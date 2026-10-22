Thân phận thực sự của Phương Hồng | Mặt nạ hoàng kim

"Phương Lam" nghi ngờ thân thế của mình, Hoàng Quân giúp đỡ cô tìm ra sự thật

"Mặt nạ hoàng kim" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.

Trong những diễn biến mới nhất, Phương Hồng (Ngô Phương Anh) bắt đầu nghi ngờ thân phận của chính mình. Trong khi đó, Hoàng Quân (Minh Giang) vẫn đồng hành và giúp cô đối diện với sự thật.

Mặt nạ hoàng kim: Hoàng Quân giúp Phương Hồng nhận ra tình cảm

Vì giận Gia Phúc (Trung Huy), Phương Hồng tìm đến Hoàng Quân để trút bầu tâm sự. Cô liên tục trách móc chồng và mong Hoàng Quân đứng về phía mình. Thế nhưng, khi Hoàng Quân hùa theo chỉ trích Gia Phúc, Phương Hồng lại không vui.

Phản ứng trái ngược ấy khiến Hoàng Quân nhận ra một điều. Phương Hồng yêu Gia Phúc sâu đậm hơn cô tưởng. Dù thường than phiền chồng lạnh lùng, cô vẫn vô thức bảo vệ anh trước những lời chê trách. Vì vậy, Hoàng Quân cho rằng cô sẽ tìm được cách khiến trái tim Gia Phúc tan chảy.

Hoàng Quân đã liên hệ với Phương Lam thật từ trước đó

Đáng chú ý, Hoàng Quân dường như đã biết thân thế của Phương Hồng. Sau khi cô rời đi, anh lập tức gọi điện cho Phương Lam. Anh nói cô phải sẵn sàng đối diện với sự thật, thay vì tiếp tục trốn tránh.

Mặt nạ hoàng kim: Những ký ức lạ khiến Phương Hồng hoang mang

Ở một diễn biến khác, Khánh Linh (Chu Anh) tiếp tục xuất hiện trước mặt Phương Hồng. Khi hai người tranh cãi, Phương Hồng bị Khánh Linh tát ngã và ngất xỉu. Cô được Gia Phúc đưa về nhà. Trong cơn mê, cô nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt mình.

Hình ảnh ấy khiến Phương Hồng thêm bất an. Vốn tin tưởng Hoàng Quân, cô đã kể lại mọi chuyện với anh. Cô không biết những ký ức kia thuộc về ai. Hơn nữa, chúng dường như không phải ký ức của Phương Lam. Vì thế, Phương Hồng lo sợ mình đang sống dưới thân phận của một người khác.

Trước những nghi vấn ngày càng lớn, Hoàng Quân gợi ý cô tìm đến bác sĩ thôi miên. Phương Hồng quyết định thử tìm hiểu quá khứ của mình thông qua phương pháp này.

Mặt nạ hoàng kim hé lộ quá khứ của Phương Hồng

Hoàng Quân đã gợi ý Phương Hồng thôi miên để tìm lại ký ức của mình

Qua những ký ức được khơi lại, Phương Hồng nhìn thấy hình ảnh người mẹ nuôi nghèo khó nhưng hết lòng yêu thương mình. Cô thấy một Phương Hồng lạc quan, tự kiếm tiền để trang trải việc học đại học. Cô thấy một Phương Hồng làm nhân viên kinh doanh bình thường và cố gắng sống bằng sức lao động của mình.

Tuy nhiên, biến cố ập đến khi mẹ nuôi phải nhập viện với chi phí điều trị cao. Trước áp lực tài chính, Phương Hồng quyết định nghe theo lời rủ rê của đồng nghiệp để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đây có thể là một mắt xích quan trọng trong quá khứ mà cô chưa thể đối diện.

Phương Hồng bàng hoàng phát hiện ra, cô không phải là Phương Lam

Đặc biệt, Phương Hồng cũng nhớ lại cảnh Phương Lam bị một người mặc đồ đen tấn công từ phía sau. Cô lập tức lao ra bảo vệ Phương Lam. Sau đó, cả hai cùng bỏ chạy nhưng gặp tai nạn trên đường.

Những mảnh ký ức dần hé mở, song nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Phương Hồng và Phương Lam thực sự có mối liên hệ gì? Phương Hồng sẽ ra sao khi tìm ra thân phận thật của mình?

Mặt nạ hoàng kim - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.