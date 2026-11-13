Bắt sóng thị trường 13/11: Vàng SJC lao dốc, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Sáng 13/11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu. Vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng trước đó. Vàng miếng Phú Quý giao dịch ở mức 135,7 – 139 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cũng đi xuống, trong đó vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, còn 134,8 – 138,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh 110,6 USD/ounce, xuống còn 3.878,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 17,7 triệu đồng/lượng. Áp lực giảm đến từ đồng USD

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá mua vào – bán ra ở mức 25.500 – 26.854 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.460 – 25.870 đồng/USD; VietinBank giao dịch tại 25.315 – 25.855 đồng/USD và BIDV ở mức 25.489 – 25.869 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục mạnh lên, với chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,27%, đạt 103,18 điểm. Đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong khoảng 19 tháng khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên các đồng tiền chủ chốt trên thị trường quốc tế.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày 12/11, khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng. Kết thúc phiên, dầu Brent tăng 2,44 USD, tương đương 2,63%, lên 95,20 USD/thùng; trong khi dầu WTI tăng 1,66 USD, tương đương 1,92%, lên 88,19 USD/thùng. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại Saudi Arabia cùng tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục tạo áp lực tăng giá trên thị trường.

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 12/11. Theo đó, xăng E5RON92 còn tối đa 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10RON95-III còn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, xuống tối đa 26.822 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, còn tối đa 19.742 đồng/kg. Đây là diễn biến trái chiều giữa thị trường dầu thô quốc tế và giá bán lẻ xăng dầu trong nước.





Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm, tương đương 0,70%, xuống 1.734,75 điểm, chấm dứt chuỗi hai phiên tăng liên tiếp. Áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, khiến chỉ số có thời điểm lùi về sát mốc 1.730 điểm. VN30 giảm 15,84 điểm (-0,85%), trong khi thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 15.138 tỷ đồng, tăng 9,3% so với phiên trước.

Đáng chú ý, khối ngoại bán ròng khoảng 904 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung mạnh nhất tại FPT với gần 450 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT giảm 2,65%, xuống 49.550 đồng/cổ phiếu. Về kỹ thuật, vùng 1.720 – 1.730 điểm được xem là hỗ trợ gần của VN-Index, trong khi khu vực 1.740 – 1.750 điểm là vùng kháng cự cần theo dõi.

Thị trường quốc tế: Phố Wall phục hồi mạnh trong phiên 11/11 (giờ Mỹ). Chỉ số Dow Jones tăng 0,49% lên 52.486,49 điểm, S&P 500 tăng 1,31% lên 7.619,38 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,60% lên 25.466,19 điểm, nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trái chiều với Phố Wall, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm trong phiên 12/11. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,7%, KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,6%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,3% và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,7%. Tâm lý thận trọng gia tăng trước biến động của nhóm cổ phiếu công nghệ và các thông tin kinh tế Mỹ.

VN-Index cần giữ vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm

Theo các chuyên gia phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, nhịp giảm 12,15 điểm của VN-Index trong phiên 12/11 cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng sau hai phiên hồi phục. Đáng chú ý, chỉ số giảm cùng thanh khoản tăng 9,3%, đạt khoảng 15.138 tỷ đồng, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 904 tỷ đồng trên cả ba sàn. Diễn biến này phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư, đặc biệt khi nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đồng loạt chịu áp lực bán.

Về kỹ thuật, vùng 1.720 – 1.730 điểm được xem là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Nếu lực cầu duy trì tốt, VN-Index có thể hồi phục để kiểm định vùng kháng cự 1.740 – 1.750 điểm. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, chỉ số có nguy cơ lùi về khu vực 1.700 – 1.720 điểm.

Quản trị rủi ro: Ưu tiên tiền mặt, hạn chế bắt đáy sớm

Kafi khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng khi thị trường chưa xuất hiện tín hiệu lực cầu rõ ràng, tránh sử dụng đòn bẩy cao hoặc dồn vốn bắt đáy. Việc giải ngân nên được chia thành từng phần, ưu tiên khi VN-Index lấy lại vùng 1.740 – 1.750 điểm với thanh khoản cải thiện. Đồng thời, nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.720 điểm.

Nhóm ngành đáng chú ý: Dầu khí, bán lẻ và xây dựng

Trong bối cảnh dòng tiền phân hóa, nhóm dầu khí với các mã BSR, PLX; bán lẻ với PNJ; cùng một số cổ phiếu xây dựng, công nghiệp như CTD, DPG là những nhóm được Kafi lưu ý theo dõi. Ngược lại, nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn chịu áp lực điều chỉnh, do đó nhà đầu tư cần hạn chế gia tăng tỷ trọng cho đến khi dòng tiền cho thấy dấu hiệu ổn định hơn.

Tài chính cho người trẻ: Đừng dùng hết vốn để bắt đáy

Khi thị trường giảm mạnh và khối ngoại bán ròng, nhà đầu tư trẻ nên chia nhỏ lệnh giải ngân, tránh dùng toàn bộ vốn còn lại để trung bình giá xuống. Đặc biệt, không nên vay ký quỹ để bắt đáy theo các thông tin ngắn hạn. Giữ tiền mặt và kiểm soát rủi ro là cách bảo vệ danh mục trước những biến động khó lường.

Triển vọng phiên 13/11

Kafi dự báo VN-Index có thể dao động trong vùng 1.720 – 1.750 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của chỉ số quanh vùng hỗ trợ, giao dịch khối ngoại, diễn biến cổ phiếu FPT và nhóm ngân hàng, cùng các thông tin kinh tế Mỹ có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý thị trường.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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