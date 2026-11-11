Dự báo thời tiết ngày 12/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 12/11/2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và dông ở một số nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất t: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng TP. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Bắc đến tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.



