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Kinh tế

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng |

MC ZI, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
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(HTV) - Cập nhật thị trường 14/11: Giá vàng hôm nay chịu sức ép từ nhiều phía: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 1.

Thị trường vàng hôm nay

Vàng trong nước

Sáng 14/11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 trong nước tiếp tục đi xuống. Vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 135 – 138 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 2.

Cụ thể, tại DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Tại Phú Quý, giá vàng miếng giao dịch quanh mức 135 – 138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134 – 138 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 700.000 đồng và 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và Vàng bạc đá quý Asean niêm yết vàng miếng SJC ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá tiếp tục giảm tại nhiều thương hiệu. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. SJC giao dịch vàng nhẫn loại 1 – 5 chỉ ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá 134 – 138 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn Kim Gia Bảo 24K ở cùng mức giá. Cả hai sản phẩm đều giảm 700.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra. Phú Quý niêm yết nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 135 – 138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Vàng thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới lúc 4 giờ 30 (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 3.894 USD/ounce, tăng 0,34% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá tự do 25.835 VND/USD, vàng thế giới khoảng 121 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 3.

Vàng hồi phục sau khi chạm đáy 13 tháng ở phiên trước, nhưng vẫn hướng tới một tuần giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Áp lực bán xuất hiện từ hôm thứ Ba, khi lạm phát tiêu dùng Mỹ cao hơn dự báo và các quan chức Fed phát biểu cứng rắn. Sang thứ Năm, lợi suất trái phiếu tiếp tục leo thang, có kỳ hạn tăng hơn 12 điểm cơ bản.

Thị trường hiện đặt cược 85% Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, 15% khả năng tăng 50 điểm cơ bản, và còn tính đến các đợt tăng thêm trong năm tới. Điều này đẩy USD và lợi suất lên, khiến vàng mất lợi thế so với các tài sản sinh lời. Giá dầu phục hồi sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ không còn cần thỏa thuận với Iran cũng gây thêm sức ép lên kim loại quý.

Giới chuyên gia nhận định nếu kỳ vọng lãi suất cao còn chi phối, vàng khó sớm lấy lại đà tăng. Trong kịch bản giảm sâu hơn, các mốc hỗ trợ tiếp theo là 3.870, 3.738 và 3.476 USD/ounce.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14/11 tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ 15 giờ ngày 12/11 của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách Nhà nước với mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel không trích lập Quỹ; kỳ điều hành cũng không thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 13-11, giá dầu Brent giảm 5 cent, tương đương 0,05%, xuống còn 95,77 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 17 cent, tương đương 0,19%, xuống còn 88,57 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả dầu Brent và WTI đều đang trên đà giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 16% và 13% trong tuần trước.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 4.

Áp lực giảm giá đến từ triển vọng nguồn cung dồi dào hơn và dấu hiệu nhu cầu tiêu thụ dầu tại Mỹ suy yếu. Lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, trong bối cảnh nhập khẩu dầu tăng và nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu giảm.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, những tín hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì biện pháp phong tỏa và trừng phạt kinh tế đối với Iran làm dịu lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự, qua đó giảm bớt sức ép rủi ro nguồn cung. Dù vậy, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng tại Trung Đông vẫn là yếu tố có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Từ công cụ trao đổi đến tài sản sinh lời

Tiền cơ bản mang giá trị nhờ vào niềm tin, đóng vai trò là phương tiện trao đổi, thước đo và nơi cất giữ giá trị. Việt Nam Đồng (VND) là tiền pháp định, không được bảo chứng bằng vàng mà dựa hoàn toàn vào niềm tin đối với Nhà nước cũng như lượng cung tiền do Ngân hàng Nhà nước điều tiết. Khi cung tiền tăng nhanh hơn khối lượng hàng hóa, giá trị của mỗi đồng tiền sẽ vơi đi, gây ra hiện tượng lạm phát. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cũng tham gia vào quá trình tạo tiền: nhận tiền gửi, cho vay phần lớn số tiền đó, và chính khoản vay này lại tiếp tục quay vòng trở thành các khoản tiền gửi mới.

Khái niệm "tiền đẻ ra tiền" vốn không phải là một phép màu. Thực chất, đó là phần lợi tức bù đắp cho việc bạn chấp nhận nhường quyền sử dụng vốn, bao gồm phần bù cho thời gian, rủi ro và lạm phát. Dưới đây là ba cơ chế sinh lời chính:

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 6.

Điểm mấu chốt của quá trình sinh lời là sức mạnh của lãi kép – khi tiền lãi tiếp tục sinh ra lãi. Nếu duy trì mức lợi suất 6,5%/năm, số vốn ban đầu của bạn sẽ nhân đôi sau khoảng 11 năm (dựa trên quy tắc 72: lấy 72 chia cho 6,5).

Lạm phát: Kẻ xói mòn sức mua trong im lặng

Lạm phát hoạt động như một loại thuế vô hình đánh thẳng vào tiền mặt: dù số lượng tờ tiền trong ví không đổi, nhưng giỏ hàng hóa bạn có thể mua được sẽ ngày càng nhỏ dần. Theo số liệu từ Cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm 2026 đã tăng 4,57% so với cùng kỳ, chính thức vượt qua ngưỡng mục tiêu 4,5% do Quốc hội đề ra.

Sau một thập kỷ, lạm phát sẽ bào mòn khoảng một phần ba sức mua của khoản tiền mặt. Trái lại, một khoản tiền gửi kỳ hạn không chỉ bù đắp được sự mất giá do lạm phát mà còn tạo ra lợi nhuận thực tế cho người sở hữu.

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 7.

Lãi suất thực: Thước đo duy nhất phản ánh sự gia tăng tài sản

Lãi suất niêm yết (lãi suất danh nghĩa) trên các bảng thông báo chưa thể nói lên việc bạn đang giàu lên hay nghèo đi. Để biết chính xác, bạn phải trừ đi lạm phát để tìm ra mức lãi suất thực:

r_thực ≈ r_danh nghĩa - π

Bắt sóng thị trường 14/11: Giá vàng phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng | NewZMoney - Ảnh 8.

Khi lạm phát tạm thời tăng vọt hơn mức bình quân, "tấm nệm" an toàn của bạn sẽ mỏng đi đáng kể. Chẳng hạn, CPI tháng 9/2026 tăng tới 5,08% so với cùng kỳ; điều này đồng nghĩa với mức lãi suất 6,5%, bạn chỉ còn nhận về khoảng 1,4 điểm phần trăm lãi thực. Trong khi đó, việc giữ tiền mặt hoàn toàn không sinh ra bất kỳ đồng lãi nào để đối trọng lại sự xói mòn này, bất kể lạm phát ở mức 4,57% hay 5,08%.

Chu kỳ lãi suất: Khi đệm an toàn mỏng dần

Lãi suất luôn vận động theo tính chu kỳ: tăng lên để hút tiền về nhằm kiểm soát vật giá, và hạ xuống để hỗ trợ tín dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Hiện tại, hai lực lượng này đang giằng co ngược chiều nhau. Đầu tháng 11/2026, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất huy động, với mức giảm phổ biến 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đa số các ngân hàng đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng dưới 7%/năm, mức cao nhất trên thị trường cũng chỉ chạm ngưỡng 7%. Việc lạm phát (CPI) vẫn neo ở vùng cao khiến cho lãi suất thực bị thu hẹp.

Sự vận động này mang lại hai hàm ý quan trọng cho người giữ tiền:

• Khi lãi suất chạm đỉnh chu kỳ, việc "khóa" tiền vào các kỳ hạn dài sẽ giúp bạn duy trì mức sinh lời tốt ngay cả khi mặt bằng lãi suất chung bắt đầu hạ nhiệt.

• Khi lãi suất đang trong xu hướng giảm, nhà đầu tư thường cân nhắc phân bổ thêm vốn sang cổ phiếu, trái phiếu hay các tài sản khác để tìm kiếm lợi suất thực dương.

Tiền mặt không mang lại lợi thế ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế. Việc giữ tiền mặt chỉ thực sự hợp lý cho quỹ dự phòng khẩn cấp (tương đương 3–6 tháng chi tiêu cơ bản), nơi yếu tố thanh khoản được ưu tiên hơn là lợi nhuận. Đáng chú ý, các đơn vị nghiên cứu như VCBS và KBSEC dự báo mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ đi ngang trong quý IV/2026. (Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư).

Tiền không thể tự sinh sôi nếu không được đưa vào một dòng chảy sinh lời. Đứng trước áp lực lạm phát, việc "không làm gì cả" với số vốn của mình cũng chính là một quyết định phải trả giá: bạn sẽ gánh khoản "lỗ ngầm" khoảng 4–5% mỗi năm, và con số này sẽ cộng dồn theo thời gian. Do đó, thay vì phân vân "có nên gửi tiền hay không", câu hỏi đúng đắn hơn cần đặt ra là "lãi suất thực cho từng phần tiền của mình hiện tại đang là bao nhiêu".

(Bài viết mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nguồn dữ liệu tham khảo: VCCI 04/11/2026; Báo Đầu tư; Tạp chí Công Thương; Thị trường tài chính tiền tệ).

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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