Đây là lần đầu tiên chuỗi công trình ngăn triều được kích hoạt đồng bộ trên phạm vi toàn dự án nhằm kiểm chứng năng lực chặn dòng triều cường dâng cao vào vùng lõi đô thị, hướng tới mục tiêu bảo vệ diện tích khoảng 570km² với đời sống của hơn 6,5 triệu người dân Thành phố.





Được triển khai trên cơ sở Quy hoạch 752 và Quy hoạch 1547, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đóng vai trò như một "lá chắn" thủy lợi hiện đại với quy mô đồ sộ.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đóng vai trò như một "lá chắn" thủy lợi hiện đại với quy mô đồ sộ

Toàn hệ thống bao gồm 8 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định có khẩu độ từ 10 mét đến 160 mét (trong đó cống Mương Chuối đạt khẩu độ lên tới 160 mét), kết hợp cùng khoảng 6km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, 41 cống nhỏ và hệ thống trạm bơm tổng công suất 120 m³/giây. Toàn bộ mạng lưới này được kết nối với 29 điểm quan trắc truyền dữ liệu về trung tâm điều khiển tự động SCADA đặt tại cống Mương Chuối, cho phép vận hành tập trung và nhịp nhàng thay vì hoạt động rời rạc từng vị trí.

Đây là lần đầu tiên chuỗi công trình ngăn triều được kích hoạt đồng bộ trên phạm vi toàn dự án nhằm kiểm chứng năng lực chặn dòng triều cường dâng cao vào vùng lõi đô thị

Dự án không chỉ giải bài toán giảm áp lực ngập do triều cường cho hàng triệu người dân, mà công trình còn mở ra kỳ vọng chủ động điều tiết mực nước, hạn chế xâm nhập mặn, cải thiện chất lượng môi trường nước và chỉnh trang cảnh quan dọc các tuyến sông, kênh rạch của Thành phố.

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