Ông Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/11, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Hồ Chí Minh khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đã giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đối với ông Lê Quốc Phong - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Các đại biểu HĐND TP đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, với 100% số phiếu tán thành, ông Lê Quốc Phong - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.