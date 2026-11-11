Bắt sóng thị trường 11/11: Giá vàng thế giới đảo chiều giảm, giá dầu thế giới giảm | NewZMoney

Thị trường vàng và tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Vàng trong nước

Giá vàng trong nước sáng 11/11 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp giảm của phiên trước. Tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng được niêm yết ở mức 137,9 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng mua vào tăng 200.000 đồng, lên 137 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra giảm 300.000 đồng, còn 140,9 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều. Riêng Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139 – 140,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến cũng phân hóa. SJC giảm 100.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 136,7 – 140,7 triệu đồng/lượng. DOJI đi ngược xu hướng khi tăng 200.000 đồng/lượng, lên 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều. Phú Quý giảm tương ứng, còn 137,4 – 140,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 136,1 – 140,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên ở mức 136 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới

Theo Kitco, lúc 4 giờ 30 phút sáng 11/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.073 USD/ounce, giảm 0,8% so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do ở mức 25.751 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó. Dù giá dầu đi xuống và đồng USD suy yếu tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý, kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cũng tác động đến tâm lý thị trường.

Về dài hạn, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức trong quý III/2026 đạt 321 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, lượng vàng mua vào đạt 675 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu lạm phát, thị trường lao động Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc và diễn biến đồng USD để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay:

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 10/11 ở mức 25.600 đồng/USD, giảm 10 đồng so với phiên 09/11 (trần 26.880, sàn 24.320 đồng/USD). Vietcombank niêm yết 25.340 – 25.720 đồng/USD (mua vào – bán ra) lúc 8h15, cùng giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với sáng 09/11; giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục dưới mốc 26.000 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY giảm 0,59% về quanh 101,7 điểm khi giá dầu hạ nhiệt và nhà đầu tư chờ dữ liệu CPI Mỹ; kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức cao. Trong nước, thông tin NHNN mua ngoại tệ giao ngay từ ngày 11/11 với tỷ giá 25.500 đồng/USD được đánh giá bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11/11 tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước với mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu Brent giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 91,49 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 81 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 86,04 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 31/8.

Giá dầu chịu sức ép khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân đang phát huy hiệu quả, qua đó giảm nhu cầu triển khai thêm hành động quân sự nhằm vào Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ cũng gây áp lực lên thị trường năng lượng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng cao hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12/2026. Lãi suất cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và thu hẹp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu có thể giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm 2026.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Đánh giá xu hướng: Các chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) lên 1.743,07 điểm, xóa gần hết mức giảm của hai phiên trước và lấy lại đường trung bình 20 phiên, sau khi chỉ số có lúc lùi sát vùng tâm lý 1.700 điểm. Động lực chính đến từ lực cầu bắt đáy ở vùng 1.700 điểm, thông tin NHNN mua ngoại tệ giao ngay (bổ sung thanh khoản VND, kỳ vọng hỗ trợ ổn định lãi suất liên ngân hàng sau khi lãi suất qua đêm tăng từ 3,7% lên 4,6% trong tuần) cùng sự bật tăng của Phố Wall (S&P 500 +2,35%) và chứng khoán châu Á khi giá dầu giảm sâu. Độ rộng nghiêng hẳn về bên mua (221 mã tăng, 94 mã giảm), thanh khoản khớp lệnh HOSE tăng lên khoảng 16.901 tỷ đồng (+22% so với phiên trước), cho thấy dòng tiền đã quay lại; tuy nhiên đà tăng còn phụ thuộc nhiều vào VIC (đóng góp hơn 12 điểm), trong khi nhóm dầu khí và công nghệ (FPT) chịu áp lực. Điểm sáng là khối ngoại quay lại mua ròng khoảng 478 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở KDH, POW, SSI, VHM, nhưng đây mới là một phiên sau chuỗi bán ròng, cần thêm các phiên mua ròng liên tục để xác nhận. Bên ngoài, tỷ giá trong nước tiếp tục hạ nhiệt (tỷ giá trung tâm 25.600 đồng/USD), song xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 ở quanh 82%, báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ công bố tối 10/11, vàng thế giới biến động quanh 4.120 USD/ounce và giá dầu Brent giảm sâu vẫn là các yếu tố cần theo dõi. Sau một phiên tăng mạnh, áp lực chốt lời kỹ thuật có thể xuất hiện; chỉ số cần giữ vững vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm và chinh phục vùng 1.750 – 1.760 điểm với thanh khoản duy trì; nếu thủng hỗ trợ, nhịp rung lắc có thể đưa chỉ số về vùng 1.700 – 1.710 điểm.

Quản trị rủi ro: Không nên mua đuổi khi VN-Index vừa bật tăng gần 29 điểm trong một phiên, đà tăng còn phụ thuộc nhiều vào nhóm Vingroup và báo cáo CPI Mỹ tối 10/11 có thể làm thay đổi kỳ vọng lãi suất Fed; ưu tiên quan sát phản ứng của dòng tiền tại vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm và giải ngân từng phần khi chỉ số vượt vùng 1.750 điểm với thanh khoản duy trì trên trung bình 20 phiên. Với các mã tăng nóng như KDH, VIC, NVL, DXG và nhóm chứng khoán, bất động sản, nên chốt lời từng phần nhịp ngắn hạn và tránh dùng đòn bẩy cao vì biến động có thể tăng mạnh khi dòng tiền đảo chiều. Duy trì tỷ trọng an toàn, kiểm soát đòn bẩy và đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số đóng cửa dưới vùng 1.700 điểm. Thận trọng với nhóm dầu khí (BSR, PVD, PVS) khi giá dầu giảm sâu và các mã bị khối ngoại bán ròng như FPT (khoảng 88 tỷ đồng), VIX, MSB, đồng thời lưu ý rủi ro từ dữ liệu CPI Mỹ và kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 12.

Nhóm ngành ưu tiên: Dòng tiền phiên 10/11 lan tỏa rộng, 17 nhóm ngành tăng và 3 nhóm giảm. Bất động sản tăng mạnh nhất, khoảng 2,79%, với KDH +5,65%, DXG +4,11%, VPI +3,49%, NVL +3,33%, IDC +3,15%, VIC +3,24%, VHM +2,65%; nhóm chứng khoán tăng với SSI +3,77%, SHS +3,79%, VND +3,11%, VIX +3,08%; ngân hàng khởi sắc với LPB +3,44%, SHB +1,87%, TCB +1,85%, HDB +1,35%. Nhóm tiêu dùng, công nghiệp cũng tích cực với PNJ +3,52%, MWG +2,35%, VNM +1,76%, MSN +1,54%, HPG +1,67%, VCG +2,67%, CII +2,55%. Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng giảm khoảng 1,62% do BSR -1,93%, PVD -2,91%, PVS -2,41% khi giá dầu giảm sâu; y tế giảm 0,47%. Khối ngoại mua ròng KDH, POW, SSI, VHM và bán ròng FPT, VIX, MSB. Nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát các nhóm có dòng tiền ủng hộ như bất động sản có câu chuyện riêng (KDH, VHM), chứng khoán có thanh khoản tốt (SSI, VND) và ngân hàng hưởng lợi từ thanh khoản VND được bổ sung (TCB, LPB); đồng thời tạm hạn chế gia tăng vị thế ở nhóm dầu khí và các mã đang chịu áp lực bán ròng như FPT.

Công nghệ, tài chính cho người trẻ

Khi giá vàng, dầu và tỷ giá biến động mạnh chỉ trong vài phiên, nhà đầu tư nên chia nhỏ lệnh giải ngân, không dồn toàn bộ vốn vào một tài sản và tránh vay đòn bẩy để chạy theo tin tức ngắn hạn.

Phiên 11/11, VN-Index được dự báo giằng co ở vùng 1.720 – 1.760 điểm; nếu lực cầu được duy trì ở vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm với thanh khoản tốt, chỉ số có thể kiểm định vùng kháng cự 1.750 – 1.760 điểm, ngược lại nếu thủng vùng hỗ trợ do áp lực chốt lời, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng 1.700 – 1.710 điểm. Dòng vốn khối ngoại (sau phiên mua ròng khoảng 478 tỷ đồng), diễn biến nhóm bất động sản – chứng khoán – ngân hàng, kết quả báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ công bố tối 10/11, kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 12 (xác suất quanh 82%), giá vàng quanh 4.120 USD/ounce, giá dầu Brent quanh 92 USD/thùng, phiên NHNN mua ngoại tệ giao ngay đầu tiên (ngày 11/11) và kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/11 là những yếu tố cần theo dõi.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.