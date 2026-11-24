Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 16 người thương vong, trong đó 6 người tử vong và 10 người đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 24/11, vụ nổ khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương

Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 2 người tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và 4 người tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các bệnh viện được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tập trung cấp cứu, điều trị nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, cứu chữa người bị thương và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực công trình bị sập đổ sau vụ nổ

UBND TP. Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức di dời, xây dựng phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan công an nhận định vụ nổ nghi do khí gas, khiến một phần công trình phía sau nhà tập thể E4 trên phố Nguyễn Văn Tuyết bị sập đổ.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Những nguyên nhân gây cháy, nổ khí gas và các khuyến cáo sử dụng gas an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc tiếng xì, người dân cần cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Tuyệt đối không bật, tắt thiết bị điện, sử dụng điện thoại hoặc các vật dụng có thể phát sinh tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ.







