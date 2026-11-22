Từ những bài học ở trận ra quân

Sau trận đấu với U17 Bỉ, U17 Việt Nam đang dành sự tập trung cho cuộc chạm trán U17 New Zealand tại FIFA U17 World Cup 2026. Với các cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu ở sân chơi này đều mang đến những trải nghiệm quý giá, đặc biệt khi phải đối đầu với những đội bóng có nền tảng thể lực và tốc độ tốt.

Tiền vệ Đào Quý Vương đặt mục tiêu đóng góp cho U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới (Ảnh: VFF)

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đào Quý Vương cho biết toàn đội đã nhận được những lời động viên từ ban huấn luyện. Các cầu thủ được khuyến khích giữ tinh thần thoải mái, nhìn nhận những điểm cần cải thiện và nhanh chóng hướng sự chú ý đến trận đấu tiếp theo.

Theo Quý Vương, việc đối đầu với những đối thủ có lối chơi khác biệt giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm. Qua đó, đội tuyển có thể nhận ra những hạn chế trong cách xử lý bóng, phối hợp và tổ chức lối chơi khi phải chịu sức ép lớn.

U17 Việt Nam tập trung hướng đến trận đấu tiếp theo tại FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trước U17 New Zealand, tiền vệ trẻ đánh giá đây tiếp tục là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là U17 Việt Nam cần giữ sự tự tin, thi đấu đúng với khả năng và không ngại thể hiện mình.

“Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”, Đào Quý Vương chia sẻ.

Đào Quý Vương và hành trình theo đuổi bóng đá

Ở tuổi 17, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình chơi bóng của Đào Quý Vương. Tiền vệ sinh năm 2009 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội. Anh đến với bóng đá từ niềm yêu thích dành cho U23 Việt Nam sau hành trình tại VCK U23 châu Á 2018.

Năm 11 tuổi, Quý Vương rời gia đình để gia nhập lò đào tạo trẻ tại Nghệ An. Những năm tháng tập luyện giúp cầu thủ trẻ từng bước hoàn thiện khả năng chơi bóng, đặc biệt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh có khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng và kết nối các tuyến. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Quý Vương cũng từng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Đội tuyển U17 Việt Nam trong hành trình tham dự FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Bên cạnh chuyên môn, các cầu thủ trẻ còn nhận được sự quan tâm từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong thời gian thi đấu tại Qatar. Những món ăn quen thuộc của Việt Nam được bổ sung vào thực đơn, giúp các thành viên đội tuyển cảm thấy gần gũi và dễ thích nghi hơn khi xa nhà.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Với Quý Vương và các đồng đội, hành trình tại World Cup U17 vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi. Cuộc đối đầu với U17 New Zealand sẽ là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục thể hiện khả năng, tận hưởng trải nghiệm ở sân chơi lớn và mang đến màn trình diễn đáng nhớ cho người hâm mộ.

Nguồn: VFF