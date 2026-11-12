Thị trường 12/11: VN-Index tăng nhẹ, khối ngoại tiếp tục mua ròng | NewZMoney

Giá vàng miếng SJC chốt ngày 11/11 ở mức 137 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC 9999 được giao dịch ở mức 135,3 – 139,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay giảm gần 3% trong phiên 10/11, có thời điểm lùi về quanh 4.020 USD/ounce trước khi phục hồi lên khoảng 4.055 USD/ounce. Áp lực đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng.

Tỉ giá trung tâm ngày 11/11 ở mức 25.611 đồng/USD. Chỉ số USD Index dao động quanh 102 điểm trước kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Dầu Brent giảm 1,2% xuống 91,49 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 0,9% còn 86,04 USD/thùng. Giá dầu chịu sức ép từ kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt căng thẳng. Trong nước, giá xăng dầu vẫn áp dụng mức điều chỉnh ngày 5/11. Kỳ điều hành ngày 12/11 được dự báo có thể giảm giá các mặt hàng nhiên liệu.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index tăng 0,22% lên 1.746,90 điểm, nhưng thanh khoản HOSE giảm 18%, còn khoảng 13.844 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Khối ngoại mua ròng khoảng 52 tỷ đồng, tập trung ở VIC, POW, VHM và HDB.

Theo Kafi, VN-Index có thể giằng co trong vùng 1.730 – 1.760 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, theo dõi vùng hỗ trợ 1.730 – 1.740 điểm và chỉ giải ngân từng phần khi thanh khoản cải thiện. Dữ liệu PPI Mỹ ngày 13/11 cùng diễn biến lãi suất Fed là những yếu tố cần quan sát.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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