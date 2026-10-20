Bắt sóng thị trường 20/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, vàng và chứng khoán đồng loạt chịu áp lực | NewZMoney

Thị trường vàng ngày 20/10 tiếp tục xu hướng đi xuống. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức 140,1 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới lùi về khoảng 4.143 USD/ounce. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, xuống 25.633 đồng/USD; chỉ số DXY tăng 0,13%, lên 101,97 điểm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent kết phiên 19/10 ở mức 109,55 USD/thùng, giảm 0,3%; dầu WTI tăng 2,2%, lên 103,66 USD/thùng. Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường. Trong nước, xăng E5RON92 có giá tối đa 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 27.029 đồng/lít và dầu diesel 0.05S ở mức 29.106 đồng/lít.

Ở thị trường chứng khoán, VN-Index kết phiên 19/10 ở khoảng 1.689 điểm, giảm hơn 16 điểm và đánh mất mốc 1.700 điểm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 11.400 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 850 tỷ đồng. Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, nhà đầu tư nên thận trọng, kiểm soát tỷ lệ sử dụng margin và hạn chế mua đuổi. Vùng 1.680 - 1.690 điểm là ngưỡng hỗ trợ gần cần theo dõi. Trong phiên 20/10, VN-Index được dự báo dao động trong vùng 1.680 - 1.713 điểm.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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