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Xã hội

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11

TRẦN HÙNG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình do UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức, Tập đoàn Công nghệ Sinh học 168 đã trao tặng 50 thiết bị chăm sóc sức khỏe cho các trường học, đơn vị công an, quân đội và cơ quan công lập trên địa bàn.

Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao các thiết bị chăm sóc sức khỏe mang thương hiệu Việt.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11- Ảnh 1.
Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11- Ảnh 2.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ Sinh học 168 cùng đại diện phường Diên Hồng và các đơn vị thụ hưởng bên bàn trưng bày thiết bị chăm sóc sức khỏe tài trợ

Ông Nguyễn Đôn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ Sinh học 168, chia sẻ những thiết bị được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm và sự sẻ chia, với mong muốn người Việt được thụ hưởng thành quả từ trí tuệ và sản phẩm Việt.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11- Ảnh 3.

Ban tổ chức chương trình trao hoa và thư cảm ơn cho các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng phường Diên Hồng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tổng trị giá gói tài trợ hơn 1 tỷ đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chiến sĩ lực lượng vũ trang. Hoạt động cũng lan tỏa tinh thần đồng hành cùng cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của chất lượng, an toàn và hiệu quả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

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