Toàn cảnh lượt trận thứ 8 U17 World Cup 2026

Lượt trận áp chót của vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra tại khu liên hợp Aspire Zone, Doha với bầu không khí căng thẳng khi cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội bước vào giai đoạn bản lề. Tám cặp đấu thuộc các bảng E, F, G và H không chỉ phân định thứ hạng mà còn thử thách bản lĩnh của các đại diện trẻ trước khi bước vào loạt trận hạ màn vòng bảng.

Ở bảng G, tâm điểm chú ý đổ dồn về màn so tài giữa U17 Việt Nam và Mali. Sau những màn trình diễn đáng ghi nhận trước các đối thủ mạnh như Bỉ và New Zealand, đội bóng trẻ áo đỏ đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tinh thần thi đấu lẫn cách tiếp cận trận đấu. Dù vậy, Mali là thử thách cực đại khi sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và sự gắn kết đáng gờm, đặt mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu bảng.

Cùng ở bảng G, New Zealand và Bỉ bước vào trận đấu mang tính bước ngoặt. New Zealand dù để lọt lưới 3 bàn ở mỗi trận đã qua nhưng vẫn gây ấn tượng nhờ sự tự tin và chất lượng chơi bóng khi chạm trán Việt Nam. Trong khi đó, Bỉ sau thất bại sít sao trước Mali cần một chiến thắng để tự mở rộng cánh cửa đi tiếp.

Những điểm nóng ở các bảng đấu còn lại của FIFA U17 World Cup 2026

Tại bảng E, cuộc đối đầu giữa Italy và Uzbekistan hứa hẹn giàu tính cạnh tranh ở nhóm đầu. Ở cặp đấu còn lại, Jamaica đang đứng trước nguy cơ sớm dừng bước sau hai trận thua đậm kể từ lần trở lại giải đấu đầu tiên sau năm 2011 nên buộc phải thắng Bờ Biển Ngà để nuôi hy vọng mong manh, trong khi đại diện Tây Phi chỉ cần kết quả tương đương Uzbekistan để sớm định đoạt vé knock-out.

Bước sang bảng F, Senegal chạm trán Tajikistan, còn Croatia gặp Cuba. Tiền đạo Jona Benkotic vừa lập hat-trick cho Croatia ở lượt trước sẽ tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn giúp đội bóng châu Âu cạnh tranh ngôi đầu bảng, đối lập với Cuba đã chính thức bị loại nhưng vẫn muốn khép lại hành trình bằng một màn chia tay đẹp.

U17 Senegal hướng tới kết quả thuận lợi trong màn chạm trán U17 Tajikistan tại lượt trận thứ 8 vòng bảng (Ảnh: FIFA)

Ở bảng H, Morocco và Tây Ban Nha bước vào trận chung kết tranh ngôi đầu bảng sau khi cả hai đều cho thấy sức mạnh đáng kể. Song song đó, Trung Quốc vừa gượng dậy sau thất bại 0-5 trước Tây Ban Nha bằng trận hòa tiếc nuối trước Morocco do bàn thua muộn sẽ đối mặt Fiji, đội bóng khát khao tìm lại sự tự tin sau trận đấu khó khăn trước đó.

Nguồn tin: FIFA