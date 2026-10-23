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AI thay đổi từ nghệ thuật đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học

THIÊN BÌNH
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Với lứa tuổi 17+, Liên hoan phim khoa học 2026 giới thiệu nhiều tác phẩm khám phá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Từ y tế, nghệ thuật đến chiến tranh, công nghệ mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Giới thiệu "Liên hoan phim khoa học" 2026 tại Việt Nam (Video: SFF Việt Nam)

Liên hoan phim khoa học 2026: Khám phá ứng dụng của AI

Liên hoan phim khoa học 2026 mang đến góc nhìn về AI qua ba bộ phim. Mỗi tác phẩm khai thác một lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến an ninh toàn cầu.

AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 1.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 2.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 3.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 4.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 5.

Một số hình ảnh trong phim "Phương pháp chữa bệnh thông minh" (Ảnh: Goethe)

"Phương pháp chữa bệnh thông minh" (phim Italia "The smart cure", 2025) giới thiệu cách AI hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu y tế. Công nghệ này giúp xử lý hình ảnh nhanh hơn, hỗ trợ đọc phim X-quang và nhũ ảnh. 

Ngoài ra, AI còn góp phần xây dựng mô hình 3D phục vụ phẫu thuật và mô phỏng phương án điều trị. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế bác sĩ trong các quyết định chuyên môn.

AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 6.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 7.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 8.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 9.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 10.

Một số hình ảnh trong phim "AI và thế giới nghệ thuật" (Ảnh: Goethe)

Trong khi đó, "AI và thế giới nghệ thuật" (phim Pháp "AI and the art world", 2025) khám phá khả năng ứng dụng thuật toán trong thẩm định tranh. AI có thể phân tích nét cọ, màu sắc và bố cục để hỗ trợ xác thực tác phẩm. Tuy nhiên, công nghệ cũng đặt ra lo ngại về tranh giả, quyền tác giả và vai trò của chuyên gia.

AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 11.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 12.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 13.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 14.
AI thay đổi từ y tế đến chiến tranh | Liên hoan phim khoa học - Ảnh 15.

Một số hình ảnh trong phim "Chiến tranh chớp nhoáng: Vũ khí tự hành, AI và tương lai của xung đột vũ trang" (Ảnh: Goethe)

Ở lĩnh vực an ninh, liên hoan phim năm nay có "Chiến tranh chớp nhoáng: Vũ khí tự hành, AI và tương lai của xung đột vũ trang" (phim Áo "Flash Wars: Autonomous weapons, AI & the future of armed conflict", 2023). 

Bộ phim này đề cập đến cuộc chạy đua vũ trang ứng dụng AI. Phim phân tích sự phát triển của máy bay không người lái, hệ thống giám sát bằng thuật toán và vũ khí mạng. Qua đó, tác phẩm cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang khi máy móc tham gia ngày càng sâu vào quá trình ra quyết định.

Liên hoan phim khoa học 2026

Liên hoan phim khoa học 2026 là lần tổ chức thứ 16 tại Việt Nam, với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo". Sự kiện diễn ra từ ngày 1/10 đến 20/12/2026, do Viện Goethe tại Việt Nam phối hợp với các đối tác giáo dục, trường học và đơn vị địa phương tổ chức.

Trên phạm vi quốc tế, Liên hoan phim khoa học 2026 được tổ chức tại 23 quốc gia. Ban tổ chức nhận được 1.517 phim từ 101 quốc gia và chọn 96 phim từ 29 quốc gia vào chương trình chính thức. Sáu giải thưởng của liên hoan dự kiến được công bố vào tháng 1/2027.

Liên hoan phim khoa học 2026: AI và trách nhiệm của con người

Dù khai thác ba lĩnh vực khác nhau, các bộ phim cùng đặt ra câu hỏi về giới hạn của công nghệ. AI có thể hỗ trợ con người xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ vẫn cần trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và những nguyên tắc đạo đức rõ ràng.

Thông qua các câu chuyện khoa học, Liên hoan phim khoa học 2026 khuyến khích khán giả tìm hiểu về AI. Đồng thời, các tác phẩm gợi mở suy ngẫm về cách con người sử dụng công nghệ trong tương lai.

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