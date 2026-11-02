“You Can See Everything” vượt “Clayface”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween

“You Can See Everything” lần đầu đứng đầu phòng vé

Theo ước tính của các hãng phim được AP công bố ngày 1/11, You Can See Everything thu về khoảng 10,6 triệu USD tại 2.655 rạp ở Mỹ và Canada trong ba ngày cuối tuần. Đây là lần đầu bộ phim vươn lên vị trí số một kể từ khi ra mắt.

You Can See Everything dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ ba công chiếu (Ảnh: AP)

Tác phẩm do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đồng đạo diễn, khai thác câu chuyện liên quan đến Elizabeth Holmes. Với kinh phí sản xuất được công bố khoảng 7 triệu USD, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu nội địa 63,9 triệu USD. Sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là người trẻ, góp phần giúp tác phẩm duy trì sức hút sau nhiều tuần công chiếu.

Tom Rhys Harries trong một cảnh phim Clayface của DC Studios (Ảnh: AP)

Xếp ngay sau là Clayface của DC Studios, thu về khoảng 10,4 triệu USD trong tuần thứ hai, chỉ thấp hơn đối thủ khoảng 200.000 USD. Doanh thu cuối tuần của phim giảm 57% so với tuần trước, nâng tổng doanh thu tại thị trường Mỹ và Canada lên 44,1 triệu USD, tương đương mức kinh phí sản xuất được báo cáo.

“Wildwood” giữ vị trí thứ ba, thị trường có phần trầm lắng

Đứng thứ ba là phim hoạt hình Wildwood của hãng Laika, với doanh thu ước tính 7,5 triệu USD trong tuần thứ hai. Bộ phim giảm 39% so với cuối tuần mở màn, nâng tổng doanh thu lên 25,9 triệu USD tại Mỹ và Canada. Tác phẩm hiện được chiếu tại khoảng 3.100 rạp ở hai thị trường này.

Nhân vật Prue MCKeel rong phim hoạt hình Wildwood của hãng Laika (Ảnh: AP)

Ở các vị trí tiếp theo, phim giả tưởng hài Wicker, có sự tham gia của Olivia Colman và Alexander Skarsgård, thu về 4,1 triệu USD. Street Fighter đứng thứ năm với 3,2 triệu USD. Trong khi đó, phim độc lập The Only Living Pickpocket in New York mở rộng số lượng rạp chiếu và đạt 1,9 triệu USD, đủ để góp mặt trong top 10.

Theo AP, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần Halloween được dự báo chưa vượt 56 triệu USD, trở thành một trong những cuối tuần có doanh thu thấp nhất năm. Dù vậy, tính từ đầu năm 2026, doanh thu nội địa của thị trường vẫn đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: AP