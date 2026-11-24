Ngày Văn hóa Việt Nam ghi dấu với màn trình diễn ánh sáng

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 lần đầu được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tại TP. Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Các hoạt động kết hợp công nghệ hiện đại với những giá trị truyền thống của dân tộc.

Màn trình diễn 3D mapping tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Điểm nhấn là màn trình diễn 3D mapping “The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận”. Ánh sáng và hình ảnh được trình chiếu lên mặt tiền trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh, tạo nên sân khấu kể chuyện bằng công nghệ. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, chương trình mở ra bức tranh văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, những hình ảnh trình chiếu thể hiện khát vọng hội nhập và phát triển của đô thị hiện đại.

Không gian trình diễn thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều gia đình có mặt từ sớm để cùng thưởng thức chương trình, tạo nên bầu không khí sôi động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khi đó, du khách quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô ngày hội, ấn tượng với chiều dài lịch sử và nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Những hoạt động này cũng mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của Thành phố.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng

Bên cạnh màn trình diễn ánh sáng, Ngày Văn hóa Việt Nam còn mang đến nhiều hoạt động nghệ thuật tại sân khấu cộng đồng. Công chúng có dịp thưởng thức cải lương, hát bội, đờn ca tài tử và các tiết mục ca múa nhạc truyền thống.

Hoạt động giao lưu văn hóa thu hút người dân và du khách

Không chỉ mang giá trị biểu diễn, các tiết mục còn truyền tải những câu chuyện lịch sử và nét đẹp văn hóa dân tộc. Qua đó, các nghệ sĩ góp phần khơi gợi sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với những loại hình nghệ thuật được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đối với các nghệ sĩ, chương trình là cơ hội đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng. Thông qua những trích đoạn biểu diễn, khán giả có thêm góc nhìn về đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật. Qua đó, các giá trị văn hóa được tiếp tục giới thiệu đến nhiều thế hệ.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Giữa không khí sôi động trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, những giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện và đến gần hơn với công chúng. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản dân tộc mà còn mở ra cơ hội để các thế hệ cùng tìm hiểu, gìn giữ và tiếp nối những nét đẹp văn hóa trong đời sống hôm nay.



