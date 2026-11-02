CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

“You Can See Everything” vượt “Clayface”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Phim tài liệu You Can See Everything vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ ba công chiếu, vượt qua phim siêu anh hùng Clayface với cách biệt không lớn. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Halloween khiến lượng khán giả đến rạp giảm, đưa tổng doanh thu phòng vé cuối tuần vào nhóm thấp nhất từ đầu năm 2026.

“You Can See Everything” lần đầu đứng đầu phòng vé

Theo ước tính của các hãng phim được AP công bố ngày 1/11, You Can See Everything thu về khoảng 10,6 triệu USD tại 2.655 rạp ở Mỹ và Canada trong ba ngày cuối tuần. Đây là lần đầu bộ phim vươn lên vị trí số một kể từ khi ra mắt.

“You Can See Everything” vượt “Clayface”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween- Ảnh 1.

You Can See Everything dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ ba công chiếu (Ảnh: AP)

Tác phẩm do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đồng đạo diễn, khai thác câu chuyện liên quan đến Elizabeth Holmes. Với kinh phí sản xuất được công bố khoảng 7 triệu USD, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu nội địa 63,9 triệu USD. Sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là người trẻ, góp phần giúp tác phẩm duy trì sức hút sau nhiều tuần công chiếu.

“You Can See Everything” vượt “Clayface”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween- Ảnh 2.

Tom Rhys Harries trong một cảnh phim Clayface của DC Studios (Ảnh: AP)

Xếp ngay sau là Clayface của DC Studios, thu về khoảng 10,4 triệu USD trong tuần thứ hai, chỉ thấp hơn đối thủ khoảng 200.000 USD. Doanh thu cuối tuần của phim giảm 57% so với tuần trước, nâng tổng doanh thu tại thị trường Mỹ và Canada lên 44,1 triệu USD, tương đương mức kinh phí sản xuất được báo cáo.

“Wildwood” giữ vị trí thứ ba, thị trường có phần trầm lắng

Đứng thứ ba là phim hoạt hình Wildwood của hãng Laika, với doanh thu ước tính 7,5 triệu USD trong tuần thứ hai. Bộ phim giảm 39% so với cuối tuần mở màn, nâng tổng doanh thu lên 25,9 triệu USD tại Mỹ và Canada. Tác phẩm hiện được chiếu tại khoảng 3.100 rạp ở hai thị trường này.

“You Can See Everything” vượt “Clayface”, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ dịp Halloween- Ảnh 3.

Nhân vật Prue MCKeel rong phim hoạt hình Wildwood của hãng Laika (Ảnh: AP)

Ở các vị trí tiếp theo, phim giả tưởng hài Wicker, có sự tham gia của Olivia Colman và Alexander Skarsgård, thu về 4,1 triệu USD. Street Fighter đứng thứ năm với 3,2 triệu USD. Trong khi đó, phim độc lập The Only Living Pickpocket in New York mở rộng số lượng rạp chiếu và đạt 1,9 triệu USD, đủ để góp mặt trong top 10.

Theo AP, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần Halloween được dự báo chưa vượt 56 triệu USD, trở thành một trong những cuối tuần có doanh thu thấp nhất năm. Dù vậy, tính từ đầu năm 2026, doanh thu nội địa của thị trường vẫn đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: AP

Tin liên quan

Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin đối đầu trong phim mới “Liar”

Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin đối đầu trong phim mới “Liar”

(HTV) - Bộ phim truyền hình “Liar” của đài MBC với sự tham gia của Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin, mở màn với tỷ suất người xem 1,9%. Tác phẩm gây chú ý khi khai thác câu chuyện về hai nhân vật có ký ức hoàn toàn trái ngược sau một sự việc gây chấn động.

Góp sức ứng phó biến đổi khí hậu | Liên hoan phim khoa học 2026

Góp sức ứng phó biến đổi khí hậu | Liên hoan phim khoa học 2026

Liên hoan phim khoa học 2026 có một số phim về biến đổi khí hậu và khả năng hấp thụ carbon của thiên nhiên. Qua các nghiên cứu thực địa, phim giúp khán giả 17+ hiểu rõ hơn về thách thức môi trường và những hướng ứng phó.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 18:33 01/11/2026

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Trang bị kỹ năng an toàn số cho sinh viên trước nạn lừa đảo trực tuyến

Công nghệ 13:45 01/11/2026

(HTV) - Giai đoạn 2020 – 2025, cả nước ghi nhận 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Trước nguy cơ người trẻ trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026 hướng đến trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian số.

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Xã hội 18:27 01/11/2026

(HTV) - Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã điều tra thần tốc, khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại chung cư The Sóng.

Xem thêm