Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Khác với diễn biến đi ngang của những ngày trước, giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch quanh mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phú Quý niêm yết thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở chiều mua, tại 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng bật tăng, trong đó nhẫn DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu đà tăng với mức điều chỉnh 500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra chạm mốc 141,0 triệu đồng/lượng. Nhẫn SJC tăng 300.000 đồng, neo tại 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận nhịp phục hồi, bật tăng hơn 69 USD/ounce lên ngưỡng 4.141,4 USD/ounce (tương đương khoảng 128,7 triệu đồng/lượng). Sự suy yếu của đồng USD và sự lao dốc của giá dầu đã làm dịu bớt lo ngại lạm phát, tạo động lực cho kim loại quý đi lên dù báo cáo việc làm khả quan của Mỹ vẫn củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.610 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên cuối tuần. Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD quanh mức 25.370 - 25.780 đồng/USD, tiếp tục duy trì xa mốc 26.000 đồng/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY lùi nhẹ về quanh 102,2 điểm khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát (CPI) tháng 10 của Mỹ.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu thô lao dốc mạnh chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Dầu Brent bốc hơi 5,85% xuống 92,57 USD/thùng, trong khi WTI sụt 4,38% về 86,85 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng quân sự với Iran, kết hợp với các dấu hiệu dư cung toàn cầu khi sản lượng của OPEC tăng mạnh trở lại.

Thị trường trong nước: Giá xăng dầu hiện vẫn đang áp dụng theo kỳ điều hành từ ngày 5/11 với mức giảm sâu: xăng E5RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dự báo trong kỳ điều hành tiếp theo (12/11), giá xăng có thể tiếp tục giảm mạnh từ 1.400 - 1.500 đồng/lít tùy thuộc vào việc trích lập Quỹ Bình ổn.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh, giảm 11,04 điểm (-0,64%) xuống 1.714,32 điểm. Lực bán dâng cao khiến chỉ số có lúc lùi sát mốc 1.703 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện vào phiên chiều. Nhóm chứng khoán (VND, VIX, SSI) và cổ phiếu trụ VHM, STB, GAS là những lực cản chính. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về sắc đỏ với 187 mã giảm. Thanh khoản trên HOSE sụt giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 13.826 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh 798 tỷ đồng, tập trung xả HPG, VIC, FPT, PNJ, dập tắt kỳ vọng đảo chiều dòng vốn sau phiên mua ròng trước đó.

Thị trường thế giới: Phố Wall có sự phân hóa trong phiên gần nhất. Chỉ số Nasdaq phục hồi 1,09% nhờ lực cầu bắt đáy nhóm cổ phiếu công nghệ, S&P 500 nhích nhẹ 0,31%, trong khi Dow Jones giảm 0,46%. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 vượt xa dự báo (tạo thêm 165.000 việc làm) đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên gần 80%. Chứng khoán châu Á đồng loạt bật tăng mạnh (Nikkei 225 vọt hơn 2%) sau tuần giao dịch ảm đạm.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh khi tiến về vùng 1.725 điểm và việc dòng tiền sụt giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng, đứng ngoài quan sát của phần đông nhà đầu tư. Chỉ số được hỗ trợ bởi lực cầu bắt đáy quanh mốc 1.700 điểm, nhưng việc khối ngoại bán ròng trở lại ở các mã vốn hóa lớn (HPG, VIC, VHM) là một tín hiệu tiêu cực. Điểm tích cực là tỉ giá trong nước hạ nhiệt và xuất siêu tháng 10 đạt mức cao nhất từ đầu năm. Trọng tâm lúc này sẽ đổ dồn vào dữ liệu CPI của Mỹ, diễn biến giá vàng, giá dầu và khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 - 1.710 điểm của VN-Index.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư không mua đuổi hay bắt đáy vội vã, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu vừa giảm mạnh như chứng khoán, bất động sản. Cần ưu tiên quan sát phản ứng của dòng tiền tại vùng 1.700 - 1.710 điểm. Tuyệt đối không dùng đòn bẩy cao, chia nhỏ lệnh giải ngân, và chỉ tham gia thăm dò ở các mã ngân hàng có nền tảng tốt (VPB, ACB, MBB) khi thị trường có tín hiệu cân bằng trở lại.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Khi giá vàng, dầu và tỉ giá biến động mạnh chỉ trong vài phiên, nhà đầu tư nên chia nhỏ lệnh giải ngân, không dồn toàn bộ vốn vào một tài sản và tránh vay đòn bẩy để chạy theo tin tức ngắn hạn. Tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật cắt lỗ nếu VN-Index đóng cửa xuyên thủng vùng 1.700 điểm.

Phiên 10/11, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ 1.700 - 1.750 điểm. Lực cầu bắt đáy và thanh khoản tại vùng hỗ trợ 1.700 - 1.710 điểm sẽ quyết định nhịp hồi phục của chỉ số. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát (CPI) của Mỹ công bố ngày 10/11 và động thái của khối ngoại sẽ là những biến số chính chi phối xu hướng ngắn hạn.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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