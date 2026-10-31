Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin đối đầu trong phim mới “Liar”

"Liar" mở đầu bằng vụ tố cáo gây chấn động

Tập đầu tiên của "Liar" phát sóng ngày 30/10, giới thiệu nhân vật Min Jun-ho do Yoo Yeon-seok thủ vai và Kang Ji-sun do Seo Hyun-jin đảm nhận.

Cả hai có buổi hẹn hò đầu tiên tưởng chừng hoàn hảo (Ảnh: MBC)

Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã khiến mối quan hệ giữa họ thay đổi hoàn toàn. Kang Ji-sun tố cáo Min Jun-ho về hành vi tấn công tình dục. Sau đó, Min Jun-ho bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Từ đây, câu chuyện chuyển sang cuộc đối đầu giữa hai nhân vật, khi mỗi người đưa ra lời kể hoàn toàn khác biệt về cùng một sự việc.

Điểm đáng chú ý là cả Min Jun-ho và Kang Ji-sun đều có những ký ức, cách nhìn nhận riêng (Ảnh: MBC)

Những lời khai đối lập khiến sự thật trở nên khó xác định, đồng thời đặt ra nghi vấn về những gì thực sự đã diễn ra trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Theo Nielsen Korea, tập mở màn của "Liar" đạt tỷ suất người xem 1,9%. Đây là kết quả trong lần đầu bộ phim ra mắt khán giả truyền hình, mở đầu hành trình phát sóng vào khung giờ tối thứ Sáu và thứ Bảy của MBC.

Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin tạo nút thắt khó đoán trong "Liar"

Bên cạnh tình tiết tố cáo gây tranh cãi, "Liar" còn tạo sự tò mò bằng cách xây dựng câu chuyện từ hai góc nhìn đối lập. Khán giả chưa thể xác định lời kể nào phản ánh đúng sự thật, cũng như động cơ đằng sau những gì hai nhân vật đang trình bày.

Tập đầu tiên khép lại bằng cảnh Min Jun-ho và Kang Ji-sun hôn nhau (Ảnh: MBC)

Chi tiết này tạo thêm một nút thắt cho mối quan hệ giữa hai người, đồng thời khiến những diễn biến trước đó càng trở nên khó lý giải. Liệu nụ hôn có liên quan thế nào đến sự việc dẫn đến vụ tố cáo hay còn một phần ký ức chưa được hé lộ?

Với sự kết hợp của Yoo Yeon-seok và Seo Hyun-jin, bộ phim tập trung khai thác sự khác biệt trong lời kể và nhận thức của hai nhân vật (Ảnh: MBC)

Thay vì đưa ra câu trả lời ngay từ đầu, tác phẩm từng bước mở rộng những nghi vấn, giữ lại khoảng trống để khán giả tự tìm kiếm manh mối.

Tập 2 của "Liar" dự kiến phát sóng lúc 21 giờ 50 ngày 31/10 trên đài MBC. Những diễn biến tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa Min Jun-ho và Kang Ji-sun, cũng như hé lộ thêm những tình tiết xoay quanh sự việc gây tranh cãi.

Nguồn tin: Dispatch