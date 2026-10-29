Một số hình ảnh trong phim "Cảnh báo toàn cầu" (Ảnh: Goethe)

Liên hoan phim khoa học: Cảnh báo khủng hoảng khí hậu

"Cảnh báo Toàn cầu" (phim Ireland "Global warning", 2025) là một trong các phim 17+ tại Liên hoan phim khoa học ở Việt Nam. Phim phản ánh tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái, cộng đồng và nền kinh tế. Phim kết hợp phân tích khoa học với hình ảnh thực tế tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tác phẩm đề cập những hậu quả do nhiệt độ tăng và thời tiết cực đoan. Đồng thời, phim đặt ra câu hỏi về vai trò của công nghệ, chính sách và thay đổi lối sống trong giảm thiểu rủi ro. Qua đó, khán giả có thể nhìn nhận khủng hoảng khí hậu từ góc độ cá nhân đến cộng đồng.

Liên hoan phim khoa học: Những thợ săn carbon tìm lời giải từ thiên nhiên

Một số hình ảnh trong phim "Thế giới mới của chúng ta – Những thợ săn Carbon" (Ảnh: Goethe)



Nếu "Cảnh báo Toàn cầu" tập trung vào bức tranh khí hậu rộng lớn, "Thế giới mới của chúng ta – Những thợ săn Carbon" (phim Áo "Our new world – The carbon hunters", 2025) đi sâu vào vai trò của các hệ sinh thái.

Phim theo chân các nhà khoa học nghiên cứu chu trình carbon tại rừng, đại dương, đất than bùn và đồng cỏ. Những môi trường này có thể hấp thụ và lưu trữ carbon, góp phần điều hòa khí hậu. Tuy nhiên, khi bị suy thoái, chúng cũng có thể giải phóng lượng carbon đã tích trữ.

Đáng chú ý, tác phẩm giới thiệu các công cụ nghiên cứu như: vệ tinh, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát âm thanh sinh học và tháp đo thông lượng. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể tìm hiểu cách carbon di chuyển giữa khí quyển và hệ sinh thái. Những dữ liệu này góp phần đánh giá khả năng hấp thụ carbon của thiên nhiên.

Kỳ Liên hoan phim khoa học năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức người xem, từ đó thúc đẩy hành động thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển bền vững (Ảnh: Goethe)



Liên hoan phim khoa học 2026 Liên hoan phim khoa học 2026 là lần tổ chức thứ 16 tại Việt Nam, với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo". Sự kiện diễn ra từ ngày 1/10 đến 20/12/2026, do Viện Goethe tại Việt Nam phối hợp với các đối tác giáo dục, trường học và đơn vị địa phương tổ chức. Trên phạm vi quốc tế, Liên hoan phim khoa học 2026 được tổ chức tại 23 quốc gia. Ban tổ chức nhận được 1.517 phim từ 101 quốc gia và chọn 96 phim từ 29 quốc gia vào chương trình chính thức. Sáu giải thưởng của liên hoan dự kiến được công bố vào tháng 1/2027.

Liên hoan phim khoa học: Từ hiểu biết khoa học đến hành động

Hai bộ phim cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của bằng chứng khoa học trong ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh giảm phát thải, con người còn cần bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái. Đồng thời, chính sách phù hợp và sự thay đổi trong sản xuất, tiêu dùng cũng đóng vai trò thiết yếu.

Thông qua các góc nhìn đa dạng, Liên hoan phim khoa học 2026 khuyến khích khán giả quan tâm hơn đến môi trường. Từ đó, mỗi người có thể hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa hoạt động của con người và tương lai hành tinh.