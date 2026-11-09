CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

THANH TÂM, KHÁNH TOÀN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại liên ấp 22, 25, 26, 27, 28, xã Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và an sinh xã hội thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Ban Công tác Mặt trận liên ấp 22, 25, 26, 27, 28, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trong không khí vui tươi, ấm áp. Đây là dịp để người dân cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh 1.

Không khí vui tươi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Vĩnh Lộc

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức như nhảy sạp, hội thi trang trí giỏ trái cây, vẽ tranh, gian hàng OCOP và bữa cơm đại đoàn kết. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, đồng thời góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa tại ngày hội

Trong không khí dân chủ, người dân cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề thiết thực tại địa phương, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy, nâng cấp hẻm và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh 3.

Các hoạt động trải nghiệm tạo không gian gắn kết cộng đồng

Dịp này, Ban tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2027, đăng ký các công trình thiết thực tại 5 ấp và vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo". Đồng thời, biểu dương 12 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 gương "Người tốt – Việc tốt"; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cùng các phần quà an sinh xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh 4.

Trao học bổng và quà an sinh xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân xã Vĩnh Lộc. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

Xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 - Ảnh 5.

Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân


Tin liên quan

Phường Tân Bình lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

Phường Tân Bình lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Tân Bình là dịp ghi nhận những kết quả trong công tác chăm lo đời sống người dân, đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu tại khu dân cư.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11

(HTV) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Talkshow 13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Show nổi bật 14:04 08/11/2026

(HTV) - Giữa khung cảnh bình minh trên đảo Trường Sa, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ bắt đầu ngày mới bằng hoạt động rèn luyện thể lực. Tiếp đó, hội thao chạy tiếp sức vũ trang mang đến những màn tranh tài sôi nổi, trong đó Châu Bùi, Quốc Trường gây chú ý với màn thể hiện sức mạnh.

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Show nổi bật 23:00 08/11/2026

(HTV) - Thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, nhiều khán giả đã lựa chọn đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp thưởng thức “Thay lời muốn nói” tháng 11. Với chủ đề "Màu thời gian", đêm nhạc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian biểu diễn, cảm nhận âm nhạc và những cung bậc cảm xúc một cách chân thực, gần gũi hơn.

Xem thêm