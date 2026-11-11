Soi thế giới vi sinh vật trên tranh Rembrandt

Ngày 11/11, Bảo tàng ARTIS-Micropia tại Amsterdam, Hà Lan mở cửa triển lãm "Đội Tuần Đêm Sống Động", giới thiệu những vi sinh vật được phát hiện trên bức tranh nổi tiếng của Rembrandt, thông qua dự án nghiên cứu phối hợp với Bảo tàng Rijksmuseum.



Phát hiện vi sinh vật trên kiệt tác Rembrandt

Triển lãm "Đội Tuần Đêm Sống Động" là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng ARTIS-Micropia và các chuyên gia phục chế của Rijksmuseum, nơi lưu giữ bức tranh "Đội Tuần Đêm" của danh họa Rembrandt.

Trong khuôn khổ dự án, các nhà khoa học tiến hành lấy mẫu tại khoảng 60 vị trí trên bề mặt tác phẩm trong thời gian sáu tháng. Quá trình lấy mẫu được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm an toàn cho bức tranh.

Hoạt động giới thiệu các mẫu vi sinh vật được phát hiện trên kiệt tác "Đội Tuần Đêm" của Rembrandt tại Bảo tàng ARTIS-Micropia, Hà Lan

Các mẫu sau đó được đưa về phòng thí nghiệm, nuôi cấy trong đĩa Petri để xác định những loại vi sinh vật hiện diện. Tại triển lãm, các mẫu vi sinh vật được trưng bày bên cạnh bản sao kích thước thật của tác phẩm, giúp khách tham quan khám phá thế giới sinh học vốn không thể quan sát bằng mắt thường.

Kết quả nghiên cứu bước đầu ghi nhận nhiều loại vi sinh vật thường xuất hiện trên da người và trong đất. Đáng chú ý, các nhà khoa học còn phát hiện một loài vi khuẩn từng được xác định lần đầu tại một nhà máy đường ở Nhật Bản.

Những đĩa nuôi cấy vi sinh vật được trưng bày trên bản sao bức tranh "Đội Tuần Đêm", giúp công chúng tìm hiểu kết quả nghiên cứu tại các vị trí lấy mẫu

Bà Karlien Pijnenborg - Giám đốc Bảo tàng GROOTE và Học viện ARTIS cho biết, phát hiện này đặt ra những câu hỏi về lịch sử và những tác động từ môi trường đối với bức tranh.

"Nhưng nó đến đó bằng cách nào? Chúng ta thực sự không biết. Và điều đó mở ra một câu chuyện mới về tác phẩm", bà Karlien Pijnenborg chia sẻ.

Nghiên cứu vi sinh vật phục vụ bảo tồn hội họa

Bên cạnh việc giới thiệu những phát hiện mới, triển lãm còn làm rõ vai trò của nghiên cứu vi sinh vật trong quá trình tìm hiểu và bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử.

Theo các chuyên gia, những vi sinh vật được phát hiện trong quá trình nghiên cứu không gây hại cho bức tranh. Tuy nhiên, việc xác định sự hiện diện và đặc điểm của chúng vẫn cung cấp thêm thông tin về môi trường mà tác phẩm đã tiếp xúc.

Nghiên cứu cũng đặt ra những câu hỏi mới về nguồn gốc và thời điểm xuất hiện của các vi sinh vật. Hiện chưa thể xác định chúng đã tồn tại trên bức tranh từ nhiều thế kỷ trước hay mới xuất hiện trong thời gian gần đây.

Chuyên gia nghiên cứu mẫu vi sinh vật trong phòng thí nghiệm ARTIS-Micropia, phục vụ dự án tìm hiểu và bảo tồn kiệt tác của Rembrandt

Hoạt động nghiên cứu được triển khai trong khuôn khổ dự án "Operation Night Watch", chương trình nghiên cứu và phục chế quy mô lớn đối với kiệt tác của Rembrandt, do Rijksmuseum thực hiện từ năm 2019.

Thông qua việc kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học với kỹ thuật bảo tồn, dự án hướng đến hiểu rõ hơn tình trạng của tác phẩm, đồng thời cung cấp thêm cơ sở cho những hoạt động phục chế trong tương lai.

Triển lãm "Đội Tuần Đêm Sống Động" mở cửa từ ngày 11/11/2026 và dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5/2027 tại ARTIS-Micropia, Amsterdam.