Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: giá vàng ngày 22/10 tiếp tục giảm. Thị trường trong nước và thế giới đều chịu áp lực điều chỉnh, sau giai đoạn biến động mạnh. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá vàng quốc tế, đồng USD và kỳ vọng về chính sách tiền tệ để đánh giá xu hướng thị trường.

Tỉ giá: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 21/10 ở mức 25.634 đồng/USD. Diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố cần theo dõi do có thể ảnh hưởng đến giá vàng, dòng vốn quốc tế và tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: giá dầu thế giới đi ngang trong ngày 22/10 sau những phiên biến động. Thị trường năng lượng tiếp tục chịu tác động từ tình hình địa chính trị, nguy cơ gián đoạn nguồn cung và triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10 gồm xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít và dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.106 đồng/lít. Thị trường tiếp tục chờ thông tin điều chỉnh giá trong kỳ điều hành ngày 22/10.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 21/10 tại 1.738,67 điểm, tăng 46,70 điểm, tương đương 2,76%. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 20.291 tỷ đồng; khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng. Đà phục hồi giúp chỉ số lấy lại mốc 1.700 điểm sau phiên giảm sâu trước đó.

Thị trường thế giới: Phố Wall tăng điểm trong phiên 21/10. Dow Jones tăng 0,69%, lên 52.856,09 điểm; S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.757,17 điểm; Nasdaq Composite tăng 1,05%, lên 26.702,86 điểm. Diễn biến cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng về kết quả kinh doanh tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch.

Dự báo từ chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Phiên 21/10 ghi nhận sự phục hồi mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tăng gần 47 điểm và lấy lại mốc 1.700 điểm. Thanh khoản cải thiện cùng hoạt động mua ròng trở lại của khối ngoại là những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi khả năng duy trì đà tăng và mức độ lan tỏa của dòng tiền trong các phiên tiếp theo.

Về quản trị rủi ro, nhà đầu tư nên tránh mua đuổi sau phiên tăng mạnh, kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu và sử dụng đòn bẩy phù hợp. Các quyết định giải ngân cần dựa trên triển vọng doanh nghiệp, thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của danh mục.

Đối với thị trường hàng hóa, giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm, trong khi dầu thô biến động theo diễn biến nguồn cung và tình hình địa chính trị. Đồng USD, chính sách tiền tệ và các thông tin kinh tế quốc tế vẫn là những yếu tố quan trọng cần theo dõi.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trong phiên 22/10, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng duy trì đà phục hồi của VN-Index, diễn biến thanh khoản và giao dịch của khối ngoại. Với thị trường vàng và xăng dầu, cần cập nhật giá quốc tế cùng thông tin điều hành trong nước để đánh giá tác động đến danh mục đầu tư.

Nhà đầu tư nên xác định trước ngưỡng cắt lỗ, chốt lời, duy trì tỷ trọng tài sản phù hợp và hạn chế sử dụng đòn bẩy quá mức trong giai đoạn thị trường biến động.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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