Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục đứng yên ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 138,4 - 142,0 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, xu hướng tăng - giảm diễn ra trái chiều giữa các thương hiệu: trong khi SJC giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán về 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng thì DOJI nhích tăng 200.000 đồng lên 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng; PNJ giữ nguyên ở 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lao dốc về ngưỡng 4.028,1 USD/ounce (giảm hơn 100 USD/ounce). Sức ép chủ yếu đến từ việc giá dầu tăng vọt thổi bùng nỗi lo lạm phát, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Hiện mức chênh lệch giữa vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đang dao động quanh ngưỡng 13,8 - 16 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 2 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD quanh mức 25.620 - 26.030 đồng/USD, BIDV giao dịch ở mức 25.655 - 26.035 đồng/USD, cùng giảm nhẹ so với phiên trước. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY dao động quanh ngưỡng 101,56 điểm khi giới đầu tư dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 27 - 28/10 tới.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu đảo chiều tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5. Dầu Brent chốt phiên tăng 4% lên 113,17 USD/thùng, trong khi WTI tiến sát ngưỡng tâm lý với 99,47 USD/thùng (+2,4%). Lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông bùng phát sau các đợt tấn công mới của lực lượng Houthi vào hạ tầng năng lượng Saudi Arabia, cùng các sự cố va chạm thủy lôi và cháy tàu tại eo biển Hormuz và vùng Vịnh.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng theo kỳ điều hành từ 15 giờ ngày 22/10. Theo đó, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh: xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít lên mức 29.550 đồng/lít và dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg lên 23.373 đồng/kg.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index bật tăng 21,96 điểm (+1,26%), đóng cửa tại 1.760,63 điểm, chính thức vượt qua đường trung bình động MA20. Đà tăng được dẫn dắt mạnh mẽ bởi bộ đôi VIC, VHM cùng nhóm cổ phiếu năng lượng (+3,34%). Độ rộng thị trường trên sàn HOSE vẫn nghiêng nhẹ về bên bán với 167 mã giảm so với 149 mã tăng do áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện tại nhóm tài chính (-0,05%). Thanh khoản khớp lệnh đạt khoảng 15.300 tỷ đồng. Điểm sáng lớn là khối ngoại duy trì mua ròng 340 tỷ đồng, tập trung gom VIC, VHM, TCB và MSN, trong khi bán ròng ở FPT.

Thị trường thế giới: Phố Wall tiếp tục duy trì sắc xanh nhờ động lực từ làn sóng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (A.I.). Chỉ số Nasdaq dẫn dắt với mức tăng 1,05% lên 278,04 điểm; Dow Jones tăng 0,69% và S&P 500 tăng 0,58%. Dù tâm lý thị trường toàn cầu được củng cố bởi kết quả kinh doanh tích cực của nhóm bán dẫn và công nghệ, song rủi ro địa chính trị và giá năng lượng neo cao vẫn là những rào cản đối với khẩu vị rủi ro trong ngắn hạn.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, phiên 22/10 tiếp tục củng cố đà phục hồi ngắn hạn sau nhịp bứt phá trước đó khi chỉ số vượt MA20 và đẩy chỉ số RSI(14) lên mức 54,01. Dù vậy, thị trường bộc lộ rõ sự phân hóa khi điểm số phụ thuộc lớn vào nhóm trụ cột bất động sản và dầu khí, trong khi thanh khoản 15.300 tỷ đồng phản ánh dòng tiền lớn vẫn chưa lan tỏa đều sang các nhóm ngành khác. Việc chỉ số tiệm cận vùng cản mạnh 1.770 - 1.790 điểm nhiều khả năng sẽ kích hoạt các nhịp rung lắc kiểm định cung cầu.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không vội vàng giải ngân lớn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự mạnh trong bối cảnh độ rộng thị trường bị thu hẹp. Cần hạn chế tối đa việc mua đuổi giá xanh ở vùng 1.770 - 1.790 điểm. Chiến lược hợp lý lúc này là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy và chỉ giải ngân thăm dò từng phần vào các mã đầu ngành đã có dòng tiền bảo trợ khi chỉ số giữ vững mốc 1.750 điểm. Đồng thời, chủ động thu hẹp vị thế ở nhóm cổ phiếu có hệ số rủi ro cao hoặc đang bị khối ngoại rút vốn liên tục.

Theo đánh giá của chuyên gia, dòng tiền hiện tập trung cao độ vào nhóm bất động sản đầu ngành và nhóm năng lượng (tiêu biểu như BSR, PVB), cùng sự hỗ trợ giữ nhịp từ nhóm công nghiệp và công nghệ. Việc kiên nhẫn quan sát, ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có dòng tiền thông minh và khối ngoại mua ròng tích cực, đồng thời tránh xa các mã nhạy cảm với rủi ro lãi suất sẽ là chiến lược an toàn.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên thiết lập ngưỡng cắt lỗ và chốt lời kỷ luật ngay từ đầu để tránh các quyết định cảm tính khi thị trường đảo chiều rung lắc. Việc bảo toàn vốn và tuân thủ kỷ luật quản trị danh mục luôn là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt nếu chỉ số gặp áp lực điều chỉnh và lùi về kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.740 - 1.750 điểm.

Phiên 23/10, VN-Index được dự báo sẽ đối mặt với các nhịp rung lắc kiểm tra cung cầu khi tiến sâu vào vùng kháng cự 1.770 - 1.790 điểm. Thanh khoản khớp lệnh và động thái của khối ngoại sẽ là biến số quyết định khả năng giữ nhịp của chỉ số trên vùng hỗ trợ 1.740 - 1.750 điểm, song hành với diễn biến giá dầu thế giới và những tín hiệu chính sách từ cuộc họp Fed vào tuần tới.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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