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Xã hội

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Trong vụ nổ gây sập đổ nhiều nhà tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, có 11 người đã được lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu, đưa đến các bệnh viện cấp cứu. Trong số này, có hai ca thương tích nặng phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng một người đã tử vong

Chiều 13/11, theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, khoảng 11h cùng ngày, tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh C.T.H (SN 1974; chỗ ở 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba.

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong - Ảnh 1.
Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Hình ảnh một số nạn nhân lúc còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Tính đến 13 giờ chiều cùng ngày, có 4 người bị vùi dưới đống đổ nát (là nhân viên đang làm việc tại cửa hàng gas, hiện cứu hộ đang tiếp cận), 6-7 người khác bị thương (là hàng xóm các căn nhà kế bên) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Chiều cùng ngày, đại diện Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết một số người nạn nhân trong vụ việc này bị đa chấn thương, vết thương hở vùng đầu, chấn thương đầu mặt và chi dưới.

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong - Ảnh 3.

Một nạn nhân được lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu đưa ra ngoài

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 6 bệnh nhân, trong đó một phụ nữ tên H.T.S (SN 1970) được theo dõi tổn thương nội sọ và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một phụ nữ tên N.T.H.N (SN 1985) bị thương bàn chân phải và nam thanh niên tên N.V.K (SN 2009) đa chấn thương.

Ba bệnh nhân còn lại gồm một bé gái tên C..N.Q (SN 2011) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương sau đó xuất viện. Một phụ nữ tên T.T.H (SN 1981) xây xát vùng mặt và tay chân, sưng nề vùng trán, được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang. Một người khác bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương.

Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong - Ảnh 4.
Vụ nổ ở cửa hàng gas TP. Hồ Chí Minh: Đã cứu 10 người, 1 người tử vong - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu, đưa một nạn nhân ra ngoài

Bệnh viện Tân Hưng tiếp nhận ba người trước khi chuyển họ đến Bệnh viện Khánh Hội. Trong đó, một nam bệnh nhân tên C.H.P (SN 1984) đa chấn thương, có vết thương hở vùng đầu; hai người còn lại bị xây xát.

Một bệnh nhân nữ tên N.T.H (SN 1988) được kíp cấp cứu Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận, ghi nhận chấn thương cẳng chân trái, bàn chân trái và vùng đầu mặt.

Ngoài các trường hợp trên, 2 nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát được cứu ra và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng bệnh nhân tên N.V.N (SN 1989) do đa chấn thương đã tử vong.

Trước đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh đã huy động 5 trạm cấp cứu vệ tinh từ các bệnh viện đến hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong chiều nay, Trung tâm 115 tiếp tục duy trì các kíp y bác sĩ túc trực tại hiện trường do nghi ngờ còn người mắc kẹt.

Nguồn: Công an Nhân dân


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