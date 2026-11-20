U17 Australia tạo địa chấn, Mozambique thắng đậm ngày ra quân

Tâm điểm lượt trận đầu tiên là chiến thắng 2-0 của U17 Australia trước U17 Argentina tại bảng C. Sau hiệp một không có bàn thắng, Akol Akon góp dấu giày trong cả hai pha lập công.

Với một đường tạt bóng khiến Alvaro Guich phản lưới nhà ở phút 60 trước khi tự mình ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 73.

Alirio Cuna lập cú đúp, góp công lớn giúp U17 Mozambique thắng đậm U17 Đan Mạch 4-0 trong lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup (Ảnh: FIFA)

Cũng tại bảng C, U17 Mozambique có màn ra mắt ấn tượng khi đánh bại U17 Đan Mạch 4-0. Alirio Cuna lập cú đúp, trong khi Khenzane và Mubai lần lượt ghi bàn, giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng cách biệt.

Jhon Guerrero ghi bàn duy nhất, giúp U17 Ecuador vượt qua U17 New Caledonia với tỷ số 1-0 (Ảnh: FIFA)

Ở bảng B, U17 Hàn Quốc vượt qua U17 Uganda 3-0 nhờ các pha lập công của Kim Jiho, Kim Jiwoo và một bàn phản lưới nhà của đối phương. Trong khi đó, U17 Ecuador chỉ cần một bàn thắng của Jhon Guerrero để đánh bại U17 New Caledonia.

Chủ nhà U17 Qatar thắng phút bù giờ, Pháp và Uruguay khẳng định sức mạnh

Tại bảng A, U17 Qatar khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Panama. Sau phần lớn thời gian thi đấu bế tắc, Taha Nassir mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 90+1, trước khi Abdoulaye Ndiaye ấn định kết quả ở phút 90+5.

Các cầu thủ U17 Qatar vỡ òa cảm xúc sau khi ghi hai bàn thắng trong những phút bù giờ, qua đó đánh bại U17 Panama 2-0 (Ảnh: FIFA)

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Qatar tại giải đấu kể từ năm 1999.

Ở trận đấu còn lại, U17 Hy Lạp đánh bại U17 Ai Cập 2-1. Konstantinos Souvlatzis và Konstantinos Karangelis ghi bàn giúp đại diện châu Âu vượt lên, trước khi Ziad Souidi rút ngắn cách biệt cho Ai Cập.

U17 Hy Lạp giành trọn ba điểm sau chiến thắng 2-1 trước U17 Ai Cập ở lượt trận mở màn bảng A (Ảnh: FIFA)

Tại bảng D, U17 Pháp vượt qua U17 Haiti với tỷ số 3-1 nhờ cú đúp của Loan Merrifield và bàn thắng của Noha Tiehi. Trong khi đó, U17 Uruguay có màn ngược dòng ấn tượng trước U17 Saudi Arabia.

Kết quả sau khi kết thúc bảng D (Ảnh: FIFA)

Dù hai lần bị dẫn trước, đại diện Nam Mỹ vẫn giành chiến thắng 3-2 nhờ các bàn thắng của Pablo Barreiro, một pha phản lưới nhà của đối phương và cú sút quyết định từ Facundo Rodriguez ở phút 86.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, các đội bóng như Australia, Mozambique, Pháp và Uruguay đều tạo được dấu ấn riêng, mở ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại vòng bảng FIFA U17 World Cup Qatar 2026.

Nguồn tin: FIFA