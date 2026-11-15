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Kinh tế

Bắt sóng thị trường 15/11/2026: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney

THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
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(HTV) - Thị trường hàng hóa ngày 15/11 ghi nhận nhiều biến động: giá vàng trong nước tiếp tục giảm, đồng USD phục hồi trước kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, còn giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp sau kỳ điều hành mới nhất.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 1.

Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Sáng 15/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC loại 1 – 5 chỉ giao dịch quanh mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 2.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay dao động quanh 3.884 USD/ounce. Kim loại quý chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Dữ liệu lạm phát sản xuất Mỹ tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi lạm phát tính theo năm vẫn ở mức cao, khiến triển vọng lãi suất tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường vàng.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 3.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết quanh mức 25.500 – 25.910 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY chốt tuần tại 103,41 điểm, tăng 1,09%, trong bối cảnh giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 4.

Trên thị trường thế giới, dầu Brent chốt phiên cuối tuần ở mức 95,84 USD/thùng, trong khi dầu WTI đạt 88,56 USD/thùng. Cả hai mặt hàng đều hướng tới tuần giảm khoảng 2,5%, khi lo ngại dư cung toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ suy yếu gây sức ép lên giá. Dù vậy, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển năng lượng.

Bắt sóng thị trường 15/11: Giá vàng SJC tiếp tục giảm, dầu thế giới hướng tới tuần đi xuống | NewZMoney - Ảnh 5.

Trong nước, giá bán lẻ hiện hành áp dụng từ 15 giờ ngày 12/11: xăng E5 RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON95-III ở mức 19.845 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 26.822 đồng/lít. Các mặt hàng đều giảm so với kỳ điều hành trước.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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