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Thế giới

Mỹ: New York chuẩn bị cho sự kiện diễu hành Halloween

MẠNH LINH, ANH THƯ, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Phố East 78th tại Manhattan, New York trở nên sôi động trước thềm Halloween với hàng loạt mô hình trang trí kỳ quái, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ngay trước thềm lễ Halloween, người dân cùng du khách đã đổ về phố East 78th , Manhattan, New York, để ngắm nhìn những món đồ trang trí vui nhộn. Đây là một trong những sinh hoạt truyền thống địa phương mỗi dịp Halloween.

Từ hình ảnh đầu lâu, mạng nhện khổng lồ cho đến các mụ phù thủy và những chú hề cử động được, tất cả đều trở thành phông nền thú vị để cả trẻ em lẫn người lớn tạo dáng chụp ảnh.

Cô Eysha Collins - Cư dân New York cho biết:"Tôi rất thích những sắc màu đa dạng ở đây, từ các xác ướp, nhện cho đến những quả bí ngô. Đây đã trở thành một truyền thống mà năm nào tôi cũng thực hiện”.

Mỹ: New York chuẩn bị cho sự kiện diễu hành Halloween - Ảnh 1.

Mô hình chiếc hộp bí ẩn mang dòng chữ "The Clowns Are Watching" kết hợp cùng những chú hề ma quái và bí ngô rực rỡ đặt trước hiên nhà trên phố East 78th

Cô Mandi White - Du khách chia sẻ: "Đây là một cách rất thú vị để tận hưởng lễ Halloween tại thành phố này . Bọn trẻ rất hào hứng khi được hóa trang và khám phá những không gian trang trí này".

Mỹ: New York chuẩn bị cho sự kiện diễu hành Halloween - Ảnh 2.

Mặt tiền một ngôi nhà tại Manhattan được phủ kín bởi những bộ xương khô, mạng nhện khổng lồ và sinh vật kỳ dị, tạo nên một phông nền Halloween đầy ấn tượng

Thành phố New York đang chuẩn bị cho một cuối tuần vô cùng sôi động, với sự kiện diễu hành Halloween và giải chạy marathon thành phố New York vào ngày 1/11.

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