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Thị trường 12/11: VN-Index tăng nhẹ, khối ngoại tiếp tục mua ròng | NewZMoney

Kinh tế 00:02:03.76
THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - VN-Index tăng 3,83 điểm lên 1.746,90 điểm trong phiên 11/11, dù thanh khoản suy giảm và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Khối ngoại mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với khoảng 52 tỷ đồng. Trong khi đó, vàng SJC giảm 900.000 đồng/lượng, giá dầu Brent lùi về 91,49 USD/thùng.

Thị trường 12/11: VN-Index tăng nhẹ, khối ngoại tiếp tục mua ròng | NewZMoney - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC chốt ngày 11/11 ở mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC 9999 được giao dịch ở mức 135,3 – 139,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay giảm gần 3% trong phiên 10/11, có thời điểm lùi về quanh 4.020 USD/ounce trước khi phục hồi lên khoảng 4.055 USD/ounce. Áp lực đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng.

Tỉ giá trung tâm ngày 11/11 ở mức 25.611 đồng/USD. Chỉ số USD Index dao động quanh 102 điểm trước kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Dầu Brent giảm 1,2% xuống 91,49 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 0,9% còn 86,04 USD/thùng. Giá dầu chịu sức ép từ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt căng thẳng. Trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng mức điều chỉnh ngày 5/11. Kỳ điều hành ngày 12/11 được dự báo có thể giảm giá các mặt hàng nhiên liệu.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index tăng 0,22% lên 1.746,90 điểm, nhưng thanh khoản HOSE giảm 18%, còn khoảng 13.844 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng, tập trung ở VIC, POW, VHM và HDB.

Theo Kafi, VN-Index có thể giằng co trong vùng 1.730 – 1.760 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, theo dõi vùng hỗ trợ 1.730 – 1.740 điểm và chỉ giải ngân từng phần khi thanh khoản cải thiện. Dữ liệu PPI Mỹ ngày 13/11 cùng diễn biến lãi suất Fed là những yếu tố cần quan sát.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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