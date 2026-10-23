"Bambi: Lãnh địa săn mồi" biến nai hiền lành thành quái vật

Poster phim "Bambi: Lãnh địa săn mồi"

Bambi: Lãnh địa săn mồi đảo ngược vai trò con mồi

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" (Bambi: The reckoning) lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Bambi, cuộc sống trong rừng" (1923) của nhà văn Felix Salten. Nhân vật này trở nên nổi tiếng hơn qua phim hoạt hình "Bambi" do Disney phát hành năm 1942. Tuy nhiên, trong phiên bản kinh dị mới, chú nai hiền lành hóa thành sinh vật đột biến khổng lồ. Bambi sở hữu cặp gạc đáng sợ cùng bản năng săn mồi hung bạo.

Phim theo chân Xana (Roxanne McKee thủ vai) và con trai Benji (Tom Mulheron). Sau một vụ tai nạn xe, hai mẹ con mắc kẹt trong khu rừng hẻo lánh. Từ đó, họ trở thành mục tiêu của Bambi và phải tìm cách sống sót trước cuộc săn đuổi.

Đáng chú ý, tác phẩm đảo ngược mối quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi. Bên cạnh yếu tố kinh dị sinh tồn, phim khai thác nỗi đau mất mát và bản năng bảo vệ gia đình. Qua đó, bi kịch của Bambi tạo nên sự đối chiếu với hành trình người mẹ tìm cách cứu con.

Bambi: Lãnh địa săn mồi mở rộng vũ trụ kinh dị TCU

Phim được phát triển bởi nhà làm phim Rhys Frake-Waterfield cùng hãng Jagged Edge Productions, The Twisted Childhood Universe (TCU). Họ biến những nhân vật văn học và cổ tích quen thuộc thành hình tượng kinh dị.

Vũ trụ điện ảnh kinh dị The Twisted Childhood Universe

Thương hiệu thu hút sự chú ý với "Gấu Pooh: Máu và mật ong" (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey, 2023). Gấu Pooh và Piglet thành kẻ sát nhân, đối lập với hình ảnh đáng yêu gắn liền với tuổi thơ. Sau đó, TCU tiếp tục mở rộng với "Gấu Pooh: Máu và mật ong 2" (2024) và "Ác mộng ở Neverland của Peter Pan" (Peter Pan's Neverland Nightmare, 2025).

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" tiếp tục khai thác mặt tối của những biểu tượng tuổi thơ

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" ra mắt quốc tế năm 2025. Phim tiếp tục khai thác mặt tối của những biểu tượng tuổi thơ. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào kẻ sát nhân, phim tập trung yếu tố quái vật và sinh tồn.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất đã công bố kế hoạch thực hiện "Vũ trụ Pooh: Quái vật hội tụ" ("Poohniverse: Monsters Assemble"). Dự án hướng đến việc quy tụ nhiều nhân vật kinh dị trong cùng một câu chuyện.

Đạo diễn Dan Allen

Đạo diễn Dan Allen tiết lộ điểm nhấn của Bambi

Đạo diễn Dan Allen muốn giữ lại những yếu tố bi thương của nguyên tác. Trong đó, nỗi đau mất mẹ và sự cô độc góp phần xây dựng động cơ của Bambi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí SFX, Dan Allen nhận định các phiên bản kinh dị có thể gần với một số khía cạnh đen tối của truyện gốc hơn những bản chuyển thể dành cho khán giả nhỏ tuổi.

Để tăng cảm giác hồi hộp, đạo diễn tham khảo cách kể chuyện trong "Công viên kỷ Jura" ("Jurassic Park"). Đồng thời, đây cũng là dự án đầu tiên ông thực hiện với sinh vật được tạo dựng hoàn toàn bằng công nghệ CGI.

Đảm nhận vai Xana là Roxanne McKee, nữ diễn viên người Anh từng vào vai Doreah trong loạt phim "Trò chơi vương quyền" (Game of Thrones). Trong phim, cô đóng cặp với Tom Mulheron, người thủ vai Benji. Cả hai cùng trải qua cuộc chiến sinh tồn giữa rừng sâu.

"Bambi: Lãnh địa săn mồi" dự kiến khởi chiếu tại rạp Việt Nam từ ngày 23/10/2026.