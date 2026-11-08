Phường Tân Bình lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

Ngày hội Đại đoàn kết gắn kết cộng đồng dân cư

Người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu phố 3, 13 và 14 phường Tân Bình

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Liên khu phố 3, 13 và 14 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Kết nối nghĩa tình”. Ngày hội không chỉ tạo không gian giao lưu, gắn kết người dân mà còn là dịp nhìn lại những kết quả trong xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần tương trợ tại khu dân cư.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận tại các khu phố đã phối hợp với đảng viên và các mạnh thường quân triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân. Đặc biệt, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn và trẻ em được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, sự đồng lòng và tham gia của người dân đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực tại các khu dân cư. Các hoạt động vận động, hỗ trợ không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn củng cố sự gắn bó giữa chính quyền, Mặt trận và người dân địa phương.

Trao quà, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu

Trao quà, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các trường hợp cần hỗ trợ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong khu dân cư.

Cùng với hoạt động an sinh xã hội, Ban tổ chức còn biểu dương các gương “Người tốt – việc tốt” và gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những cá nhân, gia đình có đóng góp tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình đoàn kết và phát huy trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phường Tân Bình tiếp tục khuyến khích người dân phát huy tinh thần chủ động, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Việc kết hợp giữa chăm lo an sinh, gìn giữ bản sắc và biểu dương những điển hình tích cực góp phần củng cố sức mạnh đoàn kết ngay từ cơ sở.