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Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực | NewZMoney

Kinh doanh
HOÀNG HẠNH, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 20/10 ghi nhận nhiều biến động khi VN-Index lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm, giá vàng trong nước tiếp tục giảm và thị trường dầu mỏ diễn biến trái chiều trước những bất ổn địa chính trị.

Thị trường: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực - Ảnh 1.

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực | NewZMoney

Thị trường vàng ngày 20/10 tiếp tục xu hướng đi xuống. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới lùi về khoảng 4.143 USD/ounce. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, xuống 25.633 đồng/USD; chỉ số DXY tăng 0,13%, lên 101,97 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent kết phiên 19/10 ở mức 109,55 USD/thùng, giảm 0,3%; dầu WTI tăng 2,2%, lên 103,66 USD/thùng. Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường. Trong nước, xăng E5RON92 có giá tối đa 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 27.029 đồng/lít và dầu diesel 0.05S ở mức 29.106 đồng/lít.

Ở thị trường chứng khoán, VN-Index kết phiên 19/10 ở khoảng 1.689 điểm, giảm hơn 16 điểm và đánh mất mốc 1.700 điểm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 11.400 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 850 tỷ đồng. Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, nhà đầu tư nên thận trọng, kiểm soát tỷ lệ sử dụng margin và hạn chế mua đuổi. Vùng 1.680 - 1.690 điểm là ngưỡng hỗ trợ gần cần theo dõi. Trong phiên 20/10, VN-Index được dự báo dao động trong vùng 1.680 - 1.713 điểm.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng | NewZMoney

Kinh tế 08:00 20/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 20/10: VN-Index giảm hơn 16 điểm, xuống khoảng 1.689 điểm trong phiên 19/10, đánh mất mốc 1.700 điểm. Giá vàng miếng SJC giảm còn 143,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi dầu Brent lùi nhẹ về 109,55 USD/thùng.

Bắt sóng thị trường 19/10: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, vàng SJC đi ngang

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(HTV) - Sáng 19/10, vàng SJC giữ ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.637 đồng/USD và giá dầu thế giới giảm nhẹ; trong khi VN-Index khép phiên 16/10 tại 1.705,91 điểm, tăng 0,45% và chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 19/10: VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm, vàng SJC đi ngang | NewZMoney

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(HTV) - Sáng 19/10, vàng SJC giữ ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm ở 25.637 đồng/USD và giá dầu thế giới giảm nhẹ; trong khi VN-Index khép phiên 16/10 tại 1.705,91 điểm, tăng 0,45% và chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp.

Bắt sóng thị trường 18/10: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 18/10: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 18/10/2026

(HTV) - Sáng 18/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng mạnh, với dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

Kinh tế 08:00 18/10/2026

(HTV) - Sáng 18/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng mạnh, với dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Bắt sóng thị trường 17/10: Vàng SJC quay đầu tăng, giá dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng

Kinh doanh 07:27 17/10/2026

(HTV) - Sáng 17/10, vàng SJC tăng lên 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, giá dầu thế giới tăng mạnh với Brent đạt 109,86 USD/thùng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm còn 25.637 đồng/USD.

Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh

Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh

Kinh doanh 09:13 16/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.

Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 16/10: VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, xăng trong nước giảm mạnh | NewZMoney

Kinh tế 09:10 16/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 16/10: VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chính thức thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, đóng cửa tại 1.698,35 điểm. Đáng chú ý trên thị trường năng lượng, giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh giảm mạnh từ chiều ngày 15/10.

Bắt sóng thị trường 15/10: Vàng giảm, USD tăng, VN-Index nối dài chuỗi giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 15/10: Vàng giảm, USD tăng, VN-Index nối dài chuỗi giảm | NewZMoney

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Bắt sóng thị trường 15/10/2026: VN-Index giảm phiên thứ sáu, vàng lao dốc, USD tăng mạnh, dầu thế giới nhích lên | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 15/10/2026: VN-Index giảm phiên thứ sáu, vàng lao dốc, USD tăng mạnh, dầu thế giới nhích lên | NewZMoney

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(HTV) - Cập nhật thị trường 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm xuống 1.704,87 điểm trong phiên 14/10, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ sáu liên tiếp. Giá vàng miếng SJC giảm về 140,3 triệu đồng/lượng mua vào, USD tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, trong khi giá dầu thế giới đi lên do lo ngại nguồn cung tại Trung Đông.

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