đó, những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (A.I.) cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Thị trường hiện hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27–28/10. Những bất định về lãi suất tiếp tục khiến đồng USD thiếu động lực tăng giá rõ rệt.

Xây dựng tháp tài sản cá nhân: Đi từ gốc rễ an toàn đến đầu tư tăng trưởng

Tháp tài sản: xây từ đáy lên

Hãy hình dung tài sản cá nhân như một kim tự tháp sáu tầng. Đáy là thu nhập ổn định, kỷ luật chi tiêu và việc trả hết nợ lãi cao. Tầng hai là quỹ dự phòng, tầng ba là bảo hiểm, tầng bốn là tiết kiệm cho mục tiêu trung hạn như mua nhà hay học hành. Đến tầng năm mới là đầu tư tăng trưởng (quỹ chỉ số, cổ phiếu, trái phiếu), và trên đỉnh là các kênh rủi ro cao như đòn bẩy hay tiền số.

Mỗi tầng biến động hơn tầng dưới. Nếu tầng dưới thiếu, một cú sốc ở thị trường (giá giảm) hoặc ở đời sống (mất việc, bệnh tật) sẽ kéo cả tháp xuống. Quỹ dự phòng giúp hai loại cú sốc ấy không cộng hưởng: có tiền mặt thì không phải bán tài sản đầu tư đúng lúc giá thấp. Đây là khung tổng hợp, có nhiều biến thể, nhưng thứ tự từ dưới lên là điểm chung.

Tháp tài sản

Bao nhiêu là đủ, và để ở đâu

Quỹ dự phòng là khoản tiền dễ rút, ít biến động giá, chỉ dùng khi mất thu nhập hoặc phát sinh chi phí khẩn cấp. Chuẩn phổ biến là 3–6 tháng chi tiêu thiết yếu: nhà ở, ăn uống, điện nước, đi lại, bảo hiểm, học phí và khoản trả nợ tối thiểu. Cơ sở tính không phải thu nhập, vì giải trí và mua sắm có thể cắt khi khó khăn. Chi tiêu thiết yếu 10 triệu đồng mỗi tháng thì quỹ mục tiêu là 30–60 triệu đồng.

Theo thực hành, người độc thân lương cố định có thể chọn 3 tháng; gia đình có con nhỏ hoặc chỉ một nguồn thu nên chọn 6 tháng; người thu nhập biến động như môi giới, làm tự do, kinh doanh nên giữ 9–12 tháng.

Quỹ cần an toàn vốn, rút được trong 1–2 ngày và không biến động giá. Hợp lý nhất là chia hai lớp: khoảng một tháng chi tiêu ở tài khoản thanh toán riêng, phần còn lại ở tiết kiệm kỳ hạn ngắn hoặc linh hoạt. Nên tránh cổ phiếu, vàng, tiền số, bất động sản vì giá dao động hoặc khó bán nhanh. Cũng cần chấp nhận rằng lãi thực gần bằng không: đầu tháng 10/2026 lãi suất tiết kiệm 12 tháng dao động khoảng 3,7–7,8%/năm, trong khi CPI tháng 9 tăng 5,08% so với cùng kỳ. Quỹ dự phòng mua sự an toàn, không mua lợi nhuận.

Quy tắc 50/30/20

Quy tắc do Elizabeth Warren cùng con gái phổ biến chia thu nhập sau thuế thành 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn và 20% cho tiết kiệm, trả nợ. Với thu nhập ròng 20 triệu đồng, đó là 10, 6 và 4 triệu đồng. Nếu dồn cả 4 triệu vào quỹ, mốc 3 tháng cần 7,5 tháng để đạt, mốc 6 tháng cần 15 tháng.

Ví dụ phân bổ thu nhập ròng 20 triệu đồng theo quy tắc 50/30/20

Quy tắc khó theo với hộ thu nhập thấp, người thuê nhà đắt đỏ ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, hay gia đình đông người phụ thuộc. Khi nhu cầu thiết yếu vượt 50%, hãy cắt phần "mong muốn" trước và giữ tiết kiệm ở mức tối thiểu còn đều đặn. Nếu đang gánh nợ lãi cao, nên xây quỹ nhỏ khoảng một tháng chi tiêu, rồi ưu tiên trả nợ, sau đó mới nâng quỹ lên mức đầy đủ.

Giả định minh họa · nạp 4 triệu đồng/tháng, chưa tính lãi

Sáu chiếc lọ

Phương pháp gắn với T. Harv Eker chia thu nhập vào sáu "lọ": 55% cho nhu cầu thiết yếu, 10% cho tự do tài chính (đầu tư), 10% cho giáo dục, 10% tiết kiệm dài hạn, 10% hưởng thụ và 5% cho đi. Với 20 triệu đồng, đó là 11, 2, 2, 2, 2 và 1 triệu đồng. Ưu điểm là tách mục tiêu rõ ràng; nhược điểm là không có lọ riêng cho quỹ dự phòng.

Gợi ý là trong giai đoạn xây quỹ, chuyển cả lọ tự do tài chính và lọ tiết kiệm dài hạn (4 triệu đồng) vào quỹ. Khi quỹ đầy, lọ tự do tài chính mới quay về đúng mục đích là đầu tư. Các tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo; thói quen chuyển tiền đều đặn quan trọng hơn con số chính xác.

Ví dụ chia 20 triệu đồng theo sáu chiếc lọ

50/30/20 hợp người mới bắt đầu; sáu chiếc lọ hợp người muốn tách tiền theo từng mục tiêu. Điểm chung quan trọng nhất là trích tiền tiết kiệm ngay khi nhận lương, không chờ cuối tháng xem còn dư bao nhiêu.

Tổng hợp từ hai phương pháp ở trên

Tại Việt Nam, nên cập nhật mức quỹ mỗi năm theo lạm phát. Các khoản như phụng dưỡng cha mẹ, hiếu hỉ, Tết nên xếp vào nhóm thiết yếu hoặc lọ cho đi và trích trước. Bảo hiểm y tế không bù được thu nhập mất đi khi nghỉ việc, còn trợ cấp thất nghiệp có điều kiện và thời hạn, nên không thay được quỹ dự phòng.

So sánh hai phương pháp

Trước khi mở tài khoản đầu tư

Sai lầm thường gặp là dùng chính tiền dự phòng để đầu tư, gộp quỹ vào tài khoản chi tiêu, đợi "còn dư mới tiết kiệm", hoặc vừa đầu tư vừa gánh nợ lãi cao. Trước khi mở tài khoản chứng khoán, hãy tự hỏi: đã biết chi tiêu thiết yếu hằng tháng chưa, quỹ đã đạt mục tiêu chưa, còn nợ lãi cao không, đã có bảo hiểm y tế cơ bản chưa, và số tiền định đầu tư có thể để yên nhiều năm không. Nếu câu trả lời đều là có, đó mới là lúc nghĩ đến đầu tư.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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