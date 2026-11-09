Ban Công tác Mặt trận liên ấp 22, 25, 26, 27, 28, xã Vĩnh Lộc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trong không khí vui tươi, ấm áp. Đây là dịp để người dân cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Không khí vui tươi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Vĩnh Lộc

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trồng cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm được tổ chức như nhảy sạp, hội thi trang trí giỏ trái cây, vẽ tranh, gian hàng OCOP và bữa cơm đại đoàn kết. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, đồng thời góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân tham gia các hoạt động giao lưu, văn hóa tại ngày hội

Trong không khí dân chủ, người dân cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề thiết thực tại địa phương, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy, nâng cấp hẻm và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động trải nghiệm tạo không gian gắn kết cộng đồng

Dịp này, Ban tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2027, đăng ký các công trình thiết thực tại 5 ấp và vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo". Đồng thời, biểu dương 12 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 8 gương "Người tốt – Việc tốt"; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cùng các phần quà an sinh xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao học bổng và quà an sinh xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân xã Vĩnh Lộc. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân



