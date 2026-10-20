Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng thế giới giảm khoảng 23 USD/ounce, xuống 4.143 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá Vietcombank, chưa thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,38 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá: Tỉ giá trung tâm giảm 4 đồng, xuống 25.633 đồng/USD. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.690 - 26.100 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng 0,13%, lên 101,97 điểm.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Kết thúc phiên 19/10, giá dầu Brent giảm 0,3%, xuống 109,55 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,2%, lên 103,66 USD/thùng. Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục gây lo ngại về nguồn cung.

Thị trường trong nước: Giá xăng E5RON92 hiện không cao hơn 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 27.029 đồng/lít và dầu diesel 0.05S ở mức 29.106 đồng/lít. Đây là mức giá áp dụng từ kỳ điều hành ngày 15/10; kỳ điều hành tiếp theo dự kiến ngày 22/10.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 19/10 ở khoảng 1.689 điểm, giảm hơn 16 điểm và mất mốc 1.700 điểm. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 11.400 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng khoảng 850 tỷ đồng trên toàn thị trường. Nhóm Vingroup và ngân hàng gây sức ép, trong khi dòng tiền tìm đến thủy sản, dệt may và bán lẻ.

Thị trường thế giới: Phố Wall giảm mạnh trong phiên 16/10. Dow Jones giảm 0,34%, xuống 52.002,41 điểm; S&P 500 giảm 1,09%, còn 7.659,44 điểm; Nasdaq Composite giảm 2,14%, xuống 26.140,03 điểm. Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn chịu áp lực trước lo ngại về hiệu quả đầu tư AI và dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, phiên 19/10 cho thấy VN-Index chưa thể duy trì đà hồi phục khi áp lực bán từ nhóm Vingroup và ngân hàng kéo chỉ số giảm hơn 16 điểm, xuống khoảng 1.689 điểm. Thanh khoản HOSE chỉ đạt khoảng 11.400 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 850 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Ở chiều tích cực, dòng tiền dịch chuyển sang các nhóm thủy sản, dệt may và bán lẻ.

Về quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên giải ngân mạnh khi VN-Index đã mất mốc 1.700 điểm. Cần hạn chế mua đuổi tại vùng 1.700 - 1.721 điểm, kiểm soát tỉ lệ margin và chỉ giải ngân thăm dò khi chỉ số lấy lại mốc 1.700 điểm cùng thanh khoản cải thiện. Vùng 1.680 - 1.690 điểm là hỗ trợ gần; nếu bị xuyên thủng, VN-Index có thể lùi về 1.650 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia, dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các nhóm thủy sản, dệt may, bán lẻ và chứng khoán có diễn biến tích cực. Ngược lại, nhà đầu tư cần thận trọng với nhóm Vingroup, ngân hàng và các cổ phiếu chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên xác định rõ ngưỡng cắt lỗ, chốt lời và duy trì tỉ trọng cổ phiếu phù hợp để bảo vệ vốn trong giai đoạn biến động mạnh.

Trong phiên 20/10, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.680 - 1.713 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi sát thanh khoản, giao dịch của khối ngoại, diễn biến kết quả kinh doanh quý III và các thông tin kinh tế quốc tế để đánh giá xu hướng thị trường.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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