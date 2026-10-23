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Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi"

THIÊN BÌNH
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"Sứ mệnh vẫy gọi" khai thác cuộc sống của những người lính Singapore giữa nhiệm vụ, tình bạn và tình yêu. Năm nhân vật do Trần Đồng Giang, Trần La Mật Âu, Phương Triển Phát, Thái Kỳ Huệ và Trần Phụng Linh thể hiện tạo nên những câu chuyện nhiều màu sắc.

"Sứ mệnh vẫy gọi" (When Duty Calls) đang phát sóng lúc 16g45 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên HTV7. Phim xoay quanh những quân nhân phải cân bằng giữa trách nhiệm và cuộc sống riêng. Qua những mâu thuẫn, họ dần thấu hiểu nhau và trưởng thành hơn.

Sứ mệnh vẫy gọi: Tình bạn nhiều thử thách

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi" - Ảnh 1.

Lục Tuấn Quang – người kết nối bạn bè

Lục Tuấn Quang (Trần Đồng Giang, tức Desmond Tan thủ vai) là nhân vật trung tâm. Anh kết nối hai người bạn trái tính Hứa Long Bân và Trần Kim Bảo. Anh dành tình cảm cho Thẩm Nghi Huyên, nữ sĩ quan mang nỗi đau tình cảm trong quá khứ.

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi" - Ảnh 2.

Hứa Long Bân – người lính trọng trách nhiệm

Hứa Long Bân do Trần La Mật Âu (Romeo Tan) thủ vai, là một sĩ quan quân dự bị nghiêm túc. Trong buổi diễn tập, anh cứu mạng Trần Kim Bảo nhưng lại bị trách vì chiếc xe của Kim Bảo bị hỏng. Từ đó, cả hai liên tục bất đồng. Tuy nhiên, những trải nghiệm chung dần giúp họ hiểu nhau hơn.

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi" - Ảnh 3.

Trần Kim Bảo – chàng trai học cách trưởng thành

Trần Kim Bảo (Phương Triển Phát, tức Pierre Png) có tính cách đối lập với Long Bân. Sau sự cố diễn tập, anh vẫn khó bỏ qua mâu thuẫn với người đã cứu mình. Dù vậy, quá trình đồng hành trong quân ngũ giúp Kim Bảo dần thay đổi. Nhân vật mang đến những tình huống hài hước, đồng thời làm nổi bật giá trị của tình bạn và tinh thần đồng đội.

Sứ mệnh vẫy gọi: Những câu chuyện tình cảm

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi" - Ảnh 4.

Thẩm Nghi Huyên – nữ sĩ quan mang nỗi đau quá khứ

Thẩm Nghi Huyên do Thái Kỳ Huệ (Paige Chua) thể hiện. Cô là nữ sĩ quan hải quân vẫn day dứt trước sự ra đi của người yêu. Nỗi đau ấy ảnh hưởng đến cách cô đón nhận tình cảm mới, dù Lục Tuấn Quang luôn quan tâm và chân thành với cô.

Những mảnh ghép tạo nên sức hút của "Sứ mệnh vẫy gọi" - Ảnh 5.

Bạch Tĩnh Vũ – người bạn luôn đồng hành

Bạch Tĩnh Vũ (Trần Phụng Linh, tức Felicia Chin) là bạn từ thuở nhỏ của Tuấn Quang. Cô luôn ở bên, hỗ trợ anh khi khó khăn. Tuy nhiên, tình cảm dành cho Tuấn Quang khiến mối quan hệ giữa cô và Nghi Huyên trở nên phức tạp. Qua nhân vật này, phim khai thác ranh giới giữa tình bạn lâu năm và tình yêu.

Sứ mệnh vẫy gọi kết nối câu chuyện quân ngũ với đời thường

"Sứ mệnh vẫy gọi" - 16g45 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên HTV7

Thông qua năm nhân vật, "Sứ mệnh vẫy gọi" không chỉ kể chuyện thực hiện nhiệm vụ mà còn khai thác những lựa chọn trong tình bạn và tình yêu. Những mâu thuẫn, khác biệt dần trở thành cơ hội để họ trưởng thành. Qua đó, phim nhấn mạnh tinh thần đồng đội và giá trị của những mối quan hệ trong cuộc sống.

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