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Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (26/10) trên HTV7

Show sắp tới 00:01:22.80
THIÊN BÌNH

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 14, Thiều Quang bị thực khách hiểu lầm; Trưởng Công chúa thử lòng Thiều Quang và Lâm Yến...

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (26/10) trên HTV7- Ảnh 1.
Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (26/10) trên HTV7- Ảnh 2.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Hai (26/10) trên HTV7

"Yến ngộ Vĩnh An" kể về gia đình họ Thẩm bất ngờ xuyên không đến thành Vĩnh An, nơi họ phải thích nghi với cuộc sống thời cổ đại và tìm cách mưu sinh bằng nghề kinh doanh ẩm thực. Tại đây, Thẩm Thiều Quang gặp Lâm Yến, vị quan trẻ của phủ Kinh Triệu, từ đó mở ra câu chuyện tình yêu xen lẫn những hành trình khám phá cuộc sống nơi cổ thành.

"Yến ngộ Vĩnh An" có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ, Lý Quân Nhuệ, Xướng Long, Phùng Gia Di, Tùy Tuấn Ba cùng nhiều diễn viên khác.

"Yến ngộ Vĩnh An" - 21g thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Danh sách tập

Kế hoạch CM12 - 19g30 Chủ nhật (25/10) trên HTV7

Kế hoạch CM12 - 19g30 Chủ nhật (25/10) trên HTV7

Show sắp tới 11:00 25/10/2026

Tập 16 bộ phim "Kế hoạch CM12" sẽ được phát sóng lúc 19g30 hôm nay (25/10) trên kênh HTV7.

Kế hoạch CM12 - 19g30 thứ Bảy (24/10) trên HTV7

Kế hoạch CM12 - 19g30 thứ Bảy (24/10) trên HTV7

Show sắp tới 11:00 24/10/2026

Tập 15 bộ phim "Kế hoạch CM12" sẽ được phát sóng lúc 19g30 hôm nay (24/10) trên kênh HTV7.

Gia Huy nắm quyền, "lật bài" với em trai | Mặt nạ hoàng kim

Gia Huy nắm quyền, "lật bài" với em trai | Mặt nạ hoàng kim

Phim nổi bật 08:00 24/10/2026

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AI thay đổi từ nghệ thuật đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học

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Với lứa tuổi 17+, Liên hoan phim khoa học 2026 giới thiệu nhiều tác phẩm khám phá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Từ y tế, nghệ thuật đến chiến tranh, công nghệ mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi"

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi"

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"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến nai hiền lành thành quái vật

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến nai hiền lành thành quái vật

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"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến chú nai quen thuộc thành quái vật săn người. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23/10, mở đường cho vũ trụ kinh dị The Twisted Childhood Universe (TCU) đến với khán giả trong nước.

Gia Phúc đẩy vợ ra xa | Mặt nạ hoàng kim

Gia Phúc đẩy vợ ra xa | Mặt nạ hoàng kim

Phim nổi bật 08:00 23/10/2026

Gia Phúc trong "Mặt nạ hoàng kim" càng tự ti khi bị Gia Huy chơi xỏ ở công ty. Vì buồn bực, anh đã vô tình đẩy Phương Hồng ra xa.

Thân phận thực sự của Phương Hồng | Mặt nạ hoàng kim

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Phim nổi bật 08:00 22/10/2026

"Mặt nạ hoàng kim" mở ra bước ngoặt mới khi Phương Hồng bắt đầu tìm lại những ký ức đã mất.

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (21/10) trên HTV7

Yến ngộ Vĩnh An - 21g thứ Tư (21/10) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 21/10/2026

Trong "Yến ngộ Vĩnh An" tập 13, anh trai của Thiều Quang "khốn khổ" vì được các quý nữ săn đón.

Gia Phúc bị anh trai đẩy vào sóng gió | Mặt nạ hoàng kim

Gia Phúc bị anh trai đẩy vào sóng gió | Mặt nạ hoàng kim

Phim nổi bật 08:00 21/10/2026

Trong "Mặt nạ hoàng kim", Gia Huy liên tiếp dựng chuyện hòng gây bất lợi cho Gia Phúc và Phương Hồng.

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