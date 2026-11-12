Bắt sóng thị trường ngày 12/11: VN-Index giằng co, vàng và dầu thô chịu áp lực | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC trong ngày 11/11 có diễn biến giảm mạnh vào buổi sáng, sau đó phục hồi một phần vào cuối phiên. Lúc 8 giờ 37 phút, SJC niêm yết vàng miếng ở mức 136,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đến khoảng 15 giờ 30, giá tăng trở lại 500.000 đồng/lượng, lên 137 – 140 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với chốt phiên 10/11, giá vẫn giảm 900.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 được giao dịch ở mức 135,3 – 139,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán của vàng miếng SJC là 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm gần 3%, tương đương hơn 100 USD/ounce trong phiên 10/11, có thời điểm lùi về quanh 4.020 USD/ounce trước khi phục hồi lên khoảng 4.055 USD/ounce vào đầu giờ chiều 11/11. Áp lực giảm đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng. Hiện giá vàng miếng SJC bán ra cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ngày 11/11 ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 11 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỉ giá USD được niêm yết ở mức 25.420 – 25.800 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102 điểm, khi dữ liệu CPI Mỹ tháng 10 cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11 với tỉ giá 25.500 đồng/USD nhằm bổ sung thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá dầu thế giới giảm phiên thứ hai liên tiếp trong phiên 10/11, khi kỳ vọng đàm phán Mỹ – Iran giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Dầu Brent giao tháng 1/2027 giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống 91,49 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,81 USD, tương đương 0,9%, còn 86,04 USD/thùng. Cả hai mặt hàng đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Trong phiên châu Á sáng 11/11, giá dầu phục hồi nhẹ, với Brent quanh 92,4 USD/thùng và WTI khoảng 86,5 USD/thùng. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu suy yếu cùng rủi ro gián đoạn vận tải năng lượng tại eo biển Hormuz vẫn là những yếu tố chi phối thị trường.

Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều hành từ 15 giờ ngày 5/11. Xăng E5 RON 92 có giá không cao hơn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít; dầu diesel ở mức 28.696 đồng/lít.

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 12/11. Theo dự báo trước kỳ điều hành, giá xăng dầu có thể đồng loạt giảm khoảng 600 – 3.000 đồng/lít hoặc kg, chưa tính Quỹ Bình ổn giá. Trong đó, xăng E5 RON 92 được dự báo giảm khoảng 1.500 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm khoảng 1.400 đồng/lít và dầu diesel giảm khoảng 1.900 đồng/lít.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index đóng cửa phiên 11/11 tại 1.746,90 điểm, tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%. Sau khi mở cửa vượt mốc 1.750 điểm, chỉ số nhanh chóng chịu áp lực bán, có lúc lùi về vùng 1.735 điểm trong phiên chiều trước khi lực cầu xuất hiện ở đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 323 mã giảm và 294 mã tăng trên HOSE. VN30 giảm 5,66 điểm, tương đương 0,30%, xuống 1.855,27 điểm. VIC tăng 1,32%, đóng góp 5,21 điểm cho VN-Index, trong khi MCH, VPB, STB, VNM và MSN là những mã gây sức ép lên chỉ số.

Thanh khoản khớp lệnh HOSE đạt khoảng 13.844 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên trước và bằng khoảng 86% mức bình quân 20 phiên. Khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung ở VIC, POW, VHM, HDB và TPB; chiều bán ròng ghi nhận tại FPT, NVL và ACB.

Thị trường thế giới: Phố Wall quay đầu giảm trong phiên 10/11 sau khi dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo. Dow Jones giảm 0,30% xuống 52.231,89 điểm; S&P 500 giảm 0,38% xuống 7.520,93 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,74% xuống 25.065,87 điểm. CPI Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%, so với dự báo 0,2%.

Dữ liệu lạm phát mới khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 gia tăng. Theo CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên khoảng 92%, từ mức 84% trước khi công bố số liệu CPI. Trong khi đó, chứng khoán châu Á phiên 11/11 phần lớn tăng điểm nhờ nhóm bán dẫn, với Nikkei 225 tăng 1,31% lên 61.248,59 điểm.

Dự báo xu hướng và khuyến nghị đầu tư

Theo các chuyên gia phân tích tài chính Kafi, nhịp tăng của VN-Index trong phiên 11/11 chưa có sự đồng thuận rộng rãi. Chỉ số tăng nhẹ nhưng phần lớn thời gian giằng co, VN30 giảm điểm, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng và mức tăng chung phụ thuộc đáng kể vào đóng góp của VIC. Thanh khoản suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, chưa sẵn sàng mua đuổi ở vùng giá cao.

Trong phiên 12/11, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong vùng 1.730 – 1.760 điểm. Vùng 1.730 – 1.740 điểm là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tương ứng khu vực đường trung bình 20 phiên; trong khi 1.750 – 1.760 điểm là vùng kháng cự cần chinh phục. Nếu lực cầu duy trì tại vùng hỗ trợ và thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể kiểm định lại vùng kháng cự. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ, VN-Index có thể lùi về 1.720 – 1.730 điểm.

Về nhóm ngành, dòng tiền phiên 11/11 phân hóa với 8 nhóm tăng và 11 nhóm giảm. Hạ tầng tăng mạnh nhất, khoảng 1,22%, tiếp đến là bất động sản tăng 0,95%, nhờ diễn biến tích cực của VIC và VHM. Nhóm ngân hàng phân hóa, trong khi nhóm tiêu dùng chịu áp lực từ VNM và MSN. Kafi đánh giá nhà đầu tư có thể theo dõi nhóm hạ tầng, bất động sản có câu chuyện riêng và những cổ phiếu ngân hàng đang thu hút dòng vốn ngoại như HDB, TPB.

Về quản trị rủi ro, nhà đầu tư được khuyến nghị không mua đuổi khi thanh khoản suy giảm và đà tăng còn phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nên ưu tiên quan sát phản ứng của dòng tiền tại vùng 1.730 – 1.740 điểm, chỉ giải ngân từng phần khi VN-Index vượt vùng 1.750 – 1.760 điểm cùng thanh khoản phục hồi trên mức bình quân 20 phiên. Với nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh như VIC, VHM, có thể cân nhắc chốt lời từng phần; đồng thời hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và duy trì kỷ luật cắt lỗ nếu chỉ số đóng cửa dưới vùng 1.720 điểm.

Những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới

Bên cạnh diễn biến dòng vốn ngoại và nhóm cổ phiếu Vingroup, thị trường cần theo dõi kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước lúc 15 giờ ngày 12/11, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ dự kiến công bố ngày 13/11 và những tín hiệu mới về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12. Đây là các yếu tố có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, tỉ giá và dòng tiền trên thị trường chứng khoán trong những phiên tiếp theo.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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