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Gia Phúc đẩy vợ ra xa | Mặt nạ hoàng kim

THIÊN BÌNH
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Gia Phúc trong "Mặt nạ hoàng kim" càng tự ti khi bị Gia Huy chơi xỏ ở công ty. Vì buồn bực, anh đã vô tình đẩy Phương Hồng ra xa.

Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 1.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 2.

Vợ chồng Gia Phúc tranh cãi vì cho rằng đối phương không tin tưởng mình

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Trong những tập mới nhất, tình cảm của vợ chồng Gia Phúc (Trung Huy) chịu nhiều thử thách.

Mặt nạ hoàng kim: Gia Phúc bị vây bủa

Hai anh em đối đầu tại công ty, Gia Huy tạm thời thắng thế

Gia Phúc liên tiếp gặp bất lợi trong công việc. Việc anh bảo vệ vợ trước hành vi sàm sỡ của đối tác trở thành cái cớ để Gia Huy (Đoàn Minh Tài) và các cổ đông chỉ trích. 

Họ cho rằng anh cư xử chưa đúng mực, làm việc theo cảm tính. Không dừng lại ở đó, một đoạn clip nghi vấn Gia Phúc liên quan đến nhóm bạn bị bắt vì chất cấm bị phát tán rộng rãi. Vì vậy, anh phải đối mặt với làn sóng dư luận tiêu cực.

Gia Phúc vì thất bại và sự tự ti của bản thân mà tranh cãi với vợ

Nhân danh lợi ích chung của công ty, các cổ đông quyết định đóng băng quyền lực của Gia Phúc. Đồng thời, họ yêu cầu anh rút khỏi những dự án lớn. 

Trước sức ép bủa vây, Gia Phúc cảm thấy bất lực. Thế nhưng, điều khiến anh thêm bức bối là thái độ lạnh nhạt của vợ. Anh không hề biết, Phương Hồng (Ngô Phương Anh) cũng đang rối bời vì tình cảm của mình.

Trong lúc mất bình tĩnh, Gia Phúc nói những lời cay nghiệt với Phương Hồng. Anh cho rằng cô chỉ coi trọng vị thế chủ tịch tập đoàn của mình. Ngược lại, Phương Hồng tổn thương vì chồng không tin tưởng mình. 

Sự xuất hiện của Hoàng Quân để bảo vệ cô càng khiến mâu thuẫn leo thang. Gia Phúc thậm chí bảo Hoàng Quân hãy đưa Phương Hồng đi, bởi anh cho rằng họ mới xứng đáng ở bên nhau.

Mặt nạ hoàng Kim: Khi Gia Phúc biết vợ luôn tin tưởng mình

Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 3.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 4.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 5.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 6.

Việc bị đánh ngất trở thành bước ngoặt giúp Phương Hồng dần lấy lại ký ức

Mãi sau đó, Gia Phúc mới biết sự thật từ trợ lý. Phương Hồng là người duy nhất tin tưởng anh. Cô đã tìm kiếm camera quanh khu vực khách sạn để thu thập bằng chứng, nhằm chứng minh sự trong sạch của chồng. Tuy nhiên, khi bằng chứng được tìm thấy, những lời đồn đã lan xa. Danh tiếng của Gia Phúc cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Nhận ra sự hy sinh của vợ, Gia Phúc vô cùng hối hận. Dẫu vậy, anh vẫn không biết bắt đầu lời xin lỗi từ đâu. Mọi chuyện chỉ có chuyển biến khi Phương Hồng ngất xỉu sau lúc bị Khánh Linh (Chu Anh) tát. Gia Phúc tận tình chăm sóc vợ. Anh vừa muốn gần gũi vợ, vừa muốn tránh mặt vì sợ bị ghét bỏ.

Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 7.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 8.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 9.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 10.
Gia Phúc đẩy vợ cho tình địch | Mặt nạ hoàng kim - Ảnh 11.

Sau biến cố vợ ngất xỉu, Gia Phúc như "ngồi trên đống lửa", anh mau chóng làm lành với vợ

May mắn thay, Phương Hồng chủ động trêu chọc chồng. Nhận thấy thái độ của vợ đã dịu lại, Gia Phúc tranh thủ xin lỗi. Sau đó, cả hai cùng nói ra những lời yêu thương chân thành. Cuộc hôn nhân tưởng chừng rạn nứt vì hiểu lầm nay có cơ hội hàn gắn.

Tuy nhiên, Phương Hồng sau khi tỉnh lại đã nhớ lại những mảnh ký ức lộn xộn. Cô tiết lộ bản thân có nghi vấn và sẽ chia sẻ với chồng khi tìm được câu trả lời. Liệu sự tin tưởng vừa được khôi phục có giúp vợ chồng Gia Phúc cùng vượt qua những sóng gió phía trước?

Mặt nạ hoàng kim - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

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