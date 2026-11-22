Bàn thắng quyết định và bản lĩnh của cầu thủ tuổi 17

Trong cuộc đối đầu với U17 Nhật Bản, U17 Colombia có khởi đầu thuận lợi khi Miguel Agamez mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ không thể duy trì lợi thế khi Kakeru Saito ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản ở phút 38.

Hai đội tiếp tục tạo nên thế trận giằng co. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77, khi Anthony Motosuna nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Thi đấu hơn người, Colombia gia tăng sức ép nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, HLV Fredy Hurtado tung Samuel Martínez vào sân ở phút 75. Sự xuất hiện của tiền vệ mang áo số 10 giúp Colombia có thêm phương án tấn công, đặc biệt ở những tình huống đột phá và áp sát vòng cấm.

Samuel Martínez trong màu áo U17 Colombia tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026 (Ảnh: FIFA)

Phút 90+3, Martínez bị phạm lỗi trong khu vực 16m50, mang về quả phạt đền cho đội nhà. Chính anh bước lên thực hiện và bình tĩnh đánh bại thủ môn Nhật Bản, ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 Colombia.

Bàn thắng ở thời điểm cuối trận đưa Martínez trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu. Anh được FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ trẻ cho biết bản thân có đôi chút hồi hộp trước khi thực hiện quả phạt đền. Tuy nhiên, anh đã hít thở sâu, giữ bình tĩnh và tin tưởng vào khả năng ghi bàn của mình.

Từ thần tượng Messi đến cơ hội tại Liverpool

Niềm đam mê bóng đá của Samuel Martínez được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Theo chia sẻ của mẹ anh, bà Victoria, cậu bé từng thường xuyên vẽ đội hình Barcelona và đặt tên mình bên cạnh Lionel Messi. Mỗi dịp Giáng sinh, món quà Martínez mong muốn nhất cũng là chiếc áo đấu của thần tượng người Argentina.

Tình yêu dành cho bóng đá được tiếp nối qua những năm tháng trưởng thành. Là con trai của Jairo Martínez, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, tiền vệ trẻ sớm nhận được sự định hướng từ gia đình. Cha anh thường khuyến khích con mạnh dạn vượt qua đối thủ, hướng về phía trước và chủ động dứt điểm.

Tiền vệ trẻ Colombia trong màu áo Atlético Nacional

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Atlético Nacional, Martínez từng bước khẳng định năng lực ở các cấp độ đội tuyển Colombia. Anh gây chú ý nhờ khả năng kiểm soát bóng, thay đổi tốc độ và sự tự tin trong những tình huống đối đầu trực tiếp.

HLV Fredy Hurtado đánh giá Martínez là cầu thủ có cá tính, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng phải thận trọng trong việc sử dụng tiền vệ này do anh từng gặp một số vấn đề về cơ bắp.

Đáng chú ý, Martínez đã được Liverpool chiêu mộ và dự kiến chuyển đến Anh vào tháng 7/2027. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội để tài năng trẻ Colombia tiếp cận môi trường bóng đá châu Âu.

Từ những đội hình Barcelona được vẽ trên giấy đến bàn thắng quyết định tại sân chơi thế giới, Samuel Martínez đang từng bước tiến gần hơn tới giấc mơ của mình. Màn trình diễn trước Nhật Bản không chỉ mang về chiến thắng cho U17 Colombia mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển của tiền vệ 17 tuổi.

Nguồn: FIFA