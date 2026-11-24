Theo bảng tổng sắp huy chương cập nhật lúc 21 giờ ngày 24/11, đoàn TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị trí dẫn đầu với tổng cộng 179 huy chương, gồm 66 HCV, 46 HCB và 67 HCĐ.

Đứng thứ hai là đoàn Hà Nội với 140 huy chương, trong đó có 53 HCV, 38 HCB và 49 HCĐ. Khoảng cách giữa hai đoàn hiện là 13 HCV.

Xếp thứ ba là đoàn Quân đội với 31 HCV, 26 HCB và 43 HCĐ, đạt tổng cộng 100 huy chương. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ tư với 28 HCV, 17 HCB và 31 HCĐ, tương ứng 76 huy chương.

Theo sau đó, Hải Phòng đứng thứ năm với 20 HCV, 12 HCB và 15 HCĐ. Cần Thơ xếp thứ sáu với 19 HCV, 10 HCB và 21 HCĐ. Đà Nẵng đứng thứ tám với 10 HCV, 18 HCB và 27 HCĐ, trong khi Quảng Ninh và An Giang lần lượt xếp thứ chín và thứ mười, cùng sở hữu 9 HCV.

Nhóm giữa bảng ghi nhận sự góp mặt của Đồng Nai, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Ninh Bình và Thanh Hóa. Trong đó, Đồng Nai có 8 HCV; Vĩnh Long và Thái Nguyên cùng sở hữu 7 HCV; Ninh Bình giành 6 HCV, còn Thanh Hóa có 5 HCV.

Với 66 HCV và tổng cộng 179 huy chương, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tạo khoảng cách với các đoàn bám đuổi. Cuộc cạnh tranh thứ hạng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vẫn tiếp tục khi các đoàn hướng đến những nội dung thi đấu tiếp theo.